scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Panchayat 5: आसानी से नहीं आएगा पंचायत का नया सीजन, क्रांति देवी लेंगी 'बनराकस' की बेइज्जती का बदला!

पंचायत का नया सीजन इस साल के खत्म होने से पहले आएगा या नहीं, इसपर सस्पेंस बरकरार है. अब फुलेरा गांव की नई प्रधान क्रांति देवी ने वादा किया है कि पांचवा सीजन जल्द आ सकता है, लेकिन उससे पहले फैंस को उनकी बेइज्जती के बदले कुछ काम करने होंगे.

Advertisement
X
पंचायत के नए सीजन के लिए करनी होगी थोड़ी मेहनत (Photo: ITG)
पंचायत के नए सीजन के लिए करनी होगी थोड़ी मेहनत (Photo: ITG)

पंचायत एक ऐसा वेब शो है जिसे इस देश का हर व्यक्ति बड़े शौक से देखता है. हल्के-फुल्के ह्यूमर के साथ गांव-देहात की कहानी को सच्चाई के साथ दिखाया जाता है, जो सभी पसंद करते हैं. अभी तक इसके चार सीजन आ चुके हैं, जिसने फैंस का भरपूर मनोरंजन किया. अगले सीजन का भी बेसब्री से इंतजार हो रहा है, जो इसी साल आना था. लेकिन उसपर भी मेकर्स ने सस्पेंस ऐसा बना दिया है कि अब फैंस भी चिंता में आ गए हैं. 

पंचायत शो के लिए करनी होगी थोड़ी मेहनत

बीते दिन पंचायत के नए सीजन से जुड़ा एक नया पोस्ट सामने आया था, जिसमें ऐसा बताया गया कि इस साल शो नहीं आएगा. उस पोस्ट में फुलेरा गांव के नए प्रधान पति भूषण उर्फ 'बनराकस' दिखे. पांचवे सीजन को इसी साल आना था, जिसके बारे में पिछले ही साल घोषणा भी हो गई थी. लेकिन बनराकस की घोषणा के कारण फैंस का दिल टूट गया है. हालांकि अब नई प्रधान क्रांति देवी ने लोगों को एक मौका दिया है. इससे जुड़ा एक मजेदार वीडियो सामने आया है. क्रांति देवी का कहना है कि अब फुलेरा में बेइज्जती का पूरा बदला लिया जाएगा. 

सम्बंधित ख़बरें

Panchayat Season 5 Update
फुलेरा की कहानी पर लगा ब्रेक! 'पंचायत सीजन 5' पर आया बड़ा अपडेट
panchayat fame aasif khan
गजब बेइज्जती है… आसिफ को बिग बॉस में नहीं मिली 'इज्जत'?
Uditi singh-aasif khan
'मुझे जानबूझकर छुआ', आसिफ खान ने हसीना संग की बदतमीजी!
Panchayat's Aasif Khan to enter Bigg Boss 20
बिग बॉस में जा रहे पंचायत के 'दामाद', मिर्जापुर में मचाया भौकाल
Neeraj Ghaywan slams Panchayat over all upper-caste village portrayal
'पंचायत असली गांव नहीं दिखाती', TVF पर नीरज घेवान ने साधा निशाना

क्रांति देवी के नए प्रधान बनने और बनराकस के उनके साथ खड़े होने के बाद फुलेरा के नए प्रशासन ने अपने ही नियम बना लिए हैं. एक खास ऑडियंस चैलेंज के जरिए फैंस को एकजुट होकर नए प्रशासन को 1 करोड़ गेंदे के फूलों का हार पहनाना होगा. इस चुनौती को पूरा करने के बाद ही पंचायत सीजन 5 की रिलीज डेट का खुलासा होगा. अब अगर फैंस को शो का नया सीजन देखना है, तो इस चैलेंज को पूरा करना होगा.

Advertisement

बता दें कि पंचायत के नए सीजन की शूटिंग पूरी हो चुकी है, जिसका खुलासा प्रह्लाद चा बने एक्टर फैजल मलिक पहले ही कर चुके थे. अब सिर्फ इसकी रिलीज होने का इंतजार है. साल खत्म होने में मात्र 40 दिन के आसपास का समय बचा है. ऐसे में देखना होगा कि टीवीएफ का ये पॉपुलर शो कब देखने मिलेगा. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    नई CAR भी है बे'कार', अगर नहीं हैं ये 10 सेफ्टी फीचर्स! देखें लिस्ट |
    'आरक्षण वाली सीटों के रोटेशन का अधिकार सरकार के हाथों में...', सुप्रीम कोर्ट का आदेश |
    तमिलनाडु के मंत्री आधव अर्जुन का पत्नी डेजी मार्टिन से तलाक, 14 साल बाद टूटा रिश्ता |
    यूपी में जनगणना 2027 के दूसरे चरण की शुरुआत, CM योगी बोले-सही आंकड़ों से ही बनेगी बेहतर योजनाएं |
    35 वर्षीय शादीशुदा एयर होस्टेस की हत्या, दोस्त संग नदी किनारे गई थी घूमने |
    लाल किला विस्फोट से जुड़े मामले NIA अदालत ट्रांसफर, 'डॉक्टर मॉड्यूल' नेटवर्क से जुड़े |
    अमेरिका, रूस और चीन के बीच बड़ी कूटनीत‍िक हलचल, देखें US Top-10 |
    ईरान से फिर जंग की तैयारी! अमेरिका ने पश्चिम एशिया में तैनात किया तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर, समंदर में हलचल |
    Xiaomi 18 Pro भारत में जल्द देगा दस्तक! पीछे भी मिलेगी स्क्रीन, 200MP के 2 कैमरे करेंगे कमाल |
    Arun Govil on Playing Ram: 'आज भी लोग पैर छूते हैं, करते हैं पूजा', 'रामायण' में भगवान राम बन अरुण गोविल की बदली जिंदगी
    Advertisement