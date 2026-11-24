चिप बनाने वाली कंपनी NVIDIA में बड़े ड्रामे के बाद जेनसन हुआंग की CEO के रूप में वापसी हो गई है. बोर्ड के शुरुआती फैसले को पलटते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इस मामले में दखल दिया.

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पर्दे के पीछे उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की सीक्रेट बैठकों और प्रशासन के भरोसे के बाद कंपनी के बोर्ड ने अपना फैसला बदला, जिससे शेयर बाजार में भी जबरदस्त उछाल देखने को मिला.

ट्रंप के निर्देश पर उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने जेनसन हुआंग और एनवीडिया के बोर्ड के साथ सीक्रेट मीटिंग्स कीं. इस दौरान ट्रंप प्रशासन ने कंपनी को भरोसा दिलाया कि हुआंग से राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है और उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है.

बता दें कि अमेरिकी अधिकारियों को चीनी महिला एलिस हुआंग के चीनी खुफिया एजेंसी से जुड़े होने का शक था. ऐसे में एलिस के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कुबूल करने के बाद जेनसन हुआंग को Nvidia के CEO पद से इस्तीफा देना पड़ा था.

चिप तस्करी में जेनसन का हाथ नहीं- ट्रंप

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ट्रंप ने बताया कि हुआंग का समर्थन करने से पहले उन्होंने अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लैंच और खुफिया प्रमुख जे क्लेटन सहित शीर्ष अधिकारियों से सलाह ली थी. ट्रंप का कहना है कि चीन में चिप तस्करी में जेनसन हुआंग की कोई सीधी भूमिका नहीं थी.

राष्ट्रपति ट्रंप एनवीडिया को अमेरिका की AI अर्थव्यवस्था के लिए बेहद अहम मानते हैं. हुआंग की वापसी की खबर आते ही शेयर बाजार में तेजी आ गई. हालांकि, इस कदम से चीन को एनवीडिया की चिप बिक्री और राष्ट्रीय सुरक्षा नियंत्रणों को लेकर कैबिनेट के भीतर मतभेद भी सामने आए हैं.

जेनसन की वापसी से राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई खतरा नहीं- ट्रंप

ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर लिखा, 'एनवीडिया के निदेशक मंडल ने जेनसन हुआंग को सीईओ के पद पर वापस लाने का सही फैसला लिया है. न सिर्फ कंपनी की, बल्कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था की सफलता और समृद्धि के लिए देश को एनवीडिया में जेनसन के नेतृत्व की जरूरत है. अमेरिकी सरकार के पास ये मानने का कोई कारण नहीं है कि एनवीडिया में जेनसन की वापसी से राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई खतरा है.'

उन्होंने आगे लिखा, 'अमेरिका के अटॉर्नी जनरल ने पुष्टि की है कि अमेरिकी सरकार के पास ऐसा कोई सबूत नहीं है कि वो किसी गैरकानूनी आचरण में शामिल रहे हैं. व्यक्तिगत रूप से कहूं तो मैं जेनसन को जानने लगा हूं, और वो एक महान देशभक्त और राष्ट्रीय धरोहर हैं.'

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ट्रंप ने आगे सलाह दी कि एनवीडिया को अमेरिकी निर्यात नियंत्रणों के अनुपालन की अपनी आंतरिक जांच जारी रखनी चाहिए ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि वो अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के अपने कानूनी दायित्वों और देशभक्ति के जिम्मेदारियों को पूरा कर रही है. जेनसन, एनवीडिया बोर्ड, अमेरिका के लोगों और पूरी दुनिया को बधाई.

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