जापान में अचानक लड़के अपने हाथ-पांव के बाल क्यों हटाने लगे? ये है कारण

जापान में इन दिनों पुरुषों के बीच शरीर के बाल हटाने का चलन तेजी से बढ़ रहा है. खास बात यह है कि इसकी एक बड़ी वजह फैशन नहीं, बल्कि भीषण गर्मी और पसीने से राहत बताई जा रही है. गर्मियों के मौसम में जापान के पुरुष बड़ी संख्या में पैरों और शरीर के दूसरे हिस्सों के बाल हटाने के लिए ग्रूमिंग क्लीनिक का रुख कर रहे हैं.

और पढ़ें

टोक्यो के एक पुरुषों के ग्रूमिंग क्लीनिक में इन दिनों हेयर रिमूवल के लिए अपॉइंटमेंट लेना भी आसान नहीं है. यहां गर्मियों में ग्राहकों की संख्या तेजी से बढ़ जाती है. लोगों का कहना है कि शरीर के बाल हटाने के बाद उन्हें गर्मी और पसीने से होने वाली परेशानी कम महसूस होती है.

न्यू ईयर रिजॉल्यूशन से शुरू हुआ हेयर रिमूवल

टोक्यो में रहने वाले 24 साल के ऑफिस कर्मचारी युकी कुबो भी ऐसे ही लोगों में शामिल हैं. वह अपने पैरों के बाल हटाने के लिए एक क्लीनिक पहुंचे थे. यह उनका चौथा ट्रीटमेंट था और इस दौरान उन्होंने सुरक्षा चश्मा पहन रखा था.

युकी ने बताया कि उन्होंने दोस्तों के साथ नए साल पर शरीर के बाल हटाने का फैसला किया था. उनके लिए हेयर रिमूवल एक ऐसा बदलाव था, जो आसानी से दिखाई भी देता है. उनका कहना है कि पैरों के बाल हटाने के बाद उन्हें अपना लुक ज्यादा साफ-सुथरा महसूस हुआ. साथ ही, गर्मी में पसीने से होने वाली परेशानी भी कम हुई.

Advertisement

पहले चेहरे के बाल हटवाते थे जापानी पुरुष

जापान में पुरुषों के लिए हेयर रिमूवल कोई बिल्कुल नई चीज नहीं है. हालांकि, पहले इसका सबसे ज्यादा चलन चेहरे के बाल हटाने को लेकर था. लेकिन अब ट्रेंड बदल रहा है.

जापान के पुरुषों के बीच लोकप्रिय गोरिल्ला क्लिनिक के देशभर में 23 आउटलेट हैं. टोक्यो के पॉश गिंजा इलाके में स्थित इसकी एक ब्रांच के डायरेक्टर हिरोयुकी ओटा के मुताबिक, पहले चेहरे के बाल हटवाने की मांग सबसे ज्यादा रहती थी. अब शरीर के दूसरे हिस्सों, खासकर पैरों के बाल हटाने की मांग भी तेजी से बढ़ रही है.

गर्मी बढ़ी तो बढ़ गया हेयर रिमूवल का ट्रेंड

इसके पीछे जापान की बढ़ती गर्मी को भी एक अहम वजह माना जा रहा है. पिछले साल जापान में तापमान 41.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, जो देश में अब तक का सबसे ज्यादा दर्ज तापमान था.

ऐसे मौसम में लोग गर्म कपड़ों से बचने के साथ-साथ शरीर पर कम बाल रखने को भी आराम से जोड़कर देख रहे हैं. पुरुषों के बीच शॉर्ट्स पहनने का चलन भी बढ़ रहा है. जापान में पहले शॉर्ट्स को आमतौर पर बच्चों या समुद्र किनारे पहनने वाले कपड़े के तौर पर देखा जाता था. लेकिन अब गर्मी के कारण पुरुष इन्हें ज्यादा आसानी से अपना रहे हैं.

Advertisement

सरकार भी गर्मी से बचने के लिए कपड़े हल्के करने पर जोर दे रही है. जापान में बढ़ती गर्मी का असर सिर्फ लोगों की निजी जिंदगी पर नहीं, बल्कि सरकारी नीतियों पर भी दिख रहा है. टोक्यो मेट्रोपॉलिटन सरकार ने अपने पुराने 'कूल बिज' अभियान को इस साल और आगे बढ़ाया है.

'कूल बिज' के तहत कर्मचारियों को टाई और जैकेट जैसी औपचारिक पोशाक से राहत देकर हल्के कपड़े पहनने को प्रोत्साहित किया जाता है. इसका मकसद गर्मी से राहत दिलाने के साथ-साथ एयर कंडीशनिंग के इस्तेमाल और ऊर्जा की खपत को कम करना है.

हर चार में से एक पुरुष ने पैरों के बाल हटवाए

जापान के सबसे बड़े ब्यूटी फोकस्ड ऑनलाइन बुकिंग और रिव्यू प्लेटफॉर्म हॉट पेपर ब्यूटी के एक सर्वे में भी पुरुषों के बीच इस बढ़ते ट्रेंड की झलक मिलती है. सर्वे के मुताबिक, इस साल करीब चार में से एक पुरुष ने पिछले 12 महीनों में अपने पैरों के निचले हिस्से के बाल हटवाए थे. यानी पुरुषों के लिए हेयर रिमूवल अब सिर्फ चेहरे तक सीमित नहीं रह गया है.

यह भी पढ़ें: गजब भाई... वायरल हो रही सोने की तंबाकू रखने वाली डिब्बी, कीमत-7 लाख!

इस बढ़ती मांग का असर क्लीनिकों पर भी दिखाई दे रहा है. गिंजा स्थित क्लीनिक के डायरेक्टर ओटा बताते हैं कि जब उनका क्लीनिक करीब 11 साल पहले शुरू हुआ था, तब अपॉइंटमेंट स्लॉट का पूरी तरह भर जाना काफी दुर्लभ था. लेकिन अब स्थिति बदल गई है और खासकर गर्मियों में स्लॉट जल्दी भरने लगे हैं.

Advertisement

यानी जापान में पुरुषों का शरीर के बाल हटाने का बढ़ता ट्रेंड सिर्फ खूबसूरत या स्टाइलिश दिखने की कोशिश नहीं है. भीषण गर्मी, पसीने से राहत, साफ-सुथरा लुक और शॉर्ट्स पहनने का बढ़ता चलन—इन सबने मिलकर हेयर रिमूवल को पुरुषों की ग्रूमिंग रूटीन का हिस्सा बना दिया है.

---- समाप्त ----