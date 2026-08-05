कश्मीर में लश्कर आतंकी मोहम्मद लतीफ भट की तलाश तेज, श्रीनगर में लगे वांटेड पोस्टर, 15 लाख के इनाम का ऐलान

कश्मीर में हाल के दिनों में हुई टारगेट किलिंग की घटनाओं के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकियों के खिलाफ अभियान और तेज कर दिया है. इसी कड़ी में लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के वांछित आतंकी मोहम्मद लतीफ भट की तलाश तेज कर दी गई है. सुरक्षा बलों ने उसके खिलाफ आम लोगों से मदद लेने के लिए बड़ा कदम उठाया है. श्रीनगर के कई प्रमुख इलाकों में उसके वांटेड पोस्टर लगाए गए हैं, ताकि लोगों तक उसकी जानकारी पहुंचाई जा सके और उसकी गिरफ्तारी में मदद मिल सके.

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श्रीनगर के प्रेस एन्क्लेव समेत शहर के कई व्यस्त इलाकों में सुरक्षा बलों ने मोहम्मद लतीफ भट के पोस्टर चिपकाए हैं. इन पोस्टरों में साफ तौर पर लिखा गया है कि जो भी व्यक्ति उसकी गिरफ्तारी में मददगार साबित होने वाली विश्वसनीय जानकारी देगा, उसे 15 लाख रुपये का नकद इनाम दिया जाएगा. पोस्टरों में लोगों से अपील की गई है कि यदि उनके पास आतंकी से जुड़ी कोई भी पुख्ता जानकारी हो तो उसे तुरंत सुरक्षा एजेंसियों के साथ साझा करें.

सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक, मोहम्मद लतीफ भट को दक्षिण कश्मीर में हाल ही में हुई टारगेट किलिंग की घटनाओं का प्रमुख साजिशकर्ता माना जा रहा है. जांच एजेंसियों का कहना है कि उसके इशारे पर हुई इन वारदातों में एक पुलिसकर्मी और दो मजदूरों की हत्या कर दी गई थी. इन घटनाओं के बाद घाटी में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है और आतंकियों के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है.

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सुरक्षा बलों का मानना है कि आम लोगों से मिलने वाली छोटी-सी जानकारी भी आतंकियों तक पहुंचने में अहम भूमिका निभा सकती है. इसी वजह से पोस्टरों के जरिए लोगों से सहयोग मांगा गया है और भरोसा दिलाया गया है कि विश्वसनीय सूचना देने वालों की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी. सुरक्षा एजेंसियां लगातार विभिन्न इलाकों में तलाशी अभियान चला रही हैं. और मोहम्मद लतीफ भट की गिरफ्तारी के लिए हर संभावित सुराग पर काम किया जा रहा है.

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