scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

यूपी में जनगणना 2027 के दूसरे चरण की शुरुआत, CM योगी बोले-सही आंकड़ों से ही बनेगी बेहतर योजनाएं

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभियान का शुभारंभ करते हुए कहा कि सही जनगणना से ही समाज के हर वर्ग की वास्तविक स्थिति और जरूरतों का पता चलेगा. इससे सरकार को विकास योजनाएं बनाने और उनका लाभ जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी.

Advertisement
X
CM योगी ने कहा अब जनगणना से बदलेगी तस्वीर (Photo-ITG)
CM योगी ने कहा अब जनगणना से बदलेगी तस्वीर (Photo-ITG)

उत्तर प्रदेश में जनगणना-2027 के दूसरे चरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अभियान का शुभारंभ करते हुए लोगों से जनगणना में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है और यहां की जनगणना के आंकड़े पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण होंगे. सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने के लिए सही आंकड़े होना जरूरी है.
 
मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक राज्य में कई योजनाएं 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर बनाई जा रही हैं. ऐसे में नई जनगणना से आबादी, सामाजिक स्थिति और जरूरतों की ताजा जानकारी मिलेगी, जिससे विकास की योजनाओं को बेहतर तरीके से तैयार किया जा सकेगा.

16 नवंबर से 30 नवंबर तक स्व-गणना

जनगणना-2027 के दूसरे चरण के तहत उत्तर प्रदेश में 16 नवंबर से 30 नवंबर 2026 तक स्व-गणना की प्रक्रिया चलेगी. इसके बाद 1 दिसंबर 2026 से 4 जनवरी 2027 तक जनगणनाकर्मी घर-घर जाकर लोगों की जानकारी जुटाएंगे.

सम्बंधित ख़बरें

कानपुर का बदलता कारोबारी चेहरा
चमड़ा-कपड़ा उद्योग से आगे बढ़ा कानपुर, होटल-डिफेंस से बदली पहचान
हरीश सिंह धामी माइक बंद किए जाने से नाराज हो गए थे. (Photo: X/BJP)
CM के जाते ही हंगामा करना पड़ा भारी, कांग्रेस MLA समेत 6 पर केस दर्ज
चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश और पंजाब समेत पांच राज्यों में जल्द ही विधानसभा चुनाव की घोषणा करने वाला है.(File Photo-PTI)
यूपी-पंजाब समेत 5 राज्यों में कब होंगे चुनाव? इस दिन आ सकता है ECI का शेड्यूल
vote
उत्तराखंड में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी, 72.78 लाख मतदाताओं के नाम शामिल
uttarakhand administrative reshuffle 2026
उत्तराखंड में 10 IAS और 20 PCS अफसरों का ट्रांसफर, कई जिलों में CDO भी बदले

इससे पहले जनगणना के पहले चरण में मकानों की सूची बनाने और मकानों की गणना का काम पूरा किया जा चुका है. अब दूसरे चरण में प्रत्येक व्यक्ति से उसकी सामाजिक और जनसांख्यिकीय स्थिति से जुड़े करीब 40 सवाल पूछे जाएंगे.

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा आबादी वाला राज्य है. देश का हर छठा व्यक्ति उत्तर प्रदेश में रहता है. वहीं, दुनिया के स्तर पर देखें तो हर छठा व्यक्ति भारत में और हर 36वां व्यक्ति उत्तर प्रदेश में रहता है. ऐसे में इस राज्य में होने वाली जनगणना की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है.

Advertisement

उन्होंने कहा कि अब तक सरकार की कई कार्ययोजनाएं 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर बनाई जाती रही हैं. सार्वजनिक जीवन में उन्होंने खुद महसूस किया है कि समाज का एक बड़ा वर्ग केवल इसलिए सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाता है, क्योंकि सही समय पर उसकी आबादी और जरूरतों का आंकड़ा दर्ज नहीं हो पाता. जब योजनाएं पुराने आंकड़ों के आधार पर बनाई जाती हैं तो ऐसे वर्गों तक सरकारी सुविधाएं पहुंचाने में परेशानी होती है.

जिलाधिकारी करेंगे अभियान की निगरानी

मुख्यमंत्री ने कहा कि जनगणना जैसे बड़े अभियान की सफलता के लिए प्रशासनिक समन्वय के साथ आम लोगों की भागीदारी भी जरूरी है. लोगों में जितनी जागरूकता होगी, उनकी भागीदारी उतनी ही बेहतर होगी. उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को इस अभियान का नेतृत्व करने और रोजाना इसकी प्रगति की निगरानी करने के निर्देश दिए.

उन्होंने कहा कि आज प्रशासन के पास बेहतर व्यवस्था और तकनीक उपलब्ध है. ऐसे में ब्लॉक और नगर निकाय स्तर पर नियमित समीक्षा करके अभियान को आसानी से आगे बढ़ाया जा सकता है. अगर अधिकारी नियमित रूप से काम की समीक्षा करेंगे तो कमियों को समय रहते दूर किया जा सकेगा और जनगणना की प्रक्रिया को सुचारू रूप से पूरा किया जा सकेगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    35 वर्षीय शादीशुदा एयर होस्टेस की हत्या, दोस्त संग नदी किनारे गई थी घूमने |
    लाल किला विस्फोट से जुड़े मामले NIA अदालत ट्रांसफर, 'डॉक्टर मॉड्यूल' नेटवर्क से जुड़े |
    अमेरिका, रूस और चीन के बीच बड़ी कूटनीत‍िक हलचल, देखें US Top-10 |
    ईरान से फिर जंग की तैयारी! अमेरिका ने पश्चिम एशिया में तैनात किया तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर, समंदर में हलचल |
    Xiaomi 18 Pro भारत में जल्द देगा दस्तक! पीछे भी मिलेगी स्क्रीन, 200MP के 2 कैमरे करेंगे कमाल |
    Arun Govil on Playing Ram: 'आज भी लोग पैर छूते हैं, करते हैं पूजा', 'रामायण' में भगवान राम बन अरुण गोविल की बदली जिंदगी |
    ब्रिटिश नागरिक बन गए ललित मोदी... क्या अब उन्हें पकड़ा नहीं जा सकता? |
    मुंबई पहुंचे प्रिंस विलियम-केट मिडलटन, सचिन तेंदुलकर ने किया स्वागत, नेहरू जैकेट पहन खेला 'गली क्रिकेट'; PHOTOS |
    Silver ETF Crash: बड़ी गिरावट... इधर सोना-चांदी के दाम धड़ाम, उधर इनके ETFs भी हो गए क्रैश |
    सेना में अब नहीं होगा ब्रिगेडियर का पद, कर्नल सीधे बनेंगे मेजर जनरल
    Advertisement