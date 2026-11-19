पंजाब के पटियाला-संगरूर मार्ग पर नहर के ऊपर बना लोहे का एक पुल अचानक गिर गया. ये हादसा गुरुवार सुबह हुआ बताया जा रहा है. पुल गिरने की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अमला हरकत में आया और मौके पर राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया.

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हादसे के वक्त पुल से ट्रक गुजर रहे थे. पुल टूटने के साथ ही दो ट्रक नहर में धंस गए और फिलहाल नहर में लटके हुए हैं. इतना ही नहीं, ट्रकों में आग भी लग गई, जिसे बुझाने का काम जारी है.

वहीं, टूटे हुए पुल के ऊपर से भाखड़ा नहर का पानी बहने लगा है. घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन की राहत और बचाव टीमें और दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं.

दोनों ट्रक ड्राइवर सुरक्षित

दोनों ट्रक ड्राइवरों का सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है और किसी के हताहत होनो की खबर नहीं है. सुरक्षा के मद्देनजर पुल के दोनों तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई है और इस रास्ते पर वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है. इसके साथ ही दूसरी तरफ का पुल आवाजाही के लिए खोल दिया गया है.

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नेशनल हाईवे और ये पुल लगभग 2016 में बने थे. पुल पर पहले भी दरारें आने की खबर थी. अचानक गिरने से स्ट्रक्चर की हालत पर सवाल उठ रहे हैं. ट्रक ओवरलोड बताए जा रहे थे.

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