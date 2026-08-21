चीनी ऐप Bilibili देगा YouTube को टक्कर, हुआ ग्लोबल लॉन्च

चीन का पॉपुलर वीडियो प्लेटफॉर्म Bilibili अब ग्लोबल मार्केट में अपनी पकड़ बनाने की तैयारी कर रहा है. कंपनी ने अपने प्लेटफॉर्म को चीन के बाहर भी लॉन्च करने का ऐलान किया है. इसके साथ ही बिलीबिली की टक्कर YouTube जैसे बड़े वीडियो प्लेटफॉर्म से हो सकती है. खास बात ये है कि बिलीबिली पर यूजर्स को वीडियो के साथ-साथ कम्युनिटी और इंटरैक्शन का भी अलग एक्सपीरियंस मिलता है. आइए जानते हैं इस ऐप के बारे में.

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जानिए Bilibili ऐप के बारे में

बिलीबिली एक चाइनीज वीडियो प्लेटफॉर्म है, जो खास तौर पर यंग यूजर्स के बीच काफी पॉपुलर है. शुरुआत में यह प्लेटफॉर्म एनीमे, गेमिंग और कॉमिक्स से जुड़े कंटेंट के लिए जाना जाता था. लेकिन समय के साथ इस पर कई तरह के वीडियो आने लगे.

अब यहां गेमिंग, टेक, म्यूजिक, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट और दूसरे कैटेगरी के वीडियो भी देखे जा सकते हैं. यानी इसका कंटेंट अब सिर्फ एनीमे और गेमिंग तक सीमित नहीं है.

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YouTube से अलग कैसे है Bilibili?

बिलीबिली का सबसे बड़ा फोकस सिर्फ वीडियो देखने पर नहीं, बल्कि कम्युनिटी बनाने पर भी है. प्लेटफॉर्म पर यूजर्स वीडियो देखते हुए रियल टाइम में कमेंट कर सकते हैं. इन कमेंट्स को स्क्रीन पर वीडियो के ऊपर भी देखा जा सकता है.

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इससे वीडियो देखते समय यूजर्स को ऐसा लगता है जैसे दूसरे लोग भी उसी समय वीडियो देख रहे हैं और अपनी रिएक्शन शेयर कर रहे हैं. यही फीचर बिलीबिली को यूट्यूब से थोड़ा अलग बनाता है.

ग्लोबल मार्केट पर नजर

बिलीबिली काफी समय से चीन में बड़ा वीडियो प्लेटफॉर्म है. अब कंपनी चीन के बाहर भी ज्यादा यूजर्स तक पहुंचना चाहती है. ग्लोबल लॉन्च के साथ कंपनी अलग-अलग मार्केट में अपने कंटेंट और कम्युनिटी को बढ़ाने पर फोकस कर रही है.

कंपनी के लिए यह आसान नहीं होगा, क्योंकि यूट्यूब पहले से ही दुनिया के कई देशों में काफी फेमस है. इसके अलावा TikTok, Instagram और दूसरे वीडियो प्लेटफॉर्म भी यूजर्स के बीच काफी पॉपुलर हैं.

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यूजर्स के लिए क्या बदलेगा?

बिलीबिली ग्लोबल मार्केट में तेजी से पॉपुलर होता है तो यूजर्स के पास वीडियो देखने के लिए एक और बड़ा प्लेटफॉर्म होगा. खासकर गेमिंग, एनीमे, म्यूजिक और टेक जैसे कंटेंट पसंद करने वाले यूजर्स को यहां अलग तरह का एक्सपीरियंस मिल सकता है.

हालांकि, बिलीबिली को यूट्यूब जैसी बड़ी कंपनी से मुकाबला करने के लिए ज्यादा क्रिएटर्स, ज्यादा लोकल कंटेंट और बेहतर मोनेटाइजेशन सिस्टम की जरूरत होगी.



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