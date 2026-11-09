19 लोग बिहार से एक शव लेकर जा रहे थे वाराणसी , रास्ते में पांच और की थम गई सांसें

एक शव का अंतिम संस्कार करने के लिए परिवार और परिचित लोग सवारी गाड़ी से काशी जा रहे थे. गाड़ी में शव रखा था और बाकी लोग सफर कर रहे थे. लेकिन रास्ते में ऐसा हादसा हुआ कि अंतिम संस्कार के लिए निकले लोगों के परिवारों पर एक और दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. हजारीबाग के चौपारण स्थित जीटी रोड की दनुआ घाटी में सोमवार को तेज रफ्तार ट्रक ने सवारी गाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया. इस भीषण दुर्घटना में पांच लोगों की मौत हो गई, जबकि 14 अन्य घायल हो गए.

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जानकारी के मुताबिक, सभी लोग बिहार के बगोदर क्षेत्र के बिहारो टांड से शव लेकर उत्तर प्रदेश के काशी जा रहे थे. सवारी गाड़ी के ऊपर शव रखा हुआ था और अन्य लोग उसके अंदर बैठे थे. इसी दौरान दनुआ घाटी के पास कुछ यात्रियों को शौच के लिए रुकना पड़ा. बताया जा रहा है कि चालक गाड़ी को सड़क किनारे कर रहा था, तभी पीछे से तेज गति से आ रहे ट्रक ने सवारी गाड़ी को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि गाड़ी में सवार लोग हादसे की चपेट में आ गए.

दनुआ घाटी में मची चीख-पुकार, अस्पताल पहुंचाए गए घायल

हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से घायलों को तत्काल सामुदायिक अस्पताल चौपारण पहुंचाया गया. यहां इलाज के दौरान पांच लोगों की मौत हो गई. दुर्घटना में घायल 14 लोगों को प्राथमिक उपचार दिया गया. उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया गया.

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पुलिस राहत और बचाव कार्य में जुटी

दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू कराया. घायलों को अस्पताल पहुंचाने के साथ ही हादसे से जुड़ी जानकारी जुटाई जा रही है. पुलिस की ओर से आगे की कार्रवाई की जा रही है. दनुआ घाटी का यह हादसा एक ऐसे सफर का दर्दनाक अंत बन गया, जो पहले से ही एक परिवार के लिए शोक के बीच शुरू हुआ था. लोग किसी अपने का अंतिम संस्कार करने काशी जा रहे थे, लेकिन रास्ते में हुई दुर्घटना ने कई परिवारों को एक और गहरे सदमे में डाल दिया.

(रिपोर्ट:अजय ठाकुर)

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