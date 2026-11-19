चीन में एक रेस्टोरेंट अपने अनोखे काम की वजह से चर्चा में है. यहां आने वाले हर शख्स को बिना कोई पैसा लिए नूडल्स खिलाए जाते हैं. खास बात यह है कि यहां खाना खाने के लिए न तो किसी तरह की शर्त है और न ही किसी की आर्थिक स्थिति पूछी जाती है. यानी कोई अमीर हो या गरीब, हर किसी को मुफ्त खाना मिलता है. इस पहल को देखकर कई लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन आसपास के रेस्टोरेंट मालिक इससे परेशान हैं. उनका कहना है कि मुफ्त खाना मिलने की वजह से उनके यहां ग्राहकों की संख्या तेजी से घट रही है. अब यह मामला चीन में चर्चा का विषय बन गया है.

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यह अनोखा रेस्टोरेंट चीन के जियांग्सू प्रांत के नानजिंग शहर में है. इसका नाम 'जीरो युआन नूडल रेस्टोरेंट' है. इस रेस्टोरेंट की दो ब्रांच हैं. एक जियांगनिंग जिले में और दूसरी युहुआताई जिले में स्थित है. इसकी शुरुआत अक्टूबर 2026 में हुई थी. यहां आने वाले लोगों को बिना पैसे दिए नूडल्स की एक प्लेट मिलती है. रेस्टोरेंट में किसी से यह नहीं पूछा जाता कि वह गरीब है या अमीर, उसके पास पैसे हैं या नहीं. यहां हर किसी को एक जैसा खाना दिया जाता है.

नूडल्स में क्या-क्या मिलता है?

यहां मिलने वाले नूडल्स में शाकाहारी चीजें डाली जाती हैं. इनमें मशरूम, सोया से बने फूड प्रोडक्ट और अलग-अलग सब्जियां शामिल हैं. मुफ्त खाना मिलने की खबर फैलते ही यहां लोगों की भीड़ जुटने लगी. कई लोग नूडल्स खाने के लिए रेस्टोरेंट के बाहर लाइन में लग रहे हैं. रेस्टोरेंट की यह पहल उन लोगों के लिए भी मददगार साबित हो सकती है, जिन्हें रोजमर्रा के खर्चों के बीच खाने पर पैसे खर्च करना मुश्किल लगता है. हालांकि, यहां सिर्फ जरूरतमंदों को ही खाना नहीं दिया जाता, बल्कि कोई भी व्यक्ति आकर मुफ्त भोजन कर सकता है.

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दिन में दो बार बांटे जाते हैं 3,000 नूडल्स बाउल

इस रेस्टोरेंट में मुफ्त खाना बांटने का भी एक तय समय है. यहां रोजाना दो बार नूडल्स दिए जाते हैं. पहला समय सुबह 11 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और दूसरा शाम 5 बजे से 7 बजे तक है. दोनों ब्रांच मिलकर हर दिन करीब 3,000 नूडल्स बाउल बांटती हैं. रेस्टोरेंट के मालिक झांग का कहना है कि उनका मकसद जरूरतमंद लोगों को खाना उपलब्ध कराना है. वह इस काम का पूरा खर्च खुद उठाते हैं और इससे कोई कमाई नहीं करना चाहते. वह रोजाना मुफ्त बांटे जाने वाले नूडल्स की संख्या बढ़ाकर 5,000 करना चाहते हैं.

रेस्टोरेंट में एक संदेश भी लगाया गया है. इसमें लोगों से अपील की गई है कि अगर उन्हें आर्थिक परेशानी नहीं है तो वे मुफ्त खाना किसी ऐसे व्यक्ति के लिए छोड़ दें, जिसे इसकी सच में जरूरत है.

मुफ्त खाने से आसपास के दुकानदार क्यों हैं परेशान?

