क्या पेशाब करते समय उसमें हमेशा झाग आ रहे हैं? अगर ऐसा है तो क्या ये किडनी की किसी बीमारी का लक्षण है? डॉक्टरों के मुताबिक, हर बार पेशाब में झाग बनना किडनी खराब होने का संकेत नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसे संकेत हैं जिनके दिखने पर आपको कुछ टेस्ट करा लेने चाहिए. लेकिन पहले जान लेते हैं कि पेशाब में झाग क्यों बनते हैं?

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पेशाब में झाग क्यों बनता है?

सफदरजंग हॉस्पिटल में नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर डॉ. हिमांशु वर्मा ने इस बारे में बताया है. वह कहते हैं कि पेशाब करते समय तेज धार बनने के कारण भी झाग बन सकता है. इसके अलावा शरीर में पानी की कमी होने पर पेशाब गाढ़ा हो सकता है, जिससे भी झाग दिखाई दे सकता है. लेकिन अगर बिना इन कारणों के पेशाब में बार-बार झाग बनता है तो फिर ऐसा पेशाब में प्रोटीन का आना हो सकता है. आमतौर पर किडनी खून को फिल्टर करते समय शरीर के लिए जरूरी प्रोटीन को पेशाब में जाने से रोकती है, लेकिन किडनी के फिल्टर को नुकसान पहुंचने पर प्रोटीन पेशाब के रास्ते बाहर आने लगता है. अगर आपको ये समस्या बनी हुई है तो फिर डॉक्टर की सलाह से ये कुछ टेस्ट करा सकते हैं.

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किडनी की जांच के लिए कराएं ये 3 टेस्ट

यूरिन रूटीन टेस्ट: इस जांच से पेशाब में प्रोटीन, खून और संक्रमण के संकेतों का पता लगाया जा सकता है.

यूरिन ACR टेस्ट: इसे एल्ब्यूमिन-क्रिएटिनिन रेशियो कहते हैं. इस टेस्ट से पेशाब में एल्ब्यूमिन नाम के प्रोटीन की मात्रा का पता चलता है.

सीरम क्रिएटिनिन और eGFR: खून की इस जांच से पता चलता है कि किडनी कितनी अच्छी तरह खून को फिल्टर कर रही है. क्रिएटिनिन के स्तर के आधार पर eGFR निकाला जाता है, जिससे किडनी की कार्यक्षमता का अंदाजा मिलता है.

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कब डॉक्टर को दिखाना जरूरी है?

अगर पेशाब में रोज झाग बन रहा है, झाग देर तक बना रहता है या इसके साथ पैरों, टखनों और चेहरे पर सूजन, पेशाब में खून, पेशाब की मात्रा में बदलाव या थकान जैसी परेशानी है, तो डॉक्टर से मिलें

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