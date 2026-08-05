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ना गौतम गंभीर, ना राहुल द्रव‍िड़... मोहम्मद शमी ने बताया अपना फेवरेट टीम इंड‍िया का कोच

टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने रवि शास्त्री को अपना पसंदीदा भारतीय हेड कोच बताया है. शमी ने कहा कि उन्हें शास्त्री के साथ खेलने की पूरी आजादी और आक्रामकता दिखाने का मौका मिला. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि गौतम गंभीर के साथ उन्हें ज्यादा खेलने का अवसर नहीं मिला, इसलिए उनकी तुलना करना मुश्किल है.

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टीम इंडिया से बाहर चल रहे शमी का बड़ा खुलासा, बताया किस कोच के साथ किया सबसे ज्यादा एन्जॉय (Photo: PTI)
टीम इंडिया से बाहर चल रहे शमी का बड़ा खुलासा, बताया किस कोच के साथ किया सबसे ज्यादा एन्जॉय (Photo: PTI)

टीम इंडिया के अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने अपने इंटरनेशनल करियर के पसंदीदा भारतीय हेड कोच का नाम बताते हुए रवि शास्त्री को चुना है. शमी ने कहा कि शास्त्री के कार्यकाल में उन्हें खुलकर खेलने और अपनी आक्रामक गेंदबाजी दिखाने की पूरी आजादी मिली थी.

पिछले कुछ महीनों से टीम इंड‍िया के सेलेक्टर्स की प्लान‍िंग से बाहर चल रहे शमी को टेस्ट, वनडे और टी20 की किसी भी भारतीय टीम में जगह नहीं मिली है. हालांकि, उन्हें इस महीने के आखिर में शुरू होने वाली दलीप ट्रॉफी 2026 के लिए ईस्ट जोन टीम में शामिल किया गया है.

गौतम गंभीर को लेकर क्या बोले शमी?
एक मीड‍िया चैनल से बातचीत के दौरान शमी से उनके इंटरनेशनल करियर के पसंदीदा हेड कोच के बारे में पूछा गया. विकल्पों में गौतम गंभीर, राहुल द्रविड़, अनिल कुंबले और रवि शास्त्री जैसे नाम थे.

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शमी ने कहा कि गौतम गंभीर के साथ उन्हें ज्यादा समय तक खेलने का मौका नहीं मिला, इसलिए उनकी तुलना करना आसान नहीं है. उन्होंने कहा कि राहुल द्रविड़ और अनिल कुंबले के साथ भी उन्होंने अच्छा समय बिताया, लेकिन अगर एक नाम चुनना हो तो वह रवि शास्त्री को चुनेंगे.

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शमी ने कहा- तुलना करना थोड़ा मुश्किल है. मैंने गौती भाई के साथ ज्यादा नहीं खेला. राहुल भाई और अनिल भाई के साथ अच्छा समय बिताया, लेकिन अगर मुझे एक नाम चुनना हो तो मैं रवि भाई को चुनूंगा. उन्होंने खिलाड़ियों को पूरी आजादी दी. मैदान पर जो आक्रामकता एक खिलाड़ी में दिखती है, वह उनके कोचिंग स्टाइल में भी नजर आती थी. 

चैम्प‍ियंस ट्रॉफी 2025 के बाद नहीं मिला मौका
मोहम्मद शमी ने आखिरी बार भारत के लिए ICC चैम्प‍ियंस ट्रॉफी 2025 में रोहित शर्मा की कप्तानी में खेला था. इसके बाद से उन्हें किसी भी फॉर्मेट में भारतीय टीम में जगह नहीं मिली. अब दलीप ट्रॉफी में उनका प्रदर्शन भविष्य की वापसी के लिए अहम माना जा रहा है.

IPL 2026 में कैसा रहा प्रदर्शन?
आईपीएल 2026 में मोहम्मद शमी लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) की ओर से खेले. सनराइजर्स हैदराबाद से 10 करोड़ रुपये की ट्रेड डील के जरिए LSG में शामिल हुए शमी ने 13 मैचों में 12 विकेट लिए. इस दौरान उनका इकोनॉमी रेट 9.85 और गेंदबाजी औसत 32.83 रहा. उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2/9 रहा, जो उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ दर्ज किया था.

 

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