इस पहल की तारीफ के साथ-साथ अब इसका विरोध भी होने लगा है. आसपास के कई रेस्टोरेंट मालिकों का कहना है कि मुफ्त नूडल्स मिलने की वजह से उनके यहां ग्राहक आना कम हो गए हैं. लोग पैसे देकर खाना खरीदने के बजाय मुफ्त नूडल्स खाने पहुंच रहे हैं. एक दुकानदार ने बताया कि पहले उसके रेस्टोरेंट में रोजाना 2,000 से 3,000 युआन तक की कमाई होती थी. लेकिन मुफ्त नूडल्स मिलने के बाद यह घटकर कुछ सौ युआन रह गई है. वहीं, एक दूसरे नूडल्स रेस्टोरेंट की संचालक ली फांग ने बताया कि पिछले एक महीने में उनकी कमाई करीब 30 फीसदी कम हो गई है.

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कुछ दुकानदारों का कहना है कि अगर यही हाल रहा तो उन्हें अपनी दुकान दूसरी जगह शिफ्ट करनी पड़ सकती है. उनका मानना है कि जरूरतमंदों की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए आसपास के छोटे कारोबारियों के नुकसान का भी ध्यान रखना चाहिए. आसपास के दुकानदारों का कहना है कि वे मुफ्त खाना बांटने की पहल के खिलाफ नहीं हैं. उन्हें इस बात से परेशानी है कि एक ही बाजार में मुफ्त खाना मिलने से पैसे लेकर भोजन बेचने वाले छोटे रेस्टोरेंट प्रभावित हो रहे हैं.

एक दुकानदार ने कहा कि अगर किसी को जरूरतमंदों की मदद करनी है तो वह अस्पताल, स्कूल, अनाथालय या ऐसी जगहों पर खाना बांट सकता है, जहां इसकी ज्यादा जरूरत है. लेकिन बाजार में मुफ्त खाना बांटने से दूसरे कारोबारियों के सामने मुश्किल खड़ी हो रही है. हालांकि, सभी दुकानदार इस बात से सहमत नहीं हैं. कुछ लोगों का कहना है कि इलाके में पहले से ही ग्राहकों की संख्या कम हो रही थी. आसपास की कुछ फैक्ट्रियों के दूसरी जगह जाने से भी दुकानों का कारोबार प्रभावित हुआ है.

प्रशासन ने की जांच, सामने आई यह बात

मुफ्त नूडल्स बांटने वाले रेस्टोरेंट को लेकर लोगों की शिकायतें बढ़ने के बाद स्थानीय प्रशासन ने भी जांच शुरू की. अधिकारियों के मुताबिक, शुरुआती जांच में रेस्टोरेंट के पास जरूरी लाइसेंस मिले और साफ-सफाई की व्यवस्था भी ठीक पाई गई. अधिकारियों ने खाने की गुणवत्ता और सुरक्षा पर भी नजर रखने की बात कही है. जांच में यह भी कहा गया कि रेस्टोरेंट की मुफ्त खाना बांटने की पहल किसी गैरकानूनी काम के तौर पर सामने नहीं आई है. वहीं, सोशल मीडिया पर लगाए जा रहे कुछ आरोपों की भी जांच की गई.

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अब जरूरतमंद लोगों को ही मिलेगा मुफ्त खाना

इस पूरे मामले में बाद में एक बदलाव भी किया गया. आसपास के दुकानदारों की शिकायतों और विवाद को देखते हुए रेस्टोरेंट ने मुफ्त खाना देने के नियमों में बदलाव किया. स्थानीय मीडिया की 14 नवंबर की रिपोर्ट के मुताबिक, अब 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों, दिव्यांगों, सफाई कर्मचारियों और डिलीवरी वर्कर्स जैसे कुछ खास जरूरतमंद समूहों को मुफ्त नूडल्स दिए जाने लगे हैं. इस तरह रेस्टोरेंट की पहल अब एक बड़े सवाल को सामने ला रही है. जरूरतमंदों की मदद कैसे की जाए, ताकि उनकी परेशानी भी दूर हो और आसपास के छोटे दुकानदारों का कारोबार भी प्रभावित न हो.

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