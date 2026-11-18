अमेरिका में पिछले कुछ दिनों से टेक्नोलॉजी से जुड़ी कई बड़ी गड़बड़ियां लगातार सामने आ रही हैं. हालांकि, ट्रंप प्रशासन ने बार-बार साइबर हमले की आशंका को खारिज किया है लेकिन अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के गोपनीय कम्यूनिकेशन नेटवर्क में आई रुकावट ने चिंता बढ़ा दी है.

और पढ़ें

CNN की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी (NSA) द्वारा बहुत गोपनीय जानकारी संभालने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला संचार नेटवर्क ठप हो गया है. NSANet नाम के इस नेटवर्क का इस्तेमाल NSA के कर्मचारी संवेदनशील और गोपनीय जानकारी को आंतरिक रूप से साझा करने के लिए करते हैं. सूत्रों के मुताबिक, फिलहाल गड़बड़ी कितनी बड़ी है और इसके पीछे क्या कारण हैं, इन सभी पहलुओं से जांच हो रही है.

अधिकारी स्थिति का जायजा ले रहे हैं. वहीं, NSA ने अपने कर्मचारियों के लिए काम पर आने के अलग-अलग समय तय कर दिए हैं. जिससे वे अलग-अलग समय पर काम पर आ सकें.

व्हाइट हाउस ने साइबर हमले की आशंका से किया इनकार

व्हाइट हाउस ने इस रुकावट को लेकर साइबर हमले की आशंका से इनकार किया है. व्हाइट हाउस ने साफ कहा है कि उन्हें ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है कि यह साइबर हमला था. अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने भी साइबर हमलों की आशंका से इनकार किया है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: अमेरिका में गहराया टेक्नोलॉजी संकट! अब Apple की सर्विस ठप, खुफिया एजेंसी के कम्यूनिकेशन नेटवर्क में भी आई खराबी

मंगलवार को 'न्यूज़मैक्स' पर बातचीत के दौरान व्हाइट हाउस की प्रवक्ता लॉरेन बिस ने कहा, "हमें ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिससे लगे कि यह कोई साइबर हमला था. अमेरिकियों को चिंता करने जैसी कोई बात या संकट नहीं है,"

हालांकि, यह पहली बार नहीं है जब अमेरिकी सुरक्षा एजेंसी को इस तरह की तकनीकी खराबी का सामना करना पड़ा है. इससे पहले साल 2000 में, एक तकनीकी खराबी के कारण NSA के कंप्यूटर सिस्टम लगभग तीन दिनों तक ठप रहे, जिससे मैरीलैंड के फोर्ट मीड स्थित केंद्र में खुफिया जानकारी से जुड़ी प्रक्रिया बाधित हो गई थी.

---- समाप्त ----