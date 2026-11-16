तमिलनाडु के मंत्री आधव अर्जुन का पत्नी डेजी मार्टिन से तलाक, 14 साल बाद टूटा रिश्ता

तमिलनाडु के मंत्री आधव अर्जुन और उनकी पत्नी डेजी मार्टिन ने तलाक लेने का फैसला किया है. अपनी 14 साल पुरानी शादी को खत्म करते हुए दोनों ने आपसी सहमति से अलग हो गए हैं. डेजी ने सोशल मीडिया पर आधव से अपनी राहें अलग होने की पुष्टि की है.

और पढ़ें

मशहूर लॉटरी कारोबारी सैंटियागो मार्टिन की बेटी डेजी मार्टिन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है. डेजी ने बताया कि अलग होने के बावजूद वो मिलकर अपने बच्चे की परवरिश करेंगे.

उन्होंने लिखा, '14 साल तक एक-दूसरे के जीवन का हिस्सा रहने के बाद, ये सफर प्यार, समझ और बदलावों से भरा रहा है, जिसमें हम दोस्त, जीवनसाथी और माता-पिता के रूप में जिंदगी के कई पड़ावों से एक साथ गुजरे हैं.'

(Photo- Instagram/Daisy Martin)

डेजी ने आगे बताया कि ये फैसला दोनों की आपसी सहमति से लिया गया है. डेजी ने लिखा, 'आज, आधव अर्जुन और मैंने आपसी सहमति से एक कपल के तौर पर अलग होने और अलग-अलग रास्ते अपनाने का फैसला किया है.'

बच्चे की परवरिश पर रहेगा फोकस



भले ही दोनों ने आधव अर्जुन और उनकी पत्नी ने अलग होने का फैसला लिया है, लेकिन अपने बच्चे के लिए वो अपनी जिम्मेदारियों को मिलकर निभाते रहेंगे. डेजी ने कहा, 'हालांकि ये हम दोनों के लिए एक नए चैप्टर की शुरुआत है, लेकिन को-पेरेंटिंग के लिए हमारी प्रतिबद्धता और हमारे बच्चे की खुशी और भलाई तय करना हमेशा हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी.'

Advertisement

आधव अर्जुन के उज्ज्वल भविष्य की कामना

डेजी ने आधव अर्जुन के प्रति सम्मान जाहिर करते हुए उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं. उन्होंने लिखा, 'आधव अर्जुन के लिए मेरा सम्मान हमेशा बना रहेगा और मैं तहे दिल से उनके चुने गए हर क्षेत्र में उनकी खुशी, शांति और सफलता की कामना करती हूं.'

इसके साथ ही उन्होंने इस नाजुक घड़ी में लोगों से निजता बनाए रखने की अपील भी की. उन्होंने कहा, 'हम इस बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं, इसलिए हम आपसे समझ, हमदर्दी और निजता की अपील करते हैं.'

यह भी पढ़ें: 13 साल बाद टूटी पवन कल्याण की तीसरी शादी, Ex वाइफ ने किया रिएक्ट, बोलीं- दया करो

बता दें कि आधव अर्जुन तमिलनाडु की राजनीति में एक जाना-माना चेहरा हैं और वर्तमान में मंत्री पद संभाल रहे हैं. वहीं डेजी मार्टिन देश के चर्चित कारोबारी सैंटियागो मार्टिन की बेटी हैं.

---- समाप्त ----