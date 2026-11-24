कभी अपनी सिंगल लाइफ को लेकर मजाक उड़ाने वाले म्यूजिक कंपोजर अनिरुद्ध रविचंदर की जिंदगी ने 10 साल में ऐसा यू-टर्न लिया है कि फैंस भी हैरान हैं. एक दशक पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर मजाकिया अंदाज में लिखा था, 'मैं सिंगल हूं और अभी जवान हूं...' लेकिन अब वही अनिरुद्ध शादीशुदा जिंदगी की नई पारी शुरू कर चुके हैं. सनराइजर्स हैदराबाद की मालकिन काव्या मारन के साथ उनकी शादी और चेन्नई में हुए ग्रैंड रिसेप्शन के बीच उनका एक पुराना ट्वीट अचानक वायरल हो गया है.

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दिलचस्प बात यह है कि जिस तारीख को अनिरुद्ध ने सिंगल होने का ऐलान करते हुए मजाकिया पोस्ट किया था, ठीक उसी तारीख को 10 साल बाद उनका वेडिंग रिसेप्शन हुआ. सोशल मीडिया पर फैंस इस संयोग को लेकर खूब मजे ले रहे हैं. किसी को उनका पुराना अंदाज याद आ रहा है, तो कोई कह रहा है कि भाई ने आखिरकार अपनी सिंगल लाइफ को अलविदा कह ही दिया.

10 साल पुराना ट्वीट और जिंदगी का बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन!

अनिरुद्ध रविचंदर ने 21 नवंबर 2016 को एक मजेदार ट्वीट किया था. उस समय उनकी सगाई को लेकर अफवाहें उड़ रही थीं. इन खबरों पर चुटकी लेते हुए उन्होंने लिखा था, 'मेरी सगाई? मेरी? हाहाहाहा... मैं सिंगल हूं और अभी जवान हूं.'

अब इस पोस्ट को 10 साल बाद फिर से शेयर किया जा रहा है. वजह भी खास है. 21 नवंबर 2026 को अनिरुद्ध ने चेन्नई में काव्या मारन के साथ अपना ग्रैंड वेडिंग रिसेप्शन सेलिब्रेट किया. एक तरफ 2016 का सिंगल अनिरुद्ध और दूसरी तरफ 2026 का शादीशुदा अनिरुद्ध... दोनों तस्वीरों को साथ देखकर फैंस उनके इस जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन पर चर्चा कर रहे हैं.

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कई यूजर्स के लिए यह महज पुराना ट्वीट नहीं, बल्कि अनिरुद्ध की जिंदगी के दो अलग-अलग पड़ावों की मजेदार याद बन गया है. दस साल पहले जिस शादी की अफवाह पर वह हंस रहे थे, अब उसी शादी का जश्न उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है.

ग्रीस में गुपचुप शादी, चेन्नई में सितारों से सजा रिसेप्शन

अनिरुद्ध और काव्या मारन ने 11 नवंबर को ग्रीस में बेहद निजी समारोह में शादी की थी. इस खास मौके पर सिर्फ परिवार के सदस्य और करीबी लोग मौजूद रहे. कपल ने अपनी शादी को काफी प्राइवेट रखा, लेकिन 21 नवंबर को चेन्नई के ITC ग्रैंड चोला में हुए रिसेप्शन ने खूब सुर्खियां बटोरीं.

काव्या मारन सन ग्रुप के चेयरमैन कलानिधि मारन की बेटी हैं, जबकि अनिरुद्ध भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के सबसे चर्चित म्यूजिक कंपोजर्स में गिने जाते हैं. ऐसे में दोनों की शादी पहले से ही चर्चा का बड़ा विषय बनी हुई थी.

रजनीकांत से लेकर विजय तक, नए जोड़े को आशीर्वाद देने पहुंचे दिग्गज

चेन्नई का रिसेप्शन किसी बड़े फिल्मी अवॉर्ड समारोह से कम नहीं था. साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय और पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन समेत फिल्म और राजनीति की कई बड़ी हस्तियां नए जोड़े को बधाई देने पहुंचीं.

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रिसेप्शन की भव्यता और मेहमानों की मौजूदगी ने इस जश्न को और खास बना दिया. लेकिन इस पूरी चर्चा के बीच अनिरुद्ध का 10 साल पुराना ट्वीट भी सोशल मीडिया पर छाया रहा.

'सिंगल हूं, जवान हूं' से शादीशुदा जिंदगी तक... अनिरुद्ध का बदला अंदाज!

अनिरुद्ध का यह पुराना ट्वीट अब उनके फैंस के लिए किसी टाइम मशीन जैसा बन गया है. एक तरफ 2016 में सगाई की अफवाहों पर उनका बेफिक्र और मजाकिया जवाब था, तो दूसरी तरफ 2026 में काव्या के साथ नई जिंदगी की शुरुआत.

फिल्मी परिवार से नाता, फिर भी किया स्ट्रगल

फिल्मी परिवार से ताल्लुक रखने वाले अनिरुद्ध रविचंदर ने भले ही 21 साल की उम्र में रातोंरात शोहरत हासिल कर ली हो, लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने सालों तक कड़ी मेहनत की. अनिरुद्ध ने महज 5 साल की उम्र में पियानो बजाना शुरू कर दिया था और 10 साल की उम्र से म्यूजिक कंपोज करने लगे थे. उन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज लंदन से वेस्टर्न क्लासिकल पियानो की ट्रेनिंग ली, कर्नाटक संगीत सीखा और साउंड इंजीनियरिंग में डिप्लोमा भी किया.

फिल्मों में आने से पहले वह स्कूल-कॉलेज के बैंड में परफॉर्म करते थे और शादियों व छोटे इवेंट्स में गाने बजाकर महज 500 रुपये तक कमाते थे. हालांकि, म्यूजिक इंडस्ट्री में करियर बनाने के उनके फैसले से परिवार शुरुआत में सहमत नहीं था. माता-पिता उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए सिंगापुर भेजना चाहते थे, इसलिए उन्होंने लोयोला कॉलेज से कॉमर्स की डिग्री भी हासिल की.

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इस बीच एक्टर धनुष ने उनकी प्रतिभा को पहचाना, उन्हें कीबोर्ड गिफ्ट किया और फिल्म '3' में मौका देने के लिए परिवार को मनाया. साल 2011 में रिलीज हुआ उनका गाना 'Why This Kolaveri Di' दुनियाभर में वायरल हो गया और अनिरुद्ध रातोंरात स्टार बन गए. हालांकि, इस बड़ी सफलता के बाद भी उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ा. कई लोगों ने इसे महज किस्मत का खेल बताया और सवाल उठाए कि क्या वह एक हिट गाने के बाद भी अपनी पहचान कायम रख पाएंगे.

कह सकते हैं कि अनिरुद्ध के लिए ये 10 साल सिर्फ करियर के शानदार सफर के नहीं, बल्कि जिंदगी के एक नए अध्याय तक पहुंचने के भी रहे हैं. अब फैंस उनके पुराने ट्वीट को देखकर यही कह रहे हैं कि वक्त बदलते देर नहीं लगती... कल तक जो खुद को सिंगल और जवान बता रहा था, आज वह अपनी जिंदगी की नई धुन काव्या के साथ लिख रहा है.

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