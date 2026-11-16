यूपी में जनगणना 2027 के दूसरे चरण की शुरुआत, CM योगी बोले-सही आंकड़ों से ही बनेगी बेहतर योजनाएं

उत्तर प्रदेश में जनगणना-2027 के दूसरे चरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अभियान का शुभारंभ करते हुए लोगों से जनगणना में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है और यहां की जनगणना के आंकड़े पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण होंगे. सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने के लिए सही आंकड़े होना जरूरी है.



मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक राज्य में कई योजनाएं 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर बनाई जा रही हैं. ऐसे में नई जनगणना से आबादी, सामाजिक स्थिति और जरूरतों की ताजा जानकारी मिलेगी, जिससे विकास की योजनाओं को बेहतर तरीके से तैयार किया जा सकेगा.

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16 नवंबर से 30 नवंबर तक स्व-गणना

जनगणना-2027 के दूसरे चरण के तहत उत्तर प्रदेश में 16 नवंबर से 30 नवंबर 2026 तक स्व-गणना की प्रक्रिया चलेगी. इसके बाद 1 दिसंबर 2026 से 4 जनवरी 2027 तक जनगणनाकर्मी घर-घर जाकर लोगों की जानकारी जुटाएंगे.

इससे पहले जनगणना के पहले चरण में मकानों की सूची बनाने और मकानों की गणना का काम पूरा किया जा चुका है. अब दूसरे चरण में प्रत्येक व्यक्ति से उसकी सामाजिक और जनसांख्यिकीय स्थिति से जुड़े करीब 40 सवाल पूछे जाएंगे.

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा आबादी वाला राज्य है. देश का हर छठा व्यक्ति उत्तर प्रदेश में रहता है. वहीं, दुनिया के स्तर पर देखें तो हर छठा व्यक्ति भारत में और हर 36वां व्यक्ति उत्तर प्रदेश में रहता है. ऐसे में इस राज्य में होने वाली जनगणना की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है.

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उन्होंने कहा कि अब तक सरकार की कई कार्ययोजनाएं 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर बनाई जाती रही हैं. सार्वजनिक जीवन में उन्होंने खुद महसूस किया है कि समाज का एक बड़ा वर्ग केवल इसलिए सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाता है, क्योंकि सही समय पर उसकी आबादी और जरूरतों का आंकड़ा दर्ज नहीं हो पाता. जब योजनाएं पुराने आंकड़ों के आधार पर बनाई जाती हैं तो ऐसे वर्गों तक सरकारी सुविधाएं पहुंचाने में परेशानी होती है.

जिलाधिकारी करेंगे अभियान की निगरानी

मुख्यमंत्री ने कहा कि जनगणना जैसे बड़े अभियान की सफलता के लिए प्रशासनिक समन्वय के साथ आम लोगों की भागीदारी भी जरूरी है. लोगों में जितनी जागरूकता होगी, उनकी भागीदारी उतनी ही बेहतर होगी. उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को इस अभियान का नेतृत्व करने और रोजाना इसकी प्रगति की निगरानी करने के निर्देश दिए.

उन्होंने कहा कि आज प्रशासन के पास बेहतर व्यवस्था और तकनीक उपलब्ध है. ऐसे में ब्लॉक और नगर निकाय स्तर पर नियमित समीक्षा करके अभियान को आसानी से आगे बढ़ाया जा सकता है. अगर अधिकारी नियमित रूप से काम की समीक्षा करेंगे तो कमियों को समय रहते दूर किया जा सकेगा और जनगणना की प्रक्रिया को सुचारू रूप से पूरा किया जा सकेगा.

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