Nvidia के पुराने बॉस जेनसन हुआंग के इस्तीफा देने की बड़ी वजह उनकी चीनी गर्लफ्रेंड थी, जिसपर आरोप है कि वह चीनी जासूस है. ये जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स से मिली है. अब इस जासूस गर्लफ्रेंड के पति के साम्राज्य को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है. दरअसल, चीन में Kang Wei बिजनेसमैन ने सरकारी मदद से करीब 9 अरब डॉलर (करीब 80 हजार करोड़ रुपये) का डेटा सेंटर का साम्राज्य खड़ा कर लिया है.

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Kang Wei की पत्नी Alice Huang है. दोनों ही कारोबारियों का काम अलग-अलग रास्तों से चीन की AI और कंप्यूटिंग इंडस्ट्री को फायदा पहुंचाना है. द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में बताया है कि साल 2021 से 2024 के बीच कांग के कारोबारी नेटवर्क से जुड़े प्रस्तावित निवेश 9 अरब डॉलर से ज्यादा थे. हालांकि मौजूद डॉक्यूमेंट यह साबित नहीं करते हैं कि चीन सरकार ने Megaspeed को Nvidia की चिप्स खरीदने का निर्देश दिया था.

कांग वेई ने चीन में खड़ा किया बिजनेस

Kang Wei ने चीन में अपने डेटा सेंटर कारोबार का विस्तार सेंचुरी लॉन्गटेंग के जरिए किया है. साल 2022 की शुरुआत में इस कंपनी ने हुआवे के साथ एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट किया था, जिसके तहत क्लाउड डेटा सेंटर, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्रचर और कंप्यूटिंग से जुड़े प्रोजेक्ट पर काम होना था. इस समझौते के समय कांग और हुआवे के सीनियर्स ऑफिसर मौजूद थे. उस समय अमेरिका हुआवे पर प्रतिबंध लगा चुका था.

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उसी साल सेंचुरी लॉन्गटेंग ने चीन के वुहू शहर में एक बड़े डेटा सेंटर प्रोजेक्ट का ऐलान कर दिया था. इस प्रोजेक्ट पर करीब 4.5 अरब डॉलर्स खर्च होने का अनुमान लगाया था. इसमें आठ डेटा सेंटर बिल्डिंग बनाई जानी थी, जिनका कुल क्षेत्रफल करीब 41 लाख वर्ग फीट होना था. बिल्डिंग के अंदर करीब 24 हजार सर्वर रैक लगाने का प्लान बनाया है.

इस प्रोजेक्ट को लेकर बताया है कि चीनी सरकार की East Data, West computing रणनीति के तहत बिजली और इंफ्रस्ट्रक्चर से जुड़ी मदद मिली थी. इस योजना का उद्देश्य देश के अलग-अलग हिस्सों में मौजूद कंप्यूटिंग संसाधनों को एक दूसरे से कनेक्ट करना है. अप्रैल 2026 तक इस प्रोजेक्ट में करीब 5 लाख वर्ग फीट की कम से कम एक बिल्डिंग के पूरा होने का रजिस्ट्रेशन हो चुका था.

साल 2024 के जुलाई महीने में कांग सिचुआन प्रांत के लियांगशान में एक और बड़े डेटा सेंटर प्रोजेक्ट के शिलान्यास समारोह में शामिल हुए. इस प्रोजेक्ट में करीब 5 अरब डॉलर निवेश का अनुमान है.

कांग की पत्नी Nvidia से चिप्स हासिल करने में जुटी?

एक तरफ जहां कांग चीन में डेटा सेंटर के नेटवर्क पर काम कर रहे थे वहीं, उनकी पत्नी Alice Huang सिंगापुर की क्लाउड कंपनी MegaSpeed के जरिए Nvidia की एडवांस्ड AI चिप तक पहुंचने की कोशिश कर रही थीं, जिसका दावा रिपोर्ट्स में किया है.

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दरअसल, अमेरिका ने चीन को एडवांस्ड कंप्यूटिंग चिप्स की सप्लाई रोकने के लिए निर्यात नियम को शख्त किया हुआ है. अमेरिका को डर था कि चीन इन चिप्स का इस्तेमाल करके AI के साथ-साथ सैन्य गतिविधियों में भी इस्तेमाल कर सकता है.

वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक, नवंबर 2023 तक तक मेगास्पीड ने एनवीडिया को बताया था कि चीन की बड़ी ईकॉमर्स कंपनी Alibaba उसकी प्रमुख कस्टमर होगी. इसके बाद मेगास्पीड को एनवीडिया के क्लाउड पार्टनर का दर्जा मिला.

इसकी वजह से कंपनी को Nvidia की चिप्स तक प्राथमिकता के आधार पर पहुंच मिल सकती थी. इसी दौरान कंपनी के मालिकाना हक में बदलाव हुआ और Alice Huang का रजिस्टर्ड डायरेक्टर का पद खत्म हो गया. हालांकि जेनसन हुआंग के साथ उनके निजी रिश्ते की चर्चा जारी रही. इसके बाद उन दोनों को कई बार एक साथ देखा गया.

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जेनसन हुआंग के साथ रिश्तों पर भी उठे सवाल

रिपोर्ट में बताया है जेनसन हुआंग और कांग वेई एक दूसरे को वीडियो गेम इंडस्ट्री के दिनों से जानते हैं. साथ ही बताया है कि कांग ने ही Alice Huang की मुलाकात Nvidia के जेनसन हुआंग से कराई थी.

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कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया है कि जेनसन के साथ Alice प्रेम संबंधों की चर्चा रही है. साथ ही Alice पर आरोप लगते रहे हैं कि वह चीनी जासूस हैं और चीनी खुफिया एजेंसी को जानकारी देती हैं. अब जेनसन हुआंग Nivida से इस्तीफा दे चुके हैं और अमेरिकी अधिकारी भी जांच कर रहे हैं कि क्या एनवीडिया ने एडवांस्ड चिप्स पर लगाए गए निर्यात प्रतिबंध का उल्लंघन किया है.

Megaspeed ने भी आरोपों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है कि वह कानून के मुताबिक कारोबार करने वाली कंपनी है. आगे बताया है कि Alice Huang की कंपनी में कोई भूमिका नहीं है.

तीन में साल में पैसा तीन गुना करने का वादा

कांग और Alice ने शंघाई और दक्षिण-पूर्व एशिया में कई डेटा सेंटर प्रोजेक्ट के लिए निवेश करने के लिए बाहरी इनवेस्टमेंट हासिल करने की कोशिश की थी. पुरानी रिपोर्ट में बताया है कि उस दौरान दोनों ने इनवेस्टर्स को तीन साल में उनका पैसा तीन गुना करने का सपना दिखाया था. साथ ही उन्होंने भरोसा जताया था कि वे Nvidia की चिप्स चीन तक पहुंचा सकते हैं.

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Megaspeed के खिलाभी जांच शुरू

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Megaspeed के खिलाफ इस मामले को लेकर जांच शुरू हो चुकी हैं,जिसमें कई प्रमुख अधिकारियों के खिलाफ जांच जारी है. यह जांच सर्वर की खरीद से जुड़े एक गलत घोषणापत्र को लेकर है.

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