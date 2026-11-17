दुनिया की दिग्गज चिप कंपनी Nvidia के पूर्व सीईओ जेनसन हुआंग की कंपनी में वापसी की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है. कंपनी का बोर्ड फिलहाल उन्हें दोबारा सीईओ बनाने पर विचार नहीं कर रहा है. सीएनबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, बोर्ड का पूरा ध्यान हुआंग से जुड़े आरोपों की जांच पर है और उनकी वापसी को लेकर कोई बातचीत नहीं हो रही है.

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दरअसल, Nvidia ने इस मामले की जांच के लिए लॉ फर्म वाचटेल लिप्टन को नियुक्त किया है. जांच में यह पता लगाया जाएगा कि हुआंग के कथित आचरण से अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा या कंपनी के व्यापारिक रहस्यों को कोई नुकसान पहुंचा है या नहीं. हुआंग ने कंपनी के सीईओ पद पर 33 साल रहने के बाद पिछले हफ्ते इस्तीफा दे दिया था.

हुआंग के इस्तीफे के बाद सिलिकॉन वैली के कई बड़े कारोबारी और टेक्नोलॉजी जगत की हस्तियां उनकी वापसी की मांग कर रही हैं. उन्हें वापस सीईओ बनाने के लिए शुरू की गई ऑनलाइन याचिका पर करीब 1.80 लाख हस्ताक्षर हो चुके हैं. टेस्ला के सीईओ एलन मस्क, वाई कॉम्बिनेटर के सीईओ गैरी टैन और एपिक गेम्स के सीईओ टिम स्वीनी ने भी उनकी वापसी का समर्थन किया है.

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इस बीच, फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि हुआंग ने अपने करीबी लोगों से वापसी की संभावना पर चर्चा की है. हालांकि, अल्टीमीटर कैपिटल के संस्थापक ब्रैड गर्स्टनर ने CNBC से कहा कि हुआंग ने उनसे वापसी को लेकर कोई बात नहीं की है. हुआंग के प्रतिनिधि ने भी इस अटकल पर टिप्पणी करने से इनकार किया.

बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा कि उन्हें हुआंग की CEO पद पर वापसी से कोई आपत्ति नहीं है. जेनसन हुआंग का बचाव करते हुए ट्रंप ने कहा, 'आमतौर पर ऐसा होता है कि चीन से आने वाली कोई भी खूबसूरत महिला होती है, तो कहते हैं कि वह जासूस है. मुझे बिल्कुल नहीं पता कि वह जासूस थी. मुझे सच में नहीं पता. दुनिया की सबसे वैल्यूएबल चिपमेकर कंपनी के प्रमुख के रूप में जेनसन हुआंग की वापसी पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी.'

हालांकि, Nvidia का बोर्ड फिलहाल इस दिशा में आगे बढ़ने के बजाय नए सीईओ की तलाश कर रहा है. बोर्ड के एक प्रतिनिधि के मुताबिक, कंपनी नए सीईओ की पहचान करने के लिए सर्च फर्म चुनने की प्रक्रिया में है.

गौरतलब है कि चीनी महिला के साथ संबंध होने के चलते हुआंग को इस्तीफा देना पड़ा. उक्त महिला पर चीनी जासूस होने का शक जताया गया है. हालांकि इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है और इन्हीं से जुड़े राष्ट्रीय सुरक्षा के सवालों की जांच की जा रही है.

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