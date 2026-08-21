Koffee With Karan 9: कॉफी विद करण की गेस्ट लिस्ट लीक! समय रैना से लेकर अक्षय खन्ना तक का नाम शामिल

करण जौहर अपने पॉपुलर और विवादित सेलिब्रिटी चैट शो 'कॉफी विद करण' के 9वें सीजन के साथ वापसी की तैयारी कर रहे हैं. उम्मीद है कि आने वाला सीजन जल्द ही किसी बढ़े OTT चैनल पर स्ट्रीम होगा, और सोशल मीडिया पर घूम रही वायरल लीक गेस्ट लिस्ट ने पहले ही फैन्स के बीच एक्साइटमेंट को बढ़ा दिया है. यह लिस्ट सबसे पहले Reddit पर एक यूजर ने पोस्ट की थी.

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अगर बताई जा रही गेस्ट लिस्ट सही साबित होती है, तो 'कॉफी विद करण 9' में कई बड़े स्टार्स का रीयूनियन, सेलिब्रिटी दोस्ती और लंबे समय से इंतजार की जा रही अपीयरेंस देखने को मिल सकती है. 'दिल चाहता है' की कास्ट के एक साथ आने से लेकर 'कभी खुशी कभी ग़म' की लीड एक्ट्रेस के काउच पर फिर से मिलने तक, यह सीजन पुरानी यादें ताजा करेगा.

Reddit पर वायरल हुई गेस्ट लिस्ट



विक्की कौशल और दिलजीत दोसांझ

विक्की कौशल और दिलजीत दोसांझ 'कॉफी विद करण' के काउच पर अपना पंजाबी चार्म और जबरदस्त एनर्जी ला सकते हैं. खबरों के अनुसार, ये दोनों स्टार्स पहली बार शो में एक साथ स्क्रीन शेयर करने वाले हैं, जिससे उनका एपिसोड देखने लायक होगा.

आमिर खान, अक्षय खन्ना और सैफ अली खान

बताई जा रही लिस्ट की सबसे बड़ी हाइलाइट्स में से एक है 'दिल चाहता है' के स्टार्स आमिर खान, सैफ अली खान और अक्षय खन्ना का रीयूनियन. उम्मीद है कि डायरेक्टर फरहान अख्तर भी उनके साथ शामिल होंगे, क्योंकि यह टीम फिल्म के 25 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए एक साथ आ रही है.

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समय रैना और फराह खान

कॉमेडियन समय रैना और फिल्ममेकर फराह खान संभावित लिस्ट में एक और जोड़ी हैं. यह जोड़ी, जिसके पहले 'इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 1' में आने की उम्मीद थी, शो में खूब मजाक-मस्ती देखी जाएगी.

अहान पांडे और अनीत पड्डा

'सैयारा' के एक्टर्स अहान पांडे और अनीत पड्डा भी आने वाले सीजन का हिस्सा हो सकते हैं. ऐसी खबरें हैं कि दोनों एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं, इसलिए उनके शो में आने से फैन्स को उनकी ऑफ-स्क्रीन बॉन्डिंग और केमिस्ट्री की झलक मिल सकती है.

'कभी खुशी कभी गम' की एक्ट्रेस

'कभी खुशी कभी गम' के 25 साल पूरे होने के मौके पर एक और बड़ा रीयूनियन हो सकता है. यह फिल्म दिसंबर 2026 में यह माइलस्टोन पूरा करेगी. खबर है कि काजोल, करीना कपूर खान और जया बच्चन एक साथ नजर आ सकती हैं, जिससे फिल्म की तीन सबसे यादगार फीमेल स्टार्स 'कॉफी विद करण' के काउच पर वापस आएंगी.

अक्षय कुमार और अजय देवगन

अक्षय कुमार और अजय देवगन भी शो में एक साथ नजर आ सकते हैं. ये दोनों दिग्गज एक्टर 'गोलमाल 5' में साथ दिखेंगे, और करण जौहर के चैट शो में उनके आने से फैंस को दोनों स्टार्स के बीच मजेदार बातचीत देखने को मिल सकती है.

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सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​और कियारा आडवाणी

खबर है कि सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​और कियारा आडवाणी पहली बार शो में एक साथ नजर आ सकते हैं. उनके एपिसोड में वे अपने रिश्ते, शादी और माता-पिता के तौर पर अपनी जिंदगी के बारे में खुलकर बात कर सकते हैं, जिसमें उनकी बेटी साराया से जुड़ी बातें भी शामिल हो सकती हैं.

वरुण धवन और कृति सेनन

वायरल हो रही गेस्ट लिस्ट के मुताबिक, वरुण धवन और कृति सेनन भी 'कॉफी विद करण' के काउच पर फिर से साथ नजर आ सकते हैं. अच्छे दोस्त रहे ये दोनों एक्टर साथ आ सकते हैं और फैंस को एक और मजेदार बातचीत देखने को मिल सकती है.

विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना

विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना भी इस लिस्ट में सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले नामों में से हैं. उनके रिश्ते को लेकर लोगों में हमेशा से दिलचस्पी रही है, इसलिए उनके एक साथ आने से फैंस को उनकी पर्सनल जर्नी और शादीशुदा जिंदगी के बारे में सुनने का मौका मिल सकता है.

लक्ष्य और जाह्नवी कपूर

लक्ष्य और जाह्नवी कपूर, जो टाइगर श्रॉफ के साथ 'लग जा गले' में नजर आने वाले हैं, वे भी 'कॉफी विद करण' के काउच पर आ सकते हैं. फिल्म रिलीज़ होने से पहले उनका शो में आना फैंस को इस नई जोड़ी को करीब से जानने का मौका दे सकता है.

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अनन्या पांडे और शनाया कपूर

करीबी दोस्त अनन्या पांडे और शनाया कपूर भी एक साथ नज़र आ सकती हैं. उम्मीद है कि इस एपिसोड में उनकी दोस्ती पर बात होगी, और वे एक-दूसरे को सालों से जानने के दौरान की कम जानी-पहचानी कहानियाँ और किस्से शेयर कर सकती हैं.

हालांकि, हम इस बात को क्लियर कर दें कि ये खबर सिर्फ वायरल और Reddit पर लीक हुई गेस्ट लिस्ट के आधार पर पब्लिश हुई है. अभी तक ऑफिशियल करण जौहर के मेहमानों की लिस्ट अभी पक्की नहीं है. इसलिए आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है.

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