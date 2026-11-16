ज्यादा देर तक टीवी देखने से किडनी पर पड़ सकता है असर, 12 साल की स्टडी में सामने आई चौंकाने वाली बात

खाली समय में टीवी देखना मनोरंजन का तरीका भले ही है, लेकिन लंबे समय तक टीवी देखने का असर किडनी पर पड़ सकता है. एक नई स्टडी में ज्यादा टीवी देखने वालों में किडनी की क्षमता तेजी कम होने का रिस्क मिला है. खास बात यह है कि जिन लोगों को टाइप-2 डायबिटीज है उनमें यह रिस्क ज्यादा देख गया है. यह रिसर्च मेडिकल जर्नल Scientific Reports में पब्लिश हुई है. इसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान और ब्रिटेन समेत कई देशों के वैज्ञानकों ने रिसर्च की है.

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वैज्ञानिकों ने लंबे समय तक टीवी देखने और किडनी की सेहत के बीच संबंध को समझने के लिए इस रिसर्च को किया है. इस दौरान करीब 12 साल तक किडनी की क्षमता में होने वाले बदलावों को देखा गया है. इस दौरान पाया गया कि जो लोग रोजाना ज्यादा समय टीवी देखने में बिताते थे, उनमें किडनी की क्षमता में गिरावट हुई है. जब इन लोगों का किडनी फंक्शन टेस्ट किया गया तो कई पैरामीटर ठीक नहीं मिले.

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डायबिटीज के मरीजों के लिए ज्यादा चिंता की बात

इस स्टडी में एक और अहम बात सामने आई है. जिन लोगों को टाइप-2 डायबिटीज थी, उनमें ज्यादा देर तक टीवी देखने और किडनी में खराबी का रिस्क अधिक मिला. दरअसल, डायबिटीज का असर सिर्फ ब्लड शुगर तक सीमित नहीं रहता. लंबे समय तक ब्लड शुगर बढ़ा रहने से किडनी को भी नुकसान पहुंच सकता है. इससे धीरे-धीरे किडनी की फिल्टर करने की क्षमता कम होने लगती है. ऐसे में अगर कोई व्यक्ति डायबिटीज से पीड़ित है और दिन का ज्यादातर समय बैठकर बिताता है, तो उसे अपनी सेहत का खास ध्यान रखने की जरूरत है.

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टीवी देखने से किडनी की क्षमता कम कैस होती है

रिसर्च में बताया गया है कि जो लोग ज्यादा देर या कई घंटों तक टीवी देखते हैं तो वह इस दौरान लगातार बैठे रहते हैं. इससे ब्लड सर्कुलेशन धीमा होना लगता है. इससे वजन बढ़ने का भी रिस्क होता है. ये दोनों फैक्टर किडनी के काम करने की क्षमता पर असर करते हैं. हालांकि, यह समझना जरूरी है कि स्टडी में दोनों के बीच संबंध पाया गया है. यह साबित नहीं हुआ कि टीवी देखने से सीधे किडनी खराब होती है.

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किडनी को स्वस्थ रखने के लिए क्या करें?

टीवी देखते समय बीच-बीच में उठकर टहलें

रोजाना कम से कम 30 मिनट पैदल चलने की आदत डालें

लंबे समय तक एक ही जगह बैठकर काम न करें

ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखें

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