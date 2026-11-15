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Nvidia की नई CEO Colette Kress की कितनी है सैलरी? CFO रहते कमाती थीं 129 करोड़, Jensen Huang को मिलते थे 327 करोड़

Nvidia कंपनी में बड़ा फेरबदल हुआ है. 33 साल बाद कंपनी जेनसन हुआंग ने कंपनी से इस्तीफा दे दिया और सीईओ की पोस्ट छोड़ी. वहीं, मौजूदा CFO Colette Kress को अंतरिम सीईओ का पोस्ट दिया है.अब सवाल आता है कि दोनों की सैलरी कितनी है. आइए इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं.

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जेनसन हुआंग के इस्तीफे के बाद कोलेट क्रेस अंतरिम सीईओ बनीं. (Credits: Reuters)
जेनसन हुआंग के इस्तीफे के बाद कोलेट क्रेस अंतरिम सीईओ बनीं. (Credits: Reuters)

AI और चिप बनाने वाली कंपनी Nvidia में बड़ा बदलाव हुआ है. 33 साल बाद जेनसन हुआंग ने कंपनी के सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया है और अब कंपनी की कमान मौजूदा CFO कोलेट क्रेस (Colette Kress) को सौंपी गई है और उनको अंतरिम CEO की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

कंपनी न्यू सीईओ की तलाश में लग गई है. अब सवाल आता है कि नई अंतरिम सीईओ की सैलरी कितनी है और CFO रहते हुए वह हर साल कितनी कमाई करती हैं. साथ ही पूर्व सीईओ जेनसन हुआंग को कितना पैसा मिलता था. 

CFO कोलेट क्रेस की सैलरी को लेकर लेकर एनवीडिया की 2026 प्रोक्सी रिपोर्ट में जानकारी दी है. साल 2026 में कोलेट क्रेस का टोटल पैकेज 14.34 मिलियन अमेरिकी डॉलर (करीब 129 करोड़ रुपये) है. यह उनकी सालभर की सैलरी नहीं है, इसमें सैलरी, स्टॉक अवॉर्ड, कैश इंसेंटिव और अन्य अलाउंस को शामिल किया गया है. 

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क्रेस की बेस सैलरी 898,577 डॉलर (करीब 8.1 करोड़ रुपये) सालाना थी. इसके अलावा उनको 12.82 मिलियन डॉलर का स्टॉक अवॉर्ड और 6 लाख डॉलर का कैश इंसेंटिव मिला था. हालांकि अंतरिम सीईओ बनाए जाने के बाद उनको कितनी सैलरी मिलेगी, उसकी जानकारी अभी नहीं है. 

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यह भी पढ़ें: लग्जरी लाइफ जीते हैं जेनसन हुआंग, 25 करोड़ की पहनते हैं घड़ी, पूरी दुनिया में सिर्फ 80 यूनिट मौजूद

जेनसन हुआंग को CEO रहते हुए सैलरी 

एनवीडिया के सीईओ रहते हुए जेनसन हुआंग की सैलरी कोलेट क्रेस की तुलना में काफी ज्यादा थी. कंपनी के 2026 की प्रोक्सी स्टेटमेंट के मुताबिक, साल 2026 में जेनसन हुआंग की कुल सैलरी  36.34 मिलियन डॉलर यानी करीब 327 करोड़ रुपये थी. 

कोलेट क्रेस की कुल अलाउंस 129 करोड़ रुपये था, जबकि हुआंग को सीईओ रहते हुए 328 रुपये की रकम मिलती थी. दोनों की सैलरी में करीब 198 करोड़ रुपये का अंतर है. 

यह भी पढ़ें: जेनसन हुआंग की जगह कौन? Nvidia के अगले CEO की रेस में भारतीय मूल के ये 3 दिग्गज

जेनसन हुआंग ने क्यों दिया इस्तीफा 

जेनसन हुआंग का इस्तीफा ऐसे समय सामने आया है, जब उनके एक्स्ट्रा मैरेटियल अफेयर्स की खबरें मार्केट में फैल चुकी थीं. उनकी एक गर्लफ्रेंड को लेकर शक है कि वह चीनी जासूस थी. इसके बाद मामला बढ़ गया और उनको कंपनी से इस्तीफा देना पड़ा. 

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