कुंडा के बेंती में चल रही श्रीराम कथा के दौरान बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर पलटवार किया है. कथा पर रोक लगाने की मांग, धार्मिक आयोजनों के जरिए चुनावी लाभ लेने के आरोप और भगवान कृष्ण को लेकर दिए गए बयान पर उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी. धीरेंद्र शास्त्री ने कथा पर रोक लगाने की मांग को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर कथा रोकी जाएगी तो क्या नमाज और चर्च में होने वाली प्रार्थना पर भी रोक लगाई जाएगी?

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धीरेंद्र शास्त्री ने कहा साफ कहा कि संविधान उन्हें अपने धर्म के प्रचार-प्रसार का अधिकार देता है. इसके साथ ही उन्होंने मथुरा में भव्य कृष्ण मंदिर बनाने को लेकर भी बड़ा ऐलान किया. वहीं कथा के जरिए चुनावी लाभ लेने के आरोप पर धीरेंद्र शास्त्री ने कहा - हम कथा चुनाव के लिए नहीं, सनातन के लिए करते हैं. हमारी कथा पांचों साल चलती है, सिर्फ चुनाव में नहीं.

कृष्ण पर दिए बयान पर दी सफाई

भगवान श्रीकृष्ण पर दिए गए कथित बयान को लेकर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि तीन घंटे की कथा को तीन मिनट की रील से नहीं समझा जा सकता. उनकी बात को आधा काटकर प्रसारित किया गया और भ्रम पैदा किया गया. उन्होंने कहा कि पूरे संदर्भ में कथा सुनने पर भ्रम दूर हो जाएगा. इसे राजनीतिक रंग दिया गया. कथा कहने वाला संत भगवान श्रीकृष्ण की निंदा कैसे कर सकता है?

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मथुरा को लेकर बड़ा बयान

राम मंदिर के बाद मथुरा के सवाल पर उन्होंने कहा कि राम और श्याम एक हैं. यदुवंशी और रघुवंशी सभी बराबर हैं. हमारे यहां जातिवाद और भेदभाव नहीं है. उन्होंने कहा, "कृष्ण लला हम आएंगे, माखन मिश्री खाएंगे. 21 तारीख को हम बांके बिहारी के दर्शन करेंगे. वहीं से एक प्रण और संकल्प लेंगे कि औरंगजेब के कलंक की निशानी मिट जाए और हमारे कृष्ण कन्हैया वहां भव्य और दिव्य रूप में विराजमान हो जाएं. इसके लिए आने वाले समय में समुचित हनुमान चालीसा का पाठ भी करेंगे."

बता दें कि प्रतापगढ़ के कुंडा क्षेत्र स्थित बेंती राजभवन में बाबा बागेश्वर तीन दिवसीय श्रीराम कथा कर रहे हैं. पहले दिन कथा समापन के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में ये बयान दिए. 20 नवंबर को यहां बाबा बागेश्वर का दिव्य दरबार भी लगेगा. पहले दिन कथा सुनने के लिए करीब एक लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का दावा किया गया.

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