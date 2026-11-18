17 नवंबर 2026 को मुंबई में प्रिंस विलियम के मशहूर पर्यावरण पुरस्कार 'द अर्थसॉट प्राइज' का आयोजन किया गया. इस इवेंट में बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक के सेलेब्स ने शिरकत की, लेकिन जैसे ही प्रिंस विलियम और केट मिडलटन ने एंट्री की वैसे ही सबकी नजरें उनपर टिक गईं. दरअसल, ब्रिटेन के प्रिंस और प्रिंसेस इवेंट के लिए भारतीय रंग में रंगी नजर आए. इस इवेंट में जहां आमतौर पर विदेशी मेहमानों का वेस्टर्न फैशन देखने को मिलता है, वहीं केट और विलियम ने अपने देसी अंदाज से सबका ध्यान खींच लिया. केट ने सिंदूरी लाल रंग का खूबसूरत अनारकली सूट पहनकर भारतीय देसी अंदाज दिखाया, तो प्रिंस विलियम भी काले रंग के बंदगले में किसी रॉयल देसी मुंडे से कम नहीं लगे. खास बात ये रही कि दोनों के आउटफिट भारतीय डिनाइनर्स ने डिजाइन किए थे.

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दोनों का अंदाज सिर्फ कपड़ों तक लिमेटेड नहीं था, बल्कि इसमें भारतीय कारीगरी, शाही विरासत और सस्टेनेबल फैशन की खूबसूरत झलक भी देखने को मिली. खास बात यह रही कि केट ने अपने लुक को महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के बेहद खास पन्नों वाले हार के साथ पूरा किया. ऐसे में इस शाही कपल का देसी अंदाज इंटरनेट पर खूब चर्चा में आ गया.



सिंदूरी लाल अनारकली में केट का महारानी वाला अंदाज

केट मिडलटन ने इस खास शाम के लिए भारतीय डिजाइनर महिमा महाजन का डिजाइन किया हुआ सिंदूरी लाल रंग का अनारकली फ्लोर लेंथ गाउन चुना था. केट का यह आउटफिट देखने में बेहद शाही और ट्रेडिशनल था. इस फ्लोर लेंथ अनारकली के नीचे की तरफ खूब घेर था. फिटेड चोली के साथ इसका डिजाइन बहुत ही खूबसूरत लग रहा था. अनारकली का गहरा लाल रंग दूर से ही ध्यान खींच रहा था. वहीं, इस पर बने सुनहरे डिजाइन इसे रॉयल लुक दे रहे थे.

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इस ड्रेस की सबसे खास बात इस पर की गई कारीगरी थी. इसे हाथ से बुने गए सिल्क जॉर्जेट कपड़े से तैयार किया गया था. ड्रेस को गहरा लाल रंग देने के लिए पेड़-पौधों से मिलने वाले नेचुरल रंगों का इस्तेमाल किया गया है. वहीं, इस पर बनारसी गोल्ड वर्क, हाथों से की गई बारीक कढ़ाई और छोटे-छोटे कांच के मोतियों का काम किया गया था.

अनारकली की चोली पर गले के पास हरे और सुनहरे रंग की कढ़ाई की गई थी. पूरे आउटफिट पर छोटी-छोटी सुनहरी बूटियां बनी थीं. वहीं, आस्तीन के कफ पर हरे रंग की कारीगरी और सुनहरे बॉर्डर ने इसकी खूबसूरती और बढ़ा दी. केट का ये अनारकली भारतीय ट्रेडिशनल कपड़ों और कारीगरों के हुनर की तरफ सम्मान दिखा रहा था. साथ ही, नेचुरल कलर्स और हाथ से बनी कारीगरी के जरिए सस्टेनेबल फैशन का संदेश भी दे रहा था.

केट मिडलटन ने इवेंट के लिए महिमा महाजन का अनारकली पहना. (Photo: Yogen Shah)



महारानी एलिजाबेथ का पन्नों वाला हार पहनकर पहुंचीं केट

केट के पूरे लुक में सबसे ज्यादा ध्यान उनकी जूलरी ने खींचा. उन्होंने अनारकली गाउन के साथ दिवंगत महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के शाही कलेक्शन का मशहूर एमरल्ड टैसल सूट (Emerald Tassel Suite) पहना था. इसमें हीरे और हरे रंग के पन्नों से बना खूबसूरत हार और मैचिंग ड्रॉप ईयररिंग्स शामिल थे.

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इस जूलरी का इतिहास भी काफी खास है. शाही गहनों की जानकारी देने वाली वेबसाइट 'द कोर्ट ज्वेलर' के मुताबिक, महारानी एलिजाबेथ ने पहली बार जुलाई 1989 में इस सेट को पहना था. उस समय ब्रिटेन में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख जायद बिन सुल्तान अल नाहयान राजकीय दौरे पर आए थे. माना जाता है कि यह जूलरी महारानी को तोहफे में मिली थी, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

महारानी ने साल 2011 में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के सम्मान में रखे गए डिनर में भी इस जूलरी को पहना था. ऐसे में केट का इस पुराने शाही हार को भारतीय अनारकली सूट के साथ पहनना उनके लुक को और भी खास बना गया.



खुले बाल, हल्का मेकअप और लाल क्लच से पूरा किया लुक

केट ने अपने हैवी और कढ़ाई वाले अनारकली गाउन के साथ मेकअप बहुत भी परफेक्ट रखा. उन्होंने बालों को हल्का कर्ल करके आधे खुले और आधे पीछे बांधे हुए स्टाइल में रखा. इससे उनका लुक काफी खूबसूरत लग रहा था. इसके साथ उन्होंने हाथ में लाल रंग का क्लच भी लिया, जो उनके आउटफिट से अच्छी तरह मैच कर रहा था. इस तरह केट ने अपने ट्रेडिशनल कपड़ों के साथ सादगी और मॉडर्न स्टाइल का खूबसूरत कॉम्बिनेशन दिखाया.

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काले मखमली बंदगले में दिखा प्रिंस विलियम का देसी अंदाज

केट मिडलटन के देसी लुक के साथ प्रिंस विलियम का अंदाज भी काफी खास रहा. इस मौके पर उन्होंने वेस्टर्न सूट की जगह भारतीय संस्कृति से जुड़े कपड़े पहनना पसंद किया. विलियम, इवेंट के लिए मनीष मल्होत्रा के डिजाइन किए गए काले रंग के खास बंदगले में नजर आए.

उनका बंदगला काले मखमली कपड़े से बना था. इसमें बंद गले वाला कॉलर, आगे बटन और शानदार फिटिंग थी. इसके बटनों पर हाथ से खूबसूरत कढ़ाई की गई थी, जो उनके आउटफिट को खास लुक दे रही थी. इसके साथ उन्होंने काले रंग की मैचिंग पैंट और फॉर्मल जूते पहने थे.

काले बंदगले में प्रिंस विलियम काफी हैंडसम और रॉयल लग रहे थे. उनका यह देसी अंदाज फैंस को खूब पसंद आया. वहीं, केट के लाल अनारकली और विलियम के काले बंदगले की जोड़ी भी बेहद खूबसूरत लग रही थी.

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