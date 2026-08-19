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PV सिंधु के माथे पर चिपका फिटनेस गैजेट Temple, स्मार्टवॉच और फिटनेस बैंड से काफी अलग

नई दिल्ली में चल रहे BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 में पीवी सिंधु ने आयरलैंड कीसोफिया नोबल के खिलाफ जीत हासिल की. इस दौरान चर्चा में उनके माथे पर लगा एक गैजेट रहा है, जिसका नाम Temple है. इसको जोमाटो फाउंडर दीपेंदर गोयल ने तैयार किया है. आइये इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं.

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PV सिंधु ने माथे पर लगाया टेम्पल वियरेबल डिवाइस. (Photo: PTI)
PV सिंधु ने माथे पर लगाया टेम्पल वियरेबल डिवाइस. (Photo: PTI)

दो बार ओलंपिक मेडल जीतने वाली पुसर्ला वेंकट सिंधु (PV सिंधु)  ने बैंडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन (BWF) वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 में आयरलैंड कीसोफिया नोबल के खिलाफ जीत हासिल की. यह इवेंट नई दिल्ली में हो रहा है. यहां हम बात पीवी सिंधु के माथे पर लगे एक गैजेट की कर रहे हैं, जिसका नाम टेंपल है. 

टेंपल, असल में एक हेल्थ गैजेट है. इसको जोमाटो के फाउंडर दीपेंदर गोयल तैयार कर रहे हैं. कई इवेंट के दौरान वह इसको टीज करते हुए भी नजर आए हैं. हाल ही में वे 100 लिमिटेड एडिशन को पेश कर चुके हैं. 

अब पीवी सिंधु के माथे पर लगने वाला गैजेट फिर से चर्चा में आ गया है. कूद-फांद और तेज पसीने आने के बाद भी Temple माथे पर आसानी से चिपका रहता है. साथ ही अपना काम करता रहता है.   

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Temple एक वियरेबल प्रोडक्ट है और फिटनेस ट्रैक करता है 

Temple, असल में एक वियरेबल प्रोडक्ट है, जिसको खासतौर से फिटनेस ट्रैकिंग के लिए तैयार किया गया है. यह शारीरिक और मानसिक हेल्थ पर फोक्स करता है. हालांकि यह डिवाइस सिर्फ फिटनेस ट्रैकिंग तक सीमित नहीं है. यह डिवाइस सिर्फ हार्ट रेट या स्टेप्स काउंटिंग तक सीमित नहीं है. 

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यह भी पढ़ें: Apple Watch, WHOOP और Oura Ring को टक्कर देगा दीपिंदर गोयल का टेंपल डिवाइस? इतनी हो सकती है कीमत

दीपिंदर गोयल ने पोस्ट करके टेम्प्ल के फीचर्स को लेकर जानकारी शेयर कर चुके हैं. पोस्ट में फोटो पर टेक्स्ट लिखा है, जिसमें टेम्पल वियरेबल गैजेट को लेकर जानकारी शेयर की है. 

हेल्थ को मांपता है और उसको लाइव नंबर में दिखाता है 

पोस्ट में लिखा है कि उन्होंने एक बायोमार्कर की खोज की है. जिसको सिर्फ Temple माथे वाले हिस्से को पढ़ सकता है. यह बायोमार्कर हेल्थ को मांपता है, जिसको नंबर में दिखाता है. यह लाइव नंबर Temple की होम स्क्रीन पर दिखाई देगा. इस गैजेट में हर एक सेकेंड अपडेट होता है. यह 1 से 250 के इंडेक्स पर ही बेस्ड है. 

यह भी पढ़ें: Zomato फाउंडर दीपिंदर गोयल का बड़ा ऐलान, लॉन्च के लिए तैयार है टेंपल, दिमाग पढ़ लेता है ये डिवाइस?

आराम और परफॉर्मेंस को दिखाता है 

जहां 1 सबसे गहरे आराम की स्थिति को दिखाता है, जिसे अब तक कंपनी ने रिकॉर्ड किया है. वहीं, 250 हाई लेवल है. जिसे हमने एलीट एथलीट्स में उनके प्रदर्शन और फ्लो के हाई लेवल पर देखा गया है. यह दिमाग में ब्लड फ्लो को दिखाता है. 

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