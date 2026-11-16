'चीनी महिला खूबसूरत हो तो जासूस बता देते हैं...', ट्रंप ने Nvidia में जेनसन हुआंग की वापसी का किया सपोर्ट

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के विवादों में घिरे एनवीडिया के पूर्व सीईओ जेनसन हुआंग का बचाव किया है. ट्रंप ने कहा, 'आमतौर पर ऐसा होता है कि चीन से आने वाली कोई भी खूबसूरत महिला होती है, तो कहते हैं कि वह जासूस है. मुझे बिल्कुल नहीं पता कि वह जासूस थी. मुझे सच में नहीं पता.'

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ट्रंप ने कहा कि दुनिया की सबसे वैल्यूएबल चिपमेकर कंपनी के प्रमुख के रूप में जेनसन हुआंग की वापसी पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी.

ट्रंप ने एलिस हुआंग के चीनी जासूस होने के आरोपों पर भी सवाल उठाए. ट्रंप ने कहा कि उनके पास ऐसा मानने का कोई कारण नहीं है कि एलिस जासूसी में शामिल थीं और उन्हें चीनी इंटेलिजेंस ऑपरेशंस से एलिस के जुड़े होने के किसी सबूत की जानकारी नहीं है.

जेनसन हुआंग की एनवीडिया के सीईओ के रूप में वापसी को सपोर्ट करने के सवाल पर ट्रंप ने सोमवार को कहा, 'मुझे इससे कोई ऐतराज नहीं होगा.'

उन्होंने आगे कहा कि पूर्व चीफ एग्जीक्यूटिव ने इस विवाद से सबक सीख लिया है. बता दें, इस पूरे विवाद के केंद्र में सिंगापुर बेस्ड क्लाउड सर्विसेज कंपनी मेगास्पीड इंटरनेशनल की पूर्व एग्जीक्यूटिव एलिस हुआंग हैं.

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बता दें कि जेनसन हुआंग ने 12 नवंबर को इस्तीफा दे दिया था. वह करीब 33 साल तक कंपनी का नेतृत्व कर चुके थे. उनके इस्तीफे के बाद कंपनी की सीएफओ कोलेट क्रेस को अंतरिम सीईओ की जिम्मेदारी दी गई.

जेनसन का इस्तीफा निजी संबंधों को लेकर सामने आई रिपोर्ट्स के बाद हुआ. इनमें एक महिला के साथ कथित संबंध का जिक्र था, जिस पर चीन के लिए जासूसी करने का शक जताया गया.

इस बीच यह भी बताया जा रहा है कि एनवीडिया के पूर्व सीईओ जेनसन हुआंग एक बार फिर कंपनी की कमान संभाल सकते हैं. इस्तीफा देने के कुछ दिन बाद ही उनकी वापसी को लेकर चर्चा तेज हो गई है.

रिपोर्ट के मानें तो, सिलिकॉन वैली के कई बड़े टेक्नोलॉजी दिग्गज जेनसन को दोबारा सीईओ बनाने के लिए कंपनी के बोर्ड पर दबाव बना रहे हैं. इस मुहिम में अमेरिका के व्हाइट हाउस का समर्थन जुटाने की भी कोशिश लगातार की जा रही है.

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