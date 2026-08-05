अरबी के पत्तों के पकौड़े खाते ही गले में होती है चुभन? अपनाएं ये आसान ट्रिक, नहीं होगी खराश!

Arbi Leaves Pakoda Secret Trick: बरसात के दिनों में अलग-अलग तरह की पकौड़े लोग घरों में बनाते हैं, जिसमें आलू-प्याज की पकौड़ी तो सबसे ज्यादा बनाई जाती हैं. हालांकि अरबी के पत्तों के पकौड़ी भी कई घरों में बनाए जाते हैं और खाने में काफी टेस्टी भी लगते हैं. लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग अरबी के पत्तों के पकौड़े खाने से बचते हैं और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इनको खाने के बाद गले में अजीब-सी चुभन महसूस होती है.

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अगर आप भी इस वजह से अरबी के पत्तों के पकौड़े नहीं खाते हैं तो इस आर्टिकल में आपको इस मुश्किल का हल मिलने वाला है. हम आपको एक ऐसी ट्रिक बताने जा रहे हैं, जिससे अरबी के पत्तों के पकौड़े खाने के बाद आपको बिल्कुल भी जलन नहीं होगी. आइए आपको यह आसान तरीका बताते हैं, जिससे आप अरबी के पत्तों के पकौड़े बनाएंगे, तो गले में खराश नहीं होगी.

अरबी के पत्तों के पकौड़े से क्यों होती है चुभन?

अरबी के पत्तों में प्राकृतिक रूप से ऐसे तत्व मौजूद होते हैं, जो सही तरीके से तैयार न होने पर गले में खुजली पैदा कर सकते हैं. बाजार से खरीदकर सीधे लाकर लोग उनके पकौड़े बनाने लगते हैं, जो उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है. एक तो सबसे पहले हमेशा ताजे हरे और बड़े आकार के अरबी के पत्ते ही खरीदने चाहिए.

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अगर आपको पकौड़े बनाने के तो पुराने, पीले और फटे हुए पत्ते बिल्कुल न खरीदें. उसके बाद घर लाकर इनको अच्छी तरह से पानी से साफ करके धोएं, मोटी नसों को हल्का समतल भी कर लें या हल्का काट दें. इससे रोल करने में आसानी होती है और पकौड़े अच्छे बनते हैं.

बैटर में क्या-क्या डालना चाहिए?

पकौड़े के लिए बैटर बनाते समय सबसे पहले बेसन, थोड़ा-सा चावल का आटा मिलाएं, फिर इसमें हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, अजवाइन, जीरा, हींग और नमक डालकर मिलाएं.

पत्तों को पकाने से पहले स्टीम दे दें और बेसन के घोल में नींबू या इमली का रस मिला लें. इससे गले में होने वाली खराश या चुभन की समस्या पूरी तरह दूर हो जाएगी.

तलने से पहले करें स्टीम

अरबी के पत्तों पर एक-एक करके बेसन का घोल लगाएं और उनको रोल करके सबसे पहले स्टीम करें. उसके बाद जब वो ठंडा हो जाएं तो उनको शेप में काटकर डीप फ्राई करें, तेल को पहले तेज गर्म करना है और फिर फ्लेम को मिडियम रखकर पकौड़े तलने होते हैं, इससे वो अच्छी तरह से पक जाते हैं और गले में खराब भी नहीं होती है.

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