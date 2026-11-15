कांग्रेस में मेकेदातु बांध पर घमासान, डीके शिवकुमार और मणिकम टैगोर आमने-सामने

कावेरी नदी पर प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच विवाद अब कांग्रेस के भीतर भी खुलकर सामने आ गया है. कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और तमिलनाडु कांग्रेस अध्यक्ष मणिकम टैगोर इस मुद्दे पर आमने-सामने हैं. शिवकुमार ने साफ किया है कि कर्नाटक सरकार इस परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है, जबकि टैगोर ने चेतावनी दी है कि बांध बनने से तमिलनाडु के किसानों और कृषि क्षेत्र को भारी नुकसान होगा. इस विवाद में अब बीजेपी भी कूद पड़ी है और उसने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से अपना रुख स्पष्ट करने की मांग की है.

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'बांध बना तो तमिलनाडु की खेती बर्बाद हो जाएगी'

दिल्ली में मेकेदातु बांध विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए तमिलनाडु कांग्रेस अध्यक्ष मणिकम टैगोर ने कहा कि यह बेहद गंभीर मुद्दा है. कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी के पानी को साझा करने की लंबी परंपरा रही है. उन्होंने कहा कि कावेरी जल विवाद के समाधान के लिए व्यवस्था बनाई गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने भी तमिलनाडु को हर महीने निर्धारित मात्रा में पानी छोड़ने का आदेश दिया था. हालांकि, उन्होंने आरोप लगाया कि कर्नाटक सरकार इसका पालन नहीं कर रही है.

टैगोर ने कहा, 'कर्नाटक के राजनीतिक दल मेकेदातु में बांध बनाने का प्रस्ताव लेकर आए हैं. अगर यह बांध बना तो तमिलनाडु के डेल्टा क्षेत्र के लिए विनाशकारी साबित होगा. इससे राज्य की पूरी कृषि व्यवस्था बर्बाद हो जाएगी.'

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उन्होंने कहा कि इस परियोजना पर तमिलनाडु की राय ली जानी चाहिए. साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को कर्नाटक का पक्ष लेने के बजाय निष्पक्ष रहना चाहिए.

'विरोध करना है तो करें, हम अपना काम करेंगे'

बेंगलुरु में कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने तमिलनाडु के विरोध पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह इस परियोजना का प्रस्ताव केंद्र सरकार के सामने पहले ही रख चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी इस संबंध में बात कर चुके हैं. शिवकुमार ने कहा, 'हमें देश के कानून का सम्मान करना होगा. अदालत जो भी कहेगी, उसे लागू करना हमारी जिम्मेदारी है.'

उन्होंने तमिलनाडु के विरोध को राजनीतिक बताते हुए कहा कि चेन्नई में एक बड़ी कानूनी टीम है और विरोध करने वाले नेता कानूनी स्थिति को समझ सकते हैं. शिवकुमार ने कहा, 'वे राजनीतिक कारणों से विरोध कर सकते हैं. हम उनकी आवाज नहीं रोकेंगे, लेकिन हमें अपना काम करना है. यह हमारी प्रतिबद्धता है.' इससे पहले भी शिवकुमार ने परियोजना का समर्थन करते हुए कहा था कि कर्नाटक को बांध बनाने का अधिकार है और तमिलनाडु के विरोध से राज्य सरकार का रुख नहीं बदलेगा.

BJP ने पूछा- अब क्या कहेंगे राहुल गांधी और खड़गे?

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कांग्रेस के दोनों नेताओं के बीच विवाद पर आंध्र प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता शेख बाजी ने विजयवाड़ा में प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछते रहे हैं, लेकिन अब उन्हें खुद एक सवाल का जवाब देना चाहिए. शेख बाजी ने कहा कि मेकेदातु परियोजना को लेकर कर्नाटक के डीके शिवकुमार और तमिलनाडु के कांग्रेस नेता मणिकम टैगोर के बीच मतभेद सामने आ गए हैं.

उन्होंने कहा, 'तमिलनाडु में कांग्रेस अपने राज्य के हितों के लिए लड़ रही है, जबकि कर्नाटक में कांग्रेस कर्नाटक के हितों के लिए लड़ रही है. ऐसे में राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कहेंगे? राहुल गांधी का इस पर क्या जवाब होगा?' बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व को इस विवाद पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए.

आखिर क्या है मेकेदातु बांध विवाद?

मेकेदातु परियोजना कर्नाटक में कावेरी नदी पर प्रस्तावित बांध और जलाशय से जुड़ी है. कर्नाटक का कहना है कि परियोजना से पानी के प्रबंधन में मदद मिलेगी और तमिलनाडु को मिलने वाले निर्धारित जल हिस्से पर असर नहीं पड़ेगा.

दूसरी ओर, तमिलनाडु को आशंका है कि बांध बनने के बाद कर्नाटक नदी के पानी के प्रवाह पर अधिक नियंत्रण हासिल कर सकता है, जिससे तमिलनाडु के डेल्टा क्षेत्र के किसानों को नुकसान होगा. यही वजह है कि तमिलनाडु परियोजना का विरोध करता रहा है.

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इस मुद्दे पर कांग्रेस के भीतर भी दो अलग-अलग रुख सामने आए हैं. एक तरफ कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार परियोजना को राज्य का अधिकार बता रहे हैं, वहीं तमिलनाडु कांग्रेस अध्यक्ष मणिकम टैगोर इसका विरोध कर रहे हैं. बीजेपी ने इन्हीं मतभेदों को लेकर कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व से जवाब मांगा है.

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