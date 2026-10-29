कैसा है शुभमन गिल के माथे पर चिपका डिवाइस TEMPLE, न्यूजीलैंड में प्रैक्टिस मैच के दौरान हुआ स्पॉट

भारतीय वनडे क्रिकेट टीम के कप्तान शुभमन गिल न्यूजीलैंड पहुंच चुके हैं. 4 नवंबर से न्यूजीलैंड में वनडे सीरीज शुरू होगी. शुभमन गिल प्रैक्टिस के दौरान एक खास डिवाइस के साथ नजर आ चुके हैं, जो उन्होंने माथे पर चिपकाया हुआ था.

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इमेज में गोल्डन कलर में नजर आने वाला डिवाइस TEMPLE है, जिसको Zomato के को-फाउंडर दीपिंदर योयल के नए स्टार्टअप ने तैयार किया है. इसकी कीमत 84,999 रुपये है और इसका प्री ऑर्डर 1 नवंबर से शुरू होने जा रहा है.

प्रैक्टिस मैच के दौरान गिल फिट नजर आए और उन्होंने बल्बेबाजी की भी तैयारी की. इस दौरान उनके माथे पर TEMPLE गैजेट लगा था, जो एक फिटनेस सेंट्रिक डिवाइस है. यह स्मार्टबैंड या स्मार्टवॉच की तुलना में काम करने का पैटर्न काफी अलग है.

ब्रेन ब्लड फ्लो को टेस्ट करता है

TEMPLE, असल में ब्रेन ब्लड फ्लो को टेस्ट करता है. इसे सिर्फ माथे पर चिपकाना पड़ता है, जिसके बाद यह अपने खास टेक्नोलॉजी की मदद से हेल्थ, एनर्जी आदि को चेक करते हैं. कंपनी का दावा है कि यह लो पावर पर काम करता है.

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🚨Shubman Gill, KL Rahul, Gurnoor Brar have joined the Indian squad but Gill was seen wearing fitness tracking device temple. @CricSubhayan with the full report from Auckland #NZvIND https://t.co/nOh3cHhHYk — RevSportz Global (@RevSportzGlobal) October 29, 2026

TEMPLE के खास फीचर्स

TEMPLE के अंदर दो खास फीचर हैं, जिसमें से एक ब्रेन फ्लो है. यह दिमाग में ब्लड फ्लो को ट्रैक करता है और ब्लड से आने वाले सिग्नल को ट्रैक करता है.

दूसरा फीचर Entropy Score है. यह फीचर 1 से 250 के बीच का स्कोर देता है. यह स्कोर शरीर में होने वाले बदलाव को लेकर दिया जाता है.

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TEMPLE गैजेट के काम करने का तरीका

TEMPLE डिवाइस के अंदर PPG (फोटोप्लेथाईस्मोग्राफी) तकनीक का इस्तेमाल किया है. यह टेक्नोलॉजी फिटनेस बैंड और स्मार्टबैंड में भी होती है. PPG टेक्नोलॉजी के तहत स्किन के ऊपर से एक लाइट एंटर होती है, जो ब्लड में होने वाले बदलावों को ट्रैक करता है.

TEMPLE ब्लड में होने वाले डेटा को ट्रैक करता है, जिसके बाद उसके अंदर मौजूद सिस्टम डेटा को एनालाइज करता है. फिर ये डेटा मोबाइल ऐप के जरिए यूजर्स को दिखाया जाता है.

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