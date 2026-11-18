पूर्व भारतीय क्रिकेटर जहीर खान परफेक्ट फैमिली मैन हैं. जहीर एक अच्छे पति और पिता होने के साथ एक बेहतरीन दामाद भी हैं. इन दिनों जहीर अपने साले साहब यानी पत्नी सागरिका के भाई की शादी के जश्न में डूबे हुए हैं. शादी से जहीर और सागरिका के कई फोटोज और वीडियोज इंटरनेट पर छाए हुए हैं.

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ससुराल में दिखा जहीर का रॉयल अंदाज

सागरिका ने अब भाई के वेडिंग फंक्शन से कुछ तस्वीरें अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर की हैं. सागरिका डार्क पिंक कलर की साड़ी में नजर आईं. उनकी साड़ी पर येलो कलर का खूबसूरत प्रिंटेड बॉर्डर बना है. सागरिका ने हैवी नेकलेस और झुमके पहनकर अपना लुक कंप्लीट किया. खुले बाल और लाइट सटल मेकअप में सागरिका किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रहीं.

पठानी सूट में जहीर का टशन

सागरिका एक तस्वीर में अपने पति जहीर खान संग पोज देती नजर आईं. जहीर व्हाइट पठानी सूट में बेहद हैंडसम लगे. उन्होंने पठानी सूट संग चप्पल कैरी की. आंखों पर चश्मा लगाए जहीर खान के ठाठ-बाठ देखते ही बनते हैं. जहीर और सागरिका बिल्कुल रॉयल कपल लगे.सागरिका और जहीर की जोड़ी साथ में देखते ही बनती है. दोनों एक दूसरे को बहुत खूबसूरती से कॉम्प्लिमेंट करते हैं.

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भावुक दिखीं सागरिका

वहीं, भाई की शादी से सागरिका का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें वो दूल्हा बने भाई के साथ स्टेज पर नजर आ रही हैं. सागरिका भाई को दूल्हा बने देखकर भावुक होती नजर आईं. सागरिका साड़ी में सजी-धजी बेहद प्यारी लगीं. उन्होंने हैवी जूलरी और मांग टीका पहनकर अपना लुक कंप्लीट किया.

ससुराल की शादी में जहीर खान भी एक आदर्श दामाद की तरह हर चीज संभालते दिखे. वो खुशी से झूमते नजर आए. जहीर का अंदाज देखते ही बनता है.

जहीर खान की बात करें तो उन्होंने साल 2017 में सागरिका घाटगे से सादगी से शादी रचाई थी. दोनों की ये इंटरफेथ मैरिज है. जहीर मुस्लिम परिवार से हैं, जबकि सागरिका हिंदू राजघराने से ताल्लुक रखती हैं. लेकिन अलग धर्म से होने के बावजूद दोनों के रिश्ते में प्यार और इज्जत बरकरार है. दोनों फैंस को हमेशा हमेशा कपल गोल्स देते हैं.

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