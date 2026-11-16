नोटों की गड्डियां उड़ाकर वेलकम, साथ में कई बॉडीगार्ड! पुष्कर वाले घोड़े के वीडियो वायरल

दूध जैसा सफेद रंग, मजबूत कद-काठी और लंबा कद... यहां बात हो रही है घोड़े बादल की, जो इन दिनों पुष्कर पशु मेले में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. सोशल मीडिया पर बादल की शाही एंट्री का एक वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो में जैसे ही बादल मेले में पहुंचता है, उसे देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट जाती है. उसकी चाल, कद-काठी और शाही अंदाज देखकर लोग उसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं.

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मेले में हुई बादल की भव्य एंट्री

वायरल वीडियो में बादल की एंट्री देखते ही बनती है. घोड़े के मेले में पहुंचते ही वहां मौजूद लोगों की नजरें उस पर टिक जाती हैं. वीडियो में उसके आसपास बड़ी संख्या में लोग नजर आ रहे हैं. इसी दौरान नोटों की गड्डियां उड़ाते हुए भी लोग दिखाई देते हैं. बादल की यह एंट्री सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है.

बादल को लेकर सामने आई रिपोर्ट के मुताबिक, उसकी कीमत करीब 5 करोड़ रुपये बताई जा रही है. इतना ही नहीं, उसकी खास एंट्री और सुरक्षा को लेकर भी चर्चा है. रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बादल की मेले में एंट्री करीब 100 बॉडीगार्ड की सुरक्षा के बीच कराई जाएगी. हालांकि, कीमत और सुरक्षा से जुड़ी ये जानकारी मालिक के दावे पर आधारित है.

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पुष्कर मेले में हर बार रहता है जलवा

पुष्कर पशु मेले में देश के अलग-अलग हिस्सों से पशुपालक अपने खास घोड़ों के साथ पहुंचते हैं. मारवाड़ी नस्ल के घोड़ों की यहां खास पहचान है. इस बार भी करोड़ों रुपये कीमत वाले कई घोड़े चर्चा में हैं.

महाराष्ट्र से आए आरडीएक्स और एलेक्स भी अपनी कद-काठी और बताई गई कीमत को लेकर सुर्खियों में हैं. आरडीएक्स की ऊंचाई 68.5 इंच बताई गई है, जबकि एलेक्स की कीमत करीब 5 करोड़ रुपये बताई जा रही है.

बादल भी इस मेले में अपनी शाही मौजूदगी से लोगों का ध्यान खींच रहा है. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ने उसकी लोकप्रियता को और बढ़ा दिया है. घोड़े की भव्य एंट्री, सफेद रंग और शानदार कद-काठी देखकर लोग इसे पुष्कर मेले का एक और सुपरस्टार बता रहे हैं.

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