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Ginger Halwa Recipe: इस सर्दी अदरक की चाय ही नहीं, बनाएं इसका टेस्टी हलवा भी, स्वाद ऐसा कि खाते रह जाएंगे

Ginger Halwa Recipe: सर्दियों के मौसम में अदरक का इस्तेमाल चाय से लेकर सब्जी और कई तरह के पकवानों में किया जाता है. अदरक खाने का स्वाद बढ़ाने के साथ-साथ शरीर को गर्माहट का एहसास भी कराता है. लेकिन क्या आपने कभी अदरक का हलवा खाया है. अगर नहीं, तो इस सर्दी घर पर अदरक का हलवा जरूर ट्राई करें.

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सर्दियों में घर पर बनाएं अदरक का हलवा (Photo- ITG)
सर्दियों में घर पर बनाएं अदरक का हलवा (Photo- ITG)

Ginger Halwa Recipe: सर्दियों के मौसम में शरीर को गर्म रखने के लिए लोग अपनी डाइट में कई तरह की चीजें शामिल करते हैं. इस मौसम में अदरक का इस्तेमाल लगभग हर घर में होता है. कोई अदरक वाली चाय पीना पसंद करता है तो कोई इसे सब्जी, पराठे और दूसरे पकवानों में डालकर खाता है. अदरक अपने खास स्वाद और खुशबू के लिए जाना जाता है. लेकिन क्या आपने कभी अदरक से बना हलवा खाया है. जी हां, अदरक का हलवा एक ऐसी मिठाई है, जिसका स्वाद आम हलवे से काफी अलग होता है.

इसमें अदरक की हल्की तीखी खुशबू के साथ घी, खोया, दूध और ड्राई फ्रूट्स का भरपूर स्वाद मिलता है. सर्दियों में गरमा-गरम अदरक का हलवा खाने का अपना ही मजा है. अगर आप भी इस मौसम में गाजर और मूंग दाल के हलवे से कुछ अलग बनाना चाहते हैं तो अदरक का हलवा ट्राई कर सकते हैं. आइए जानते हैं इसकी आसान रेसिपी.

इंग्रेडिएंट्स (Ingredients)

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500 ग्राम ताजा अदरक

500 ग्राम देसी घी

500 ग्राम चीनी (स्वादानुसार)

500 मिली दूध

500 ग्राम खोया

125 ग्राम क्रीम

100 ग्राम बादाम

5-6 हरी इलायची

2 बड़ी इलायची

4-5 केसर के धागे

3-4 बूंद केवड़ा जल

50 ग्राम कटे हुए बादाम (गार्निश के लिए)

अदरक का हलवा कैसे बनाते हैं?

  1. अदरक का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले अदरक को अच्छी तरह धोकर छील लें. अब इसे कुछ देर पानी में भिगोकर रखें, ताकि यह थोड़ा नरम हो जाए. इसके बाद अदरक को कद्दूकस कर लें या मिक्सर में पीसकर बारीक पेस्ट तैयार कर लें. एक छोटी कटोरी में केसर और केवड़ा जल मिलाकर रख दें.
  2. अब एक कड़ाही में 4-5 बड़े चम्मच घी गर्म करें. इसमें हरी और बड़ी इलायची डालकर हल्का भून लें. इसके बाद अदरक के पेस्ट में आधा कप दूध मिलाएं और इसे धीमी आंच पर पकने दें. बीच-बीच में चलाते रहें, ताकि अदरक कड़ाही में चिपके नहीं. जब अदरक नरम होकर हल्का सुनहरा होने लगे और अच्छी खुशबू आने लगे, तो समझ लें कि यह पक चुका है.
  3. अब इसमें चीनी डालकर लगातार चलाएं. चीनी पिघलने पर मिश्रण में नमी आने लगेगी और बुलबुले दिखाई देने लगेंगे. इसके बाद इसमें खोया और बादाम डालकर अच्छी तरह मिलाएं. हलवे को धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए पकाएं, जब तक इसका रंग बदलकर सुनहरा भूरा न हो जाए.
  4. अगर हलवा कड़ाही में चिपकने लगे या ज्यादा सूखने लगे, तो इसमें थोड़ा दूध और घी डाल सकते हैं. सभी चीजों को अच्छी तरह मिलाकर पकाएं. आखिर में केसर और केवड़ा जल का मिश्रण डालें और गैस बंद कर दें.
  5. आपका टेस्टी अदरक का हलवा तैयार है. इसे कटे हुए बादाम से सजाकर गरमा-गरम परोसें. सर्दियों में आप इसे मिठाई के तौर पर या खाने के बाद सर्व कर सकते हैं.
---- समाप्त ----
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