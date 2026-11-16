अनंत अंबानी की 14 करोड़ रुपये की घड़ी में है उनकी छोटी सी मूर्ति, शेर-बाघ और 397 हीरे-जवाहरात, जानिए क्या है खास

Anant Ambani Vantara Watch: दुनिया में कुछ घड़ियां सिर्फ समय बताने के लिए नहीं बनाई जातीं, बल्कि वे अपने मालिक की कहानी भी कहती हैं. अनंत अंबानी के लिए लग्जरी वॉचमेकर Jacob & Co ने ऐसी ही एक खास घड़ी तैयार की है. इसका नाम Opera Vantara Green Camo है. करीब 14 करोड़ रुपये कीमत वाली इस घड़ी के डायल पर अनंत अंबानी की हाथ से बनाई गई छोटी मूर्ति लगी है. उनके दोनों ओर शेर और बंगाल टाइगर की आकृतियां हैं. घड़ी में 397 कीमती रत्न भी जड़े गए हैं. आखिर एक घड़ी में ऐसा क्या है, जो इसे करोड़ों रुपये की खास कलाकृति बना देता है?

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मोबाइल फोन में समय देखने के लिए घड़ी की जरूरत भले कम हो गई हो, लेकिन लग्जरी घड़ियों की दुनिया में इनकी अहमियत अब भी अलग है. यहां घड़ी सिर्फ समय बताने का जरिया नहीं होती. इसकी डिजाइन, अंदर लगी मशीनरी, इस्तेमाल किए गए रत्न और उसे बनाने में लगी कारीगरी भी इसकी पहचान बनाते हैं. Jacob & Co की Opera Vantara Green Camo इसी दुनिया का एक अनोखा उदाहरण है.

Photo Credit: Jacob & Co/Instagram

इस घड़ी को इसी साल की शुरुआत में पेश किया गया था. यह अनंत अंबानी के वन्यजीव संरक्षण प्रोजेक्ट वंतारा से प्रेरित है. घड़ी के बीचोंबीच अनंत अंबानी की एक छोटी सी हाथ से पेंट की गई मूर्ति है. उन्होंने नीले रंग की शर्ट पहनी हुई है और वह कुर्सी पर बैठे नजर आते हैं. उनके पास एक शेर और एक बंगाल टाइगर की आकृति बनाई गई है. इस तरह घड़ी के डायल पर एक छोटी सी कहानी दिखाई देती है.

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घड़ी के अंदर अनंत अंबानी की मूर्ति, साथ में शेर और बंगाल टाइगर

इस घड़ी की सबसे खास बात इसका डायल है. आमतौर पर घड़ियों में समय बताने वाली सुइयों और नंबरों के अलावा बहुत कम चीजें दिखाई देती हैं. लेकिन Opera Vantara Green Camo का डायल किसी छोटी कलाकृति जैसा है.

इसके बीच में अनंत अंबानी की हाथ से पेंट की गई मूर्ति है. उनके दोनों ओर शेर और बंगाल टाइगर की छोटी आकृतियां हैं. ये दोनों जानवर वंतारा की वन्यजीव संरक्षण से जुड़ी पहचान को दिखाते हैं. घड़ी की सुइयां हाथी की सूंड के ऊपर रखी गई हैं. यानी इस घड़ी में समय देखने के साथ-साथ एक पूरा दृश्य भी देखने को मिलता है.

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Jacob & Co ने इसे अनंत अंबानी के वंतारा प्रोजेक्ट को समर्पित बताया है. वंतारा गुजरात के जामनगर में स्थित वन्यजीव बचाव और संरक्षण पहल है. घड़ी की डिजाइन में हरे रंग का इस्तेमाल भी इसी थीम से जुड़ा है.

397 कीमती रत्नों से तैयार किया गया हरा डिजाइन

घड़ी का हरा रंग सिर्फ पेंट या सामान्य डिजाइन से नहीं आया है. इसके डायल और केस पर हरे रंग के रत्नों से खास पैटर्न तैयार किया गया है. इसमें डेमांटॉइड गार्नेट, त्सावोराइट, ग्रीन सफायर और सफेद हीरे शामिल हैं.

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Jacob & Co के मुताबिक, घड़ी में कुल 397 रत्न लगाए गए हैं. इन सभी का कुल वजन 21.98 कैरेट है. हर रत्न को अलग-अलग जगह पर हाथ से लगाया गया है. इनकी मदद से घड़ी पर हरे रंग का कैमोफ्लाज पैटर्न तैयार किया गया है.

कैमोफ्लाज का मतलब ऐसा पैटर्न है, जो जंगल या आसपास के वातावरण में घुला-मिला नजर आए. इस घड़ी में यही डिजाइन वंतारा की जंगल और वन्यजीव वाली थीम से जुड़ता है. सफेद हीरे और हरे रत्न मिलकर इसके डायल को अलग लुक देते हैं.

