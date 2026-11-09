Honeytrap Movies: एक हसीना, ताकतवर CEO और हनीट्रैप! Nvidia मामला दिलाता है 19 साल पुरानी फिल्म की याद

दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में शुमार Nvidia के CEO जेन्सेन हुआंग इन दिनों अपनी कारोबारी उपलब्धियों से ज्यादा कथित हनीट्रैप और उससे जुड़े जासूसी के आरोपों को लेकर चर्चा में हैं. मामला एक चीनी महिला एलिस हुआंग से जुड़ा है, जिनके बारे में अमेरिकी खुफिया अधिकारियों ने कथित तौर पर दावा किया है कि उनके चीन की खुफिया एजेंसी से संबंध थे और वह जेन्सेन हुआंग के करीब पहुंचकर जानकारियां जुटा रही थीं. यह मामला एक दिलचस्प जासूसी थ्रिलर फिल्म की याद दिलाता है, जिसने रिलीज होने के बाद काफी सनसनी पैदा कर दी थी.

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फिल्म का नाम है लस्ट, कॉशन जो 2007 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म में एक महिला को एक ताकतवर शख्स को हनीट्रैप में फंसाने और उसका भरोसा जीतने की जिम्मेदारी दी जाती है.

'लस्ट, कॉशन' सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं बल्कि आकर्षण, धोखे, जासूसी और राजनीतिक साजिश के बीच उलझे रिश्तों की कहानी है. फिल्म की पृष्ठभूमि द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान जापान के कब्जे वाले शंघाई की है. कहानी की शुरुआत हॉन्गकॉन्ग की एक युवा छात्रा वांग चिया ची से होती है, जिसका किरदार अभिनेत्री तांग वेई ने निभाया है. वह कॉलेज के दिनों में एक थिएटर ग्रुप से जुड़ती है. इस ग्रुप की अगुवाई कुआंग यू मिन करता है, जिसकी भूमिका वांग लीहोम ने निभाई है. लेकिन यह कोई सामान्य थिएटर ग्रुप नहीं है. इसके सदस्य देश की राजनीतिक परिस्थितियों से परेशान हैं और जापान के कब्जे के समर्थक एक प्रभावशाली अधिकारी मिस्टर यी की हत्या की योजना बना रहे हैं. मिस्टर यी का किरदार टोनी लियुंग ने निभाया है. वह एक ताकतवर सरकारी अधिकारी है, जिसके पास राजनीतिक और खुफिया तंत्र में काफी प्रभाव है.

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लस्ट, कॉशन फिल्म का सीन.

इस योजना को अंजाम देने के लिए वांग चिया ची को एक अलग भूमिका सौंपी जाती है. उसे अपनी असली पहचान छिपाकर मिसेज मैक नाम की एक अमीर कारोबारी की पत्नी बनना होता है. उसका काम मिस्टर यी के परिवार और खासकर उनकी पत्नी के करीब पहुंचना है, ताकि धीरे-धीरे वह खुद मिस्टर यी का भरोसा जीत सके. योजना यह है कि वह अपनी खूबसूरती, बातचीत और नजदीकी का इस्तेमाल करके अधिकारी को अपने जाल में फंसाए और फिर उसकी हत्या का रास्ता तैयार करे. वांग इस मिशन के लिए अपनी पहचान, पहनावा, बोलने का अंदाज और व्यवहार तक बदल लेती है. वह सिर्फ एक महिला का किरदार नहीं निभा रही होती, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी को एक ऐसे नाटक में बदल देती है, जिसका अंत पहले से तय माना गया है.

शुरुआत में सब कुछ योजना के मुताबिक चलता है. वांग, मिस्टर यी की पत्नी से दोस्ती करती है और इसी के जरिए अधिकारी के परिवार तक अपनी पहुंच बनाती है. धीरे-धीरे वह मिस्टर यी के साथ भी नजदीकी बढ़ाने में कामयाब हो जाती है. लेकिन इस मिशन की सबसे बड़ी मुश्किल तब शुरू होती है, जब अभिनय और वास्तविक भावनाओं के बीच का अंतर मिटने लगता है. जिस व्यक्ति को वह सिर्फ एक टारगेट समझकर उसके करीब पहुंची थी, उसके साथ उसका रिश्ता जटिल होने लगता है. दूसरी तरफ मिस्टर यी भी उसके इरादों से अनजान रहते हुए उस पर भरोसा करने लगते हैं. फिल्म इस बात को बेहद बारीकी से दिखाती है कि किसी को धोखा देने के लिए रचा गया रिश्ता कब खुद धोखा देने वाले की भावनाओं को भी अपने कब्जे में ले सकता है.

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लस्ट, कॉशन फिल्म का सीन.

कहानी में एक ऐसा मोड़ भी आता है, जब वांग का मिशन अचानक खतरनाक दिशा में चला जाता है. उसके सामने सवाल सिर्फ अपनी पहचान छिपाए रखने का नहीं, बल्कि अपने साथियों के मकसद और अपने भीतर पैदा हो रही भावनाओं के बीच चुनाव करने का भी होता है. कुछ साल बाद उसे फिर उसी भूमिका में लौटना पड़ता है. इस बार मिस्टर यी तक पहुंचने की जिम्मेदारी और भी मुश्किल है, क्योंकि अब वह पहले से ज्यादा ताकतवर और सतर्क हो चुका है. वांग को दोबारा उसका भरोसा जीतना है, लेकिन इस बार उसके लिए यह सिर्फ एक जासूसी मिशन नहीं रह गया है. फिल्म का सबसे दिलचस्प पहलू यही है कि इसमें हनीट्रैप को महज शारीरिक आकर्षण तक सीमित नहीं रखा गया, बल्कि भरोसे, अकेलेपन, भावनात्मक निर्भरता और सत्ता के मनोविज्ञान से जोड़कर दिखाया गया है.

'लस्ट, कॉशन' को Nvidia विवाद से जोड़ने की वजह भी यही है. दोनों मामलों में एक ताकतवर व्यक्ति और उसके करीब पहुंचने वाली महिला के रिश्ते को लेकर जासूसी का सवाल खड़ा हुआ है. हालांकि, दोनों की पृष्ठभूमि और परिस्थितियां अलग हैं. फिल्म में वांग चिया ची एक संगठित प्रतिरोध समूह के लिए काम करती है और उसका टारगेट एक राजनीतिक अधिकारी की हत्या करना है, जबकि Nvidia मामले में एलिस हुआंग पर चीन की खुफिया एजेंसी के लिए जानकारी जुटाने के आरोप सामने आए हैं. इन आरोपों की जांच अभी जारी है.

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लस्ट, कॉशन फिल्म का सीन.

बता दें कि इस विवाद के सामने आने के बाद Nvidia के बोर्ड ने स्वतंत्र जांच शुरू कर दी है. जेन्सेन हुआंग ने भी अपनी पत्नी से बेवफाई की बात स्वीकार करते हुए कर्मचारियों को लिखे पत्र में माफी मांगी है. हालांकि, कंपनी ने साफ किया है कि उसे फिलहाल ऐसा कोई कारण नहीं दिखता कि उसकी कारोबारी गोपनीय जानकारी या अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी सूचनाएं लीक हुई हों.

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