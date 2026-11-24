मध्य प्रदेश के सागर में जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद अब जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है. शराब से होने वाले खतरों को रोकने के लिए प्रशासन ने एक नई पहल शुरू की है. इसके तहत शराब दुकानों के ठीक सामने टीमें तैनात की गई हैं, जो शराब पीने वालों का मौके पर ही हेल्थ टेस्ट और काउंसलिंग कर रही हैं.

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सागर कलेक्टर दिलीप कुमार यादव के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने मोर्चा संभाला है. इस अभियान के अंतर्गत सागर शहर के साथ-साथ देवरी, रहली, बीना और खुरई में वाइन शॉप के बाहर स्पेशल शिविर लगाए गए.

इन केंद्रों पर कुल 97 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया. जांच के दौरान लोगों को ज्यादा शराब पीने से शरीर पर पड़ने वाले गंभीर नुकसान के बारे में विस्तार से समझाया गया और उन्हें जरूरी मेडिकल एडवाइस भी दी गई.

शराब पीने वालों को जागरुक करने की मुहिम

जिला प्रशासन का कहना है कि इस विशेष अभियान का मकसद ज्यादा शराब पीने वाले लोगों को जागरूक करना है. इसके जरिए उनकी मौजूदा स्वास्थ्य स्थिति का सही आकलन किया जा रहा है, ताकि किसी भी तरह की शारीरिक समस्या सामने आने पर उन्हें समय रहते सही इलाज मुहैया कराया जा सके.

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प्रशासन ने बताया है कि लोगों की जान बचाने के लिए स्वास्थ्य और आबकारी विभाग की ये संयुक्त मुहिम आगे भी लगातार जारी रहेगी.

जहरीली शराब कांड के बाद बढ़ी सख्ती

बता दें कि बीते कुछ महीनों के दौरान सागर जिले में जहरीली शराब पीने से दर्जनों लोगों की जान जा चुकी है. इन घटनाओं के बाद से ही स्थानीय स्तर पर काफी आक्रोश था. मामले की गंभीरता को देखते हुए शासन स्तर पर भी कड़ा रुख अपनाया गया और जिले के कई वरिष्ठ अधिकारियों पर कार्रवाई की गाज गिरी थी. प्रशासन की इस ताजा कवायद को भविष्य में ऐसी किसी भी घटना को रोकने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है.

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