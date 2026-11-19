बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर ने मुंबई और दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर चिंता जताई है. उन्होंने देश में पर्यावरण संकट से निपटने के लिए जमीनी स्तर पर ठोस कदम उठाने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया. हालांकि उनका 'कम कारें खरीदें' वाला कमेंट्स लोगों को पसंद नहीं आई, जिसके चलते वे उन्हें ट्रोल कर रही हैं.

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मुंबई में आयोजित छठे वार्षिक 'अर्थशॉट प्राइज' (Earthshot Prize) समारोह में सोनम कपूर शामिल हुईं. जहां उन्होंने मुंबई में बढ़ते प्रदूषण को लेकर बड़ा बयान दिया.

सोनम कपूर ने क्या कहा?

सोनम ने कहा, 'कम कारें खरीदें, ध्यान रखें कि जमीन पर कचरा न फैलाएं, प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करें और नदियों को गंदा न करें. मैं BKC में मीठी नदी के पास रहती हूं और मैंने देखा है कि उसकी हालत कैसी है. यह हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों के लिए एक बेहतर भविष्य छोड़कर जाएं.'



नेटिजन्स ने सोनम कपूर को ट्रोल किया

सोनम के बयान पर रिएक्शन देते हुए, एक नेटिज़न ने टिप्पणी की, 'सोनम, कृपया अगली बार पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें.' एक अन्य इंस्टाग्राम यूजर ने लिखा, 'बहुत मज़ेदार! ऐसी ज्वेलरी और कपड़े पहने हैं जो बिल्कुल भी पर्यावरण के अनुकूल नहीं हैं.'

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सोनम कपूर ने बढ़ते प्रदूषण को 'डरावना' बताया और 'अर्थशॉट प्राइज' जैसी पहलों का समर्थन किया. ये पहलें ऐसे नए और रचनात्मक समाधानों को खोजती हैं, उन्हें बढ़ावा देती हैं और बड़े पैमाने पर लागू करती हैं, जो हमारे ग्रह को ठीक करने और उसकी रक्षा करने में मदद करते हैं.

सोनम कपूर ने कहा, 'मैं यहां अपना समर्थन देने आई हूं. जो कुछ हो रहा है, वह बहुत डरावना है. जब भी मैं अपने बच्चों को देखती हूं, तो मुझे बहुत डर लगता है और सोचती हूं कि मैं उनके लिए कैसा भविष्य छोड़कर जाऊंगी. मुझे लगता है कि इस मुद्दे को गंभीरता से लेना बहुत जरूरी है.'

उन्होंने आगे कहा, 'हालात जिस तरह के दिख रहे हैं, चाहे मुंबई हो या दिल्ली, प्रदूषण का स्तर काफी तेजी से बढ़ रहा है.' अपने बच्चों के भविष्य को लेकर अपनी चिंताओं का जिक्र करते हुए, उन्होंने लोगों से पर्यावरण संरक्षण को गंभीरता से लेने की अपील की और इस बात पर जोर दिया कि इसकी जिम्मेदारी सिर्फ 'जेन जी' (Gen Z) पर नहीं डाली जा सकती.

इसके अलावा उन्होंने हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल गंगा नदी का जिक्र किया. सोनम ने कहा, 'मैंने हाल ही में एक वीडियो देखा कि गंगा को साफ किया गया था, लेकिन अब वह फिर से गंदी हो गई है. इंसान होने के नाते, हमें यह समझना चाहिए कि हमें इस मामले को गंभीरता से लेना होगा.'

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