अगर आप ताजमहल, लाल किला या कुतुब मीनार घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो आज 19 नवंबर का दिन आपके लिए खास हो सकता है. आज देशभर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के संरक्षण वाले स्मारकों में घूमने के लिए कोई टिकट नहीं खरीदना होगा. यानी आप इन ऐतिहासिक जगहों पर मुफ्त में एंट्री कर सकेंगे.

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यह छूट विश्व विरासत सप्ताह (World Heritage Week) की शुरुआत के मौके पर दी जा रही है. वर्ल्ड हेरिटेज वीक हर साल 19 से 25 नवंबर तक मनाया जाता है. संस्कृति मंत्रालय की ओर से PIB Culture ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इसकी जानकारी दी है. पोस्ट में लोगों से भारत की ऐतिहासिक धरोहरों को देखने और उनके इतिहास को जानने की अपील की गई है.

ASI के एक सीनियर अफसर ने बताया कि फिलहाल टिकट से छूट सिर्फ 19 नवंबर के लिए दी गई है. इसलिए अगर आप बिना टिकट किसी ASI स्मारक को देखना चाहते हैं, तो आज 19 नवंबर का दिन आपके लिए मौका है.

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भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण देशभर में 3800 से ज्यादा स्मारकों और ऐतिहासिक स्थलों की देखरेख करता है. इनमें से 143 स्मारक ऐसे हैं, जहां घूमने के लिए टिकट लेना पड़ता है. इनमें आगरा का ताजमहल, दिल्ली का लाल किला और कुतुब मीनार जैसे मशहूर स्मारक भी शामिल हैं. 19 नवंबर को इन टिकट वाले ASI स्मारकों में भी एंट्री के लिए टिकट नहीं खरीदना होगा.

क्या है वर्ल्ड हेरिटेज वीक?

विश्व विरासत सप्ताह हर साल 19 से 25 नवंबर तक मनाया जाता है. इस दौरान देश की ऐतिहासिक इमारतों, पुरातात्विक स्थलों और सांस्कृतिक विरासत के बारे में लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जाती है. भारत में कई ऐसी ऐतिहासिक जगहें हैं, जो सिर्फ इमारतें नहीं, बल्कि अपने दौर की कला, संस्कृति और इतिहास की कहानी भी बताती हैं.

विश्व विरासत सप्ताह का मकसद लोगों को इन धरोहरों के करीब लाना और इनके संरक्षण के प्रति जागरूक करना है. अगर आप भी किसी ऐतिहासिक स्मारक को देखने का मन बना रहे हैं, तो आज अच्छा मौका है. इस दिन ASI के संरक्षण वाले स्मारकों में टिकट का खर्च बचाकर आप देश की विरासत को करीब से देख सकते हैं.

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