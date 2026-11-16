Panchayat 5: आसानी से नहीं आएगा पंचायत का नया सीजन, क्रांति देवी लेंगी 'बनराकस' की बेइज्जती का बदला!

पंचायत एक ऐसा वेब शो है जिसे इस देश का हर व्यक्ति बड़े शौक से देखता है. हल्के-फुल्के ह्यूमर के साथ गांव-देहात की कहानी को सच्चाई के साथ दिखाया जाता है, जो सभी पसंद करते हैं. अभी तक इसके चार सीजन आ चुके हैं, जिसने फैंस का भरपूर मनोरंजन किया. अगले सीजन का भी बेसब्री से इंतजार हो रहा है, जो इसी साल आना था. लेकिन उसपर भी मेकर्स ने सस्पेंस ऐसा बना दिया है कि अब फैंस भी चिंता में आ गए हैं.

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पंचायत शो के लिए करनी होगी थोड़ी मेहनत

बीते दिन पंचायत के नए सीजन से जुड़ा एक नया पोस्ट सामने आया था, जिसमें ऐसा बताया गया कि इस साल शो नहीं आएगा. उस पोस्ट में फुलेरा गांव के नए प्रधान पति भूषण उर्फ 'बनराकस' दिखे. पांचवे सीजन को इसी साल आना था, जिसके बारे में पिछले ही साल घोषणा भी हो गई थी. लेकिन बनराकस की घोषणा के कारण फैंस का दिल टूट गया है. हालांकि अब नई प्रधान क्रांति देवी ने लोगों को एक मौका दिया है. इससे जुड़ा एक मजेदार वीडियो सामने आया है. क्रांति देवी का कहना है कि अब फुलेरा में बेइज्जती का पूरा बदला लिया जाएगा.

क्रांति देवी के नए प्रधान बनने और बनराकस के उनके साथ खड़े होने के बाद फुलेरा के नए प्रशासन ने अपने ही नियम बना लिए हैं. एक खास ऑडियंस चैलेंज के जरिए फैंस को एकजुट होकर नए प्रशासन को 1 करोड़ गेंदे के फूलों का हार पहनाना होगा. इस चुनौती को पूरा करने के बाद ही पंचायत सीजन 5 की रिलीज डेट का खुलासा होगा. अब अगर फैंस को शो का नया सीजन देखना है, तो इस चैलेंज को पूरा करना होगा.

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बता दें कि पंचायत के नए सीजन की शूटिंग पूरी हो चुकी है, जिसका खुलासा प्रह्लाद चा बने एक्टर फैजल मलिक पहले ही कर चुके थे. अब सिर्फ इसकी रिलीज होने का इंतजार है. साल खत्म होने में मात्र 40 दिन के आसपास का समय बचा है. ऐसे में देखना होगा कि टीवीएफ का ये पॉपुलर शो कब देखने मिलेगा.

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