scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Instagram-Facebook पर बच्चों से जुड़े कंटेंट को लेकर Meta ने मानी चूक, सीईओ जकरबर्ग ने मांगी माफी

मेटा सीईओ मार्क जकरबर्ग ने चाइल्ड सेक्शुअल अब्यूज रिलेटेड कंटेंट को लेकर सरकार से माफी मांग ली है. उन्होंने माना है कि कंपनी से गड़बड़ी हुई है और आगे इसे ठीक किया जाएगा.

Advertisement
X
मेटा सीईओ मार्क जकरबर्ग
मेटा सीईओ मार्क जकरबर्ग

Meta के CEO मार्क जकरबर्ग ने भारत सरकार से माफी मांगी है. यह माफी सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फेसबुक वीडियो हटने के मामले में नहीं, बल्कि इंस्टाग्राम और फेसबुक पर बच्चों से जुड़े यौन शोषण वाले कंटेंट (CSAM), Deepfake पोस्ट और कंपनी के प्लेटफॉर्म पर हुई दूसरी ऑपरेशन से जुड़े चूकों को लेकर भी मांगी गई है. 

सूत्रों के मुताबिक, पिछले कुछ दिनों में भारत सरकार और मेटा के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच हुई बैठकों के दौरान कंपनी की ओर से इन मुद्दों पर खेद जताया गया. बताया गया कि मेटा ने माना है कि उसके प्लेटफॉर्म पर कंटेंट मॉडरेशन और ऑपरेशन से जुड़ी कुछ गंभीर कमियां सामने आई हैं, जिन्हें सुधारने की जरूरत है. 

यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है जब मेटा पहले से ही भारत सरकार और संसद की आईटी संबंधी स्थायी समिति के निशाने पर है. हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फेसबुक वीडियो कुछ घंटों के लिए प्लेटफॉर्म से हट गया था. मेटा ने बाद में इसे तकनीकी गलती बताते हुए वीडियो रीस्टोर कर दिया और माफी भी मांगी थी. लेकिन सरकार इस जवाब से संतुष्ट नहीं हुई और कंपनी की ग्लोबल टीम को दिल्ली बुलाकर जवाब मांगा. 

सम्बंधित ख़बरें

Mark Zuckerberg
मार्क जुकरबर्ग ने कुबूली गलती, डीपफेक और कंटेंट गड़बड़ियों पर मांगी माफी
Meta's FaceBook could lose its Safe Harbour protection in India.
मेटा कब तक एल्गोरिद्म का बहाना बनाएगा? PM के वीडियो पर देना होगा जवाब
Meta CEO signals to further company layoffs. Here's what we know.
माफी मांगो या एक्शन... PM के वीडियो मामले में जकरबर्ग को अल्टीमेटम
महुआ मोइत्रा ने कहा कि कुछ घंटों के लिए वीडियो हटने से आसमान नहीं टूटा (Photo: ITG)
‘माफी मत मांगना’, PM के वीडियो हटाने पर जुकरबर्ग को महुआ की नसीहत
Meta Instagram
इंस्टाग्राम से लग रही है सोशल मीडिया की लत... Meta पर लगे गंभीर आरोप

CSAM और Deepfake पर भी जताया खेद

Advertisement

सूत्रों के अनुसार, बैठकों के दौरान मेटा ने बच्चों से जुड़े यौन शोषण वाले कंटेंट (CSAM), Deepfake कंटेंट और प्लेटफॉर्म के संचालन में हुई कमियों पर भी माफी मांगी. कंपनी ने माना कि इन मामलों में उसके सिस्टम उम्मीद के मुताबिक काम नहीं कर पाए और फ्यूचर में ऐसे मामलों को रोकने के लिए सुधार किए जाएंगे. 

मेटा पर ये भी आरोप लगते आए हैं कि इंस्टाग्राम और दूसरे मेटा प्लेटफॉर्म्स पर चाइल्ड सेक्शुअल कंटेंट होते हैं जिसे कंपनी नहीं हटाती है. कंपनी का दोहरा रवैया रहता है. किसी के ऐसे भी पोस्ट हटाए जाते हैं जो गाइडलाइन को फॉलो करते हैं, वहीं दूसरी तरफ इनके प्लेटफॉर्म पर सेमी पोर्न कंटेंट की भरमार है. इन कंटेंट को क्यों नहीं हटाया जाता है? 

पिछले महीने केंद्र सरकार ने इंस्टाग्राम पर CSAM से जुड़े विज्ञापन दिखाई देने के मामले में मेटा को नोटिस भी भेजा था. इसके बाद कंपनी से जवाब मांगा गया था और उसकी सफाई की जांच अभी भी जारी है. 

सेफ हार्बर पर भी बढ़ा दबाव

सूत्रों के मुताबिक, बातचीत के दौरान सरकार ने मेटा को यह भी स्पष्ट कर दिया कि भारत में काम करने वाली सभी सोशल मीडिया कंपनियों को भारतीय कानून का पालन करना होगा. रिपोर्ट के अनुसार, सरकार का मानना है कि अगर कोई प्लेटफॉर्म यह तय करता है कि किस यूजर को कौन-सा कंटेंट दिखाया जाएगा और किसे नहीं, तो उसकी भूमिका सिर्फ एक इंटरमीडियरी तक सीमित नहीं रह जाती. इसी वजह से कंपनी को मिलने वाली सेफ हार्बर सुरक्षा पर भी सवाल उठ रहे हैं. 

Advertisement

सेफ हार्बर, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act) की धारा 79 के तहत मिलने वाली वह कानूनी सुरक्षा है, जिसके तहत सोशल मीडिया कंपनियां यूजर्स के पोस्ट किए गए कंटेंट के लिए सीधे जिम्मेदार नहीं मानी जातीं. हालांकि अगर प्लेटफॉर्म कानून का पालन नहीं करता या उसकी भूमिका सिर्फ माध्यम से आगे बढ़ जाती है, तो इस सुरक्षा पर असर पड़ सकता है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    अरबी के पत्तों के पकौड़े खाते ही गले में होती है चुभन? अपनाएं ये आसान ट्रिक, नहीं होगी खराश! |
    ना गौतम गंभीर, ना राहुल द्रव‍िड़... मोहम्मद शमी ने बताया अपना फेवरेट टीम इंड‍िया का कोच |
    धारा 370 खात्मे के सात साल, LoC पार PoK में हालात 180 डिग्री पलटे |
    '6 हार्ट ब्लॉकेज, स्टेज-4 कैंसर...आग से गुजरा हूं', गजनी के विलेन प्रदीप रावत का आखिरी इंटरव्यू, छलक पड़े थे आंसू |
    Instagram-Facebook पर बच्चों से जुड़े कंटेंट को लेकर Meta ने मानी चूक, सीईओ जकरबर्ग ने मांगी माफी |
    प्रशांत किशोर की जीत से NDA में खलबली, कैसे बदल गए समीकरण? |
    अच्छा हुआ, पापा JEE में फेल हो गए थे...  अपनी आज के हालात पर एक बेटे ने कही ये बात, लोग बोलें- बात तो सही है  |
    ओमान से वार्ता के बीच ईरान को ट्रंप की कड़ी चेतावनी, देखें दुनिया की बड़ी खबरें |
    'हबीबी कम टू रांची', झारखंड में राहुल गांधी की चुप्पी पर बोले प्रदर्शनकारी छात्र |
    21 साल का रिश्ता खत्म, पति ने मंदिर में पत्नी की प्रेमी से कराई शादी, लोग बोले पांच बच्चों का क्या होगा
    Advertisement