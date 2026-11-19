पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है. पीएम मोदी ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट करके उन्हें याद किया. इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को हुआ था. वह भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थीं.

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अपने संदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, "पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं."

Paying tribute to former Prime Minister Smt. Indira Gandhi Ji on her birth anniversary. — Narendra Modi (@narendramodi) November 19, 2026

इंदिरा गांधी का पूरा नाम इंदिरा प्रियदर्शिनी गांधी था. शादी से पहले उनका नाम इंदिरा प्रियदर्शिनी नेहरू था. उनका जन्म 19 नवंबर 1917 को हुआ था और 31 अक्टूबर 1984 को उनकी हत्या कर दी गई. वह भारतीय राजनीति का एक बड़ा चेहरा थीं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नेता थीं.

इंदिरा गांधी दो बार देश की प्रधानमंत्री बनीं. पहली बार वह 1966 से 1977 तक इस पद पर रहीं. इसके बाद 1980 में वह दोबारा प्रधानमंत्री बनीं और 1984 में अपनी हत्या तक इसी पद पर बनी रहीं. भारत में अब तक वह अकेली महिला हैं, जो प्रधानमंत्री बनी हैं. इसी वजह से उन्हें देश की पहली और इकलौती महिला प्रधानमंत्री कहा जाता है.

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वह 1983 से 1984 तक गुटनिरपेक्ष आंदोलन यानी NAM की अध्यक्ष भी रहीं. इस पद पर पहुंचने वाली वह पहली भारतीय थीं.

इंदिरा गांधी का परिवार भी देश की राजनीति से गहराई से जुड़ा रहा. वह देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बेटी थीं. उनके बेटे राजीव गांधी भी आगे चलकर प्रधानमंत्री बने और उनके बाद इस पद पर आए. इस तरह नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी तीनों ही देश के प्रधानमंत्री रहे.

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