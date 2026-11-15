बंगाल की खाड़ी में बन रहा गंभीर चक्रवाती तूफान, IMD ने इन जिलों में जारी किया अलर्ट

बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती तूफान बन रहा है. मौसम विभाग के मुताबिक, बंगाल की खाड़ी में 19 से 21 नवंबर तक चक्रवाती तूफान बन रहा है. इसके कारण पश्चिम बंगाल में भारी बारिश हो सकती है. IMD ने बताया कि 18 नवंबर से तापमान बढ़ने के कारण दक्षिण बंगाल में ठंड कम होने की संभावना है.

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रविवार सुबह यह सिस्टम बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पूर्वी और दक्षिण-पश्चिमी हिस्से में कम दबाव के क्षेत्र के रूप में मौजूद था. इसके उत्तर-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ने की संभावना है. IMD के मुताबिक, 17 नवंबर तक यह और ताकतवर होकर एक गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल सकता है.

मौसम विभाग ने बताया कि इसके कारण 19-21 नवंबर के बीच दक्षिण 24 परगना और पूर्व मेदिनीपुर के कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है. खासकर तटीय इलाकों में बारिश की संभावना है. वहीं, 20 और 21 नवंबर को हावड़ा, पश्चिम मेदिनीपुर और झाड़ग्राम के दक्षिणी हिस्सों में भी तेज बारिश की आशंका है.

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IMD के मुताबिक, कोलकाता और गंगा के मैदानी इलाकों से सटे पश्चिम बंगाल के ज्यादातर जिलों में आंधी-तूफान आ सकता है. इससे हवा की रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है. विभाग ने बताया कि 18 नवंबर से दिन और रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है. इससे दक्षिण बंगाल में पड़ रही हल्की ठंड कम हो जाएगी.

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रविवार को पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग सबसे ठंडा स्थान रहा. यहां न्यूनतम तापमान 8.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि कोलकाता में न्यूनतम तापमान 21.3 डिग्री दर्ज किया गया.

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