माथे पर चिपकाने वाला डिवाइस TEMPLE कोई स्कैम नहीं..., दीपिंदर गोयल ने डॉक्टर्स को दिया जवाब

Zomato के को-फाउंडर दीपिंदर गोयल का TEMPLE डिवाइस लॉन्चिंग के लिए पूरी तैयारी है. इसका प्री-रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है और आने वाले दिनों में इसकी डिलिवरी शुरू हो जाएगी. हाल के दिनों में TEMPLE डिवाइस पर सवाल खड़े हुए. अब दीपिंदर गोयल ने बताया है कि TEMPLE डिवाइस एक खास गैजेट है, जिसको 188 करोड़ रुपये खर्च करके तैयार किया गया है. एक डॉक्टर ने टेंपल को एक बड़ा हेल्थ स्कैम और वेलनेस का फ्रॉड करार दिया है.

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TEMPLE को लेकर कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर भी सर्कुलेट हो रहे हैं. कई मैसेज में तो इसको स्कैम तक कहा जा चुका है, लेकिन दीपिंदर गोयल ने इन दावों को खारिज किया और बताया है कि यह स्कैम नहीं है. डॉक्टर्स ने इस टेक्नोलॉजी को सवालों के घेरे में खड़ा किया है.

दीपिंदर गोयल ने खुद बताया है कि उन्होंने अपने 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर (करीब 188 करोड़ रुपये) खर्च करके इस प्रोडक्ट को तैयार किया है.

दीपिंदर गोयल का पोस्ट

Dear Concerned Indian Doctors, I see your rage against Temple on X. I have a few points to make: 1. First and foremost, a business lesson: if Temple were a scam, and any of what we said weren't true, people would know it in just a few days of using Temple. We have 14-day, no-questions-asked returns (which even Apple doesn't offer in India). If the product doesn't work, it fails out of the gate and the company dies before recovering a tenth of its R&D. 2. We have already spent $30m building Temple, $20m out of which is my own money. Selling a few thousand devices recovers a small fraction of this investment. A scam that pays nothing is not a scam anyone would run. 3. I left the Eternal CEO role to chase purpose with Temple. This is not about money. I have enough of it to last for generations. My incentives are fully aligned with getting the science right. I am not staking a reputation earned over 20 years on making a quick buck. 4. Our employees bought into our round a few months ago. The round we're raising now is mostly our customers. Scams don't build that cap table. 5. Most wearable companies start with internal studies. Whoop shipped its band in 2015, and the first published validation followed a few years later. We hold ourselves to a higher standard; pre-prints are a step prior to peer reviewed publications, and they are coming up. 6. At some point you have to stick your neck out and say: we believe in our science, and the product is now valuable enough for people to pay for and use. We believe we are there. More validation continues in public. 7. We are confident that we are building something that the world is going to be positively astonished with. We stand by our science and our methods. Each of our claims is easily verifiable by individuals and institutions alike, and you will see a lot of independent studies come up on their own when the device becomes available to use. Last but not the least, the most ground breaking features in Temple are not even public yet. And some of them, thankfully, have nothing to do with doctors 🤭 Hope this addresses some or all of your concerns. If not, keep raging 😘🤗 — Deepinder Goyal (@deepigoyal) November 5, 2026

गोयल ने X प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करके भारतीय डॉक्टर्स को रिप्लाई किया है. उन्होंने पोस्ट में कहा है कि इस डिवाइस को तैयार करने में करीब 30 मिलियन डॉलर का खर्चा आया है, जिसमें से 20 मिलियन डॉलर उनकी मेहनत की कमाई है.

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उन्होंने आगे लिखा कि अगर TEMPLE स्कैम होता या फिर जो भी लोग इसको दावे कर रहे हैं, तो जिन लोगों ने इसकी टेस्टिंग की है, उनको पहनने के कुछ दिन बात ही पता चल जाता.

14 दिन के अंदर वापस किया जा सकता है

दीपिंदर गोयल ने आगे बताया है कि हमारे पास 14 दिन के अंदर बिना सवाल किए वापसी की सुविधा है. अगर TEMPLE काम नहीं करेगा तो यह शुरुआत में ही खत्म हो जाएगा.

दीपिंदर गोयल ने बताया है कि उनका यह प्रोजेक्ट क्विक मनी कमाने का जरिया नहीं है. उन्होंने TEMPLE को तैयार करने में अपने सीईओ के पोस्ट को छोड़ा है.

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TEMPLE क्या है?

TEMPLE, असल में राजमा के दाने के जैसा दिखाने वाला एक डिवाइस है, जिसको सिर के पास या कहें कि कनपटी पर लगाया जाता है.

कंपनी का दावा है कि TEMPLE ब्रेन में ब्लड फ्लो और एंट्रॉपी में होने वाले बदलावों को मॉनिटर करता है. TEMPLE के पोर्टल पर बताया है कि एंट्रॉपी का मतलब है कि शरीर खुद को ठंडा रखने और गर्मी को बाहर निकालने के लिए कितनी मेहनत करता है.

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कई डॉक्टर्स ने उठाए हैं सवाल

TEMPLE डिवाइस को लेकर कई डॉक्टर्स ने सवाल उठाए हैं कि क्या यह डिवाइस में सच में ब्रेन के ब्लड फ्लो को ट्रैक करने की काबिलियत रखता है. हेपेटोलॉजिस्ट डॉ. साइरिएक एबी फिलिप्स, जिनको द लिवर डॉक के नाम से भी जाना जाता है, इसके सबसे मुखर आलोचकों में से एक रहे हैं. उन्होंने टेंपल को एक बड़ा हेल्थ स्कैम और वेलनेस का फ्रॉड करार दिया है.

दीपिंदर गोयल ने हूप (WHOOP) फिटनेस बैंड का जिक्र करते हुए कहा है कि कंपनी ने साल 2015 में अपना फिटनेस बैंड मार्केट में लॉन्च किया था. तब भी इसी तरह के सवालों का सामना किया था और आज उसकी पॉपुलैरिटी दुनियाभर में है.

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