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घड़ी का केस 18 कैरेट व्हाइट गोल्ड से तैयार किया गया है. इसका आकार करीब 49 मिलीमीटर बताया गया है. इसमें इस्तेमाल किए गए रत्न और हाथ से बनाई गई आकृतियां इसे सामान्य घड़ी से बिल्कुल अलग बनाती हैं.

सिर्फ दिखने में खास नहीं, अंदर भी है जटिल मशीनरी

Opera Vantara Green Camo, Jacob & Co की Opera कलेक्शन का हिस्सा है. इस कलेक्शन की घड़ियां अपने घूमने वाले मैकेनिकल सिस्टम और म्यूजिक बॉक्स जैसे फीचर्स के लिए जानी जाती हैं.

इस घड़ी में म्यूजिक बॉक्स मैकेनिज्म दिया गया है. इसे एक्टिवेट करने पर घड़ी के अंदर का मूवमेंट घूमता है. इसके साथ डायल के कुछ हिस्से भी अपनी जगह पर घूमते हैं. समय बताने वाला छोटा डायल इस तरह डिजाइन किया गया है कि घूमने के दौरान भी वह सीधा बना रहे.

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इसमें ट्रिपल-एक्सिस फ्लाइंग टूरबिलॉन भी दिया गया है. आसान भाषा में समझें तो टूरबिलॉन घड़ी के अंदर मौजूद एक खास मैकेनिकल सिस्टम है, जिसे समय की सटीकता पर गुरुत्वाकर्षण के असर को कम करने के उद्देश्य से विकसित किया गया था. ट्रिपल-एक्सिस डिजाइन में इसका पिंजरा तीन अलग-अलग डायरेक्शन्स में घूम सकता है. यह घड़ी की मशीनरी को देखने में भी बेहद खास बनाता है.

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वॉच से जुड़ी तकनीकी जानकारी के मुताबिक, इसमें हाथ से चाबी भरने वाला मैकेनिकल मूवमेंट दिया गया है. पूरी तरह वाइंड करने पर यह करीब 50 घंटे तक चल सकता है. यानी इसे बैटरी से चार्ज करने की जरूरत नहीं होती, बल्कि क्राउन और खास वाइंडिंग सिस्टम की मदद से इसमें ऊर्जा भरी जाती है.

आखिर कितनी है अनंत अंबानी की इस घड़ी की कीमत?

इस घड़ी की कीमत को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हुई. मीडिया रिपोर्ट्स और वॉच इंडस्ट्री के अनुमानों में इसकी कीमत करीब 1.5 मिलियन डॉलर बताई गई. भारतीय रुपये में यह रकम करीब 13 से 14 करोड़ रुपये बैठती है.

हालांकि, Jacob & Co ने इस खास घड़ी की आधिकारिक कीमत पब्लिक नहीं की थी. इसलिए 14 करोड़ रुपये को कंपनी की ऑफिशियल कीमत कहना सही नहीं होगा. यह मीडिया और इंडस्ट्री में सामने आया अनुमान है.

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इस घड़ी को एक खास कस्टमाइज्ड पीस के तौर पर तैयार किया गया है. यह आम दुकानों में मिलने वाली किसी सीरीज की घड़ी नहीं है. इसकी डिजाइन एक खास व्यक्ति और उनके प्रोजेक्ट को ध्यान में रखकर बनाई गई है. यही वजह है कि इसकी कीमत का आकलन भी सामान्य बाजार में बिकने वाली घड़ियों की तरह करना मुश्किल है.

Jacob & Co की घड़ियां क्यों होती हैं इतनी महंगी?

Jacob & Co अमेरिका की लग्जरी वॉच और ज्वेलरी कंपनी है. इसकी पहचान ऐसी घड़ियां बनाने के लिए है, जिनमें सामान्य टाइमपीस से अलग डिजाइन और जटिल मैकेनिकल फीचर मिलते हैं. कंपनी की Opera कलेक्शन में म्यूजिक बॉक्स और घूमने वाले मूवमेंट जैसे फीचर देखने को मिलते हैं.

ऐसी घड़ियों की कीमत सिर्फ सोने, हीरे या दूसरे रत्नों से तय नहीं होती. इनके अंदर मौजूद मशीनरी को तैयार करने में भी काफी मेहनत लगती है. सैकड़ों छोटे हिस्सों को सही क्रम में जोड़ना, उन्हें एक-दूसरे के साथ तालमेल में चलाना और फिर हर हिस्से की फिनिशिंग करना आसान काम नहीं है.

इसके अलावा, घड़ी को हाथ से तैयार करने और उसके डिजाइन को किसी खास व्यक्ति या कहानी से जोड़ने का खर्च भी इसकी कीमत में शामिल होता है. जब कोई घड़ी सिर्फ एक पीस बनाई जाती है, तो उसकी खासियत और बढ़ जाती है. ऐसे में खरीदार सिर्फ एक घड़ी नहीं, बल्कि एक ऐसी चीज खरीदता है जिसे दोबारा उसी रूप में बनाना मुश्किल हो सकता है.

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