उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपनी राजनीतिक सक्रियता तेज कर दी है. पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जिले गोरखपुर में बड़ा शक्ति प्रदर्शन करेंगे. इस दौरान वह करीब 20 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे. सपा इसे पूर्वांचल में अपनी ताकत दिखाने और पार्टी संगठन को मजबूत करने के बड़े मौके के तौर पर देख रही है.

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पार्टी नेताओं के मुताबिक, अखिलेश यादव दोपहर करीब 12 बजे गोरखपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे. यहां से वह अपने खास 'पीडीए रथ' पर सवार होकर रोड शो की शुरुआत करेंगे. यह रोड शो एयरपोर्ट से चौरीचौरा के देवकाही गांव तक निकाला जाएगा.

सपा ने इस कार्यक्रम के लिए गोरखपुर जिले की सभी नौ विधानसभा सीटों के साथ ही पूर्वांचल के दूसरे जिलों से भी कार्यकर्ताओं और नेताओं को बुलाया है. पार्टी ने कार्यक्रम में एक लाख से अधिक लोगों की भीड़ जुटाने का लक्ष्य रखा है.

बंधु सिंह की प्रतिमा का करेंगे अनावरण

अखिलेश यादव चौरीचौरा के देवकाही गांव में स्वतंत्रता सेनानी और शहीद बाबू बंधु सिंह की प्रतिमा का अनावरण करेंगे. इसके बाद वह पूर्व भाजपा नेता विनय कुमार सिंह उर्फ बिन्नू सिंह की 10वीं पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे.

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इस दौरे का एक और राजनीतिक महत्व है. बिन्नू सिंह के भाई अजय कुमार सिंह उर्फ टप्पू के अखिलेश यादव की मौजूदगी में समाजवादी पार्टी में शामिल होने की संभावना है. पार्टी सूत्रों के मुताबिक, टप्पू को आगामी विधानसभा चुनाव में चौरीचौरा सीट से सपा के संभावित उम्मीदवार के तौर पर देखा जा रहा है. हालांकि, पार्टी की ओर से अभी उनकी उम्मीदवारी को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है.

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कार्यक्रम की तैयारियों की जिम्मेदारी टप्पू संभाल रहे हैं. सपा के कई वरिष्ठ नेता भी आयोजन को सफल बनाने में जुटे हैं. पार्टी को उम्मीद है कि इस कार्यक्रम के जरिए चौरीचौरा और आसपास के इलाकों में संगठन को मजबूती मिलेगी.

तिवारी हाता पहुंचकर आधा घंटा रुकेंगे अखिलेश

अखिलेश यादव के दौरे में गोरखपुर की चर्चित 'हाता पॉलिटिक्स' भी अहम रहने वाली है. चौरीचौरा में कार्यक्रम खत्म करने के बाद वह जटाशंकर स्थित तिवारी हाता जाएंगे. यहां उनका पूर्व कैबिनेट मंत्री दिवंगत पंडित हरिशंकर तिवारी के परिवार से मुलाकात का कार्यक्रम है. पूर्वांचल की ब्राह्मण राजनीति का केंद्र माने जाने वाले 'तिवारी हाता' में अखिलेश की यह मौजूदगी बेहद अहम मानी जा रही है.

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निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक, अखिलेश यादव दोपहर 2 बजे चौरीचौरा पहुंचेंगे और करीब डेढ़ घंटे वहां रहेंगे. इसके बाद 3:30 बजे चौरीचौरा से रवाना होकर 3:45 बजे तिवारी हाता पहुंचेंगे. यहां वह करीब आधे घंटे तक पूर्व कैबिनेट मंत्री हरिशंकर तिवारी के पुत्र भीष्म शंकर तिवारी उर्फ कुशल तिवारी और चिल्लूपार के पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी के साथ समय बिताएंगे. इसके बाद शाम 4:15 बजे वह एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे और वहां से लखनऊ लौट जाएंगे.

सपा का शक्ति प्रदर्शन

गोरखपुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह जिला है और पूर्वांचल की राजनीति में इसकी अहम भूमिका है. ऐसे में अखिलेश यादव का यहां 20 किलोमीटर का रोड शो करना केवल एक दौरा नहीं, बल्कि राजनीतिक संदेश देने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है.

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सपा का जोर पीडीए (पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक) के साथ संगठनात्मक विस्तार पर है. पार्टी की कोशिश है कि विधानसभा चुनाव से पहले पूर्वांचल में अपनी स्थिति मजबूत की जाए. अब देखना होगा कि अखिलेश का यह शक्ति प्रदर्शन गोरखपुर और आसपास के इलाकों में सपा के चुनावी समीकरणों को कितना प्रभावित करता है.



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