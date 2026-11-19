भारतीय टीम से बाहर चल रहे लेग-स्पिनर युजवेंद्र चहल का जलवा बरकरार है. चहल ने टी20 क्रिकेट में 400 विकेट पूरे कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है. वह इस आंकड़े तक पहुंचने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए. हरियाणा की ओर से सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (SMAT) 2026-27 में खेलते हुए उन्होंने तमिलनाडु के खिलाफ यह उपलब्धि हासिल की.

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इंदौर के डेली कॉलेज ग्राउंड में बुधवार (18 नवंबर) को आयोजित मुकाबले के दौरान युजवेंद्र चहल ने अमित सात्विक को 38 रनों के निजी स्कोर पर बोल्ड किया. इसी के साथ उनके टी20 करियर में 400 विकेट पूरे हो गए. चहल ने इसके बाद आर. साई किशोर और मणिमारन सिद्धार्थ को भी पवेलियन लौटाया. चहल ने चार ओवरों में 16 रन देकर तीन विकेट झटके.

इस टूर्नामेंट की शुरुआत से पहले युजवेंद्र चहल के नाम पर टी20 क्रिकेट में 396 विकेट दर्ज थे. पंजाब के खिलाफ उन्हें कोई सफलता नहीं मिली, जबकि सौराष्ट्र के विरुद्ध उन्होंने तीन विकेट लिए. तमिलनाडु के खिलाफ मैदान पर उतरते समय उन्हें रिकॉर्ड तक पहुंचने के लिए एक विकेट की जरूरत थी.

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भारत के लिए युजवेंद्र चहल ने 80 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 96 विकेट लिए हैं. उनका अंतरराष्ट्रीय टी20 करियर 2016 से 2023 तक रहा. इस दौरान उनका गेंदबाजी औसत 25.09 और इकोनॉमी रेट 8.19 रहा.

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टी20 क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट (भारतीय गेंदबाज)

402- युजवेंद्र चहल

366- भुवनेश्वर कुमार

354- जसप्रीत बुमराह

329- पीयूष चावला

323- रविचंद्रन अश्विन

300- अक्षर पटेल

IPL (इंडियन प्रीमियर लीग) में युजवेंद्र चहल 188 मैचों में 233 विकेट लेकर टूर्नामेंट के सबसे सफल गेंदबाज हैं. उन्होंने मुंबई इंडियंस (MI), रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB), राजस्थान रॉयल्स (RR) और पंजाब किंग्स (PBKS) का प्रतिनिधित्व किया है. इसके अलावा घरेलू और अन्य टी20 प्रतियोगिताओं में उनके नाम 71 विकेट हैं. इनमें चैम्पियंस लीग टी20 और इंग्लैंड की विटैलिटी ब्लास्ट में लिए गए विकेट भी शामिल हैं.

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