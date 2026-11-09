Govardhan Puja 2026: गोवर्धन पूजा पर गोबर का ही क्यों है इतना महत्व? भगवान कृष्ण से जुड़ा है रहस्य

Govardhan Puja 2026: दिवाली के बाद गोवर्धन पूजा का त्योहार मनाया जाता है. इस दिन भगवान श्रीकृष्ण की पूजा की जाती है. घरों में गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाई जाती है और उसे फूलों से सजाया जाता है. इसके बाद विधि-विधान से पूजा होती है. फिर भगवान को अन्नकूट का भोग लगाया जाता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि गोवर्धन पूजा पर गोबर से ही पर्वत की आकृति क्यों बनाई जाती है? दरअसल, इसके पीछे एक खास धार्मिक मान्यता जुड़ी हुई है. आइए जानते हैं कि इस परंपरा की शुरुआत कैसे हुई और इसका क्या महत्व है.

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गोवर्धन पूजा पर गोबर से आकृति क्यों बनाते हैं?

गोवर्धन पूजा के दिन गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाना शुभ माना जाता है. इसके पीछे प्रकृति और भगवान श्रीकृष्ण से जुड़ी मान्यता है. गोबर को गाय से जुड़ा होने के कारण पवित्र माना जाता है. हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है. ऐसे में गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाकर उसकी पूजा करना प्रकृति, गाय और भगवान श्रीकृष्ण के प्रति आभार जताने का प्रतीक माना जाता है.

कई घरों में गोबर से पर्वत बनाकर उसके आसपास पेड़-पौधे, गाय और ग्वालों की छोटी-छोटी आकृतियां भी बनाई जाती हैं. फिर फूल, रोली, अक्षत और दीपक से पूजा की जाती है.

भगवान कृष्ण से जुड़ी है गोवर्धन पूजा की कहानी

पौराणिक कथा के अनुसार, एक बार गोकुल के लोग देवराज इंद्र को प्रसन्न करने के लिए पूजा की तैयारी कर रहे थे. तब भगवान श्रीकृष्ण ने उन्हें समझाया कि इंद्र की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि यह पर्वत लोगों और पशुओं को भोजन, चारा और आश्रय देता है.

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श्रीकृष्ण की बात मानकर सभी गांव वालों ने गोवर्धन पर्वत की पूजा की. इससे इंद्र देव नाराज हो गए और उन्होंने गोकुल में भारी बारिश शुरू कर दी. लगातार बारिश से लोगों को बचाने के लिए भगवान कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया. सभी गांव वाले और उनके पशु पर्वत के नीचे आकर सुरक्षित हो गए. आखिरकार इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने बारिश रोक दी.

गोवर्धन पूजा का धार्मिक महत्व

गोवर्धन पूजा का हिंदू धर्म में खास महत्व है. इस दिन भगवान श्रीकृष्ण की पूजा की जाती है. धार्मिक मान्यता है कि गोवर्धन पूजा करने से भगवान कृष्ण की कृपा मिलती है और घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है. इस दिन गायों की पूजा करने और उन्हें भोजन खिलाने की भी परंपरा है. इस दिन गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाकर उसकी पूजा की जाती है. मान्यता है कि इससे परिवार में खुशहाली बनी रहती है.

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