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स्मार्टफोन खरीदने वालों की पहली पसंद बना AI, सर्वे में हुआ बड़ा खुलासा!

स्मार्टफोन खरीदते समय अब सिर्फ कैमरा और बैटरी ही नहीं, एक और चीज लोगों के फैसले पर असर डाल रही है. Amazon के सर्वे में सामने आया चौंकाने वाला आंकड़ा.

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स्मार्टफोन अब सिर्फ कॉल और इंटरनेट चलाने के लिए इस्तेमाल नहीं होते हैं. इनमें AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है. अब फोन खरीदते समय लोग AI फीचर्स को भी काफी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं. ऐमेजॉन के एक नए सर्वे में सामने आया है कि 82% स्मार्टफोन बायर्स के लिए AI फीचर्स फोन खरीदने के डिसीजन में असर डालते हैं.

ऐमेजॉन ने जुलाई 2026 में यह सर्वे किया था. इसमें कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की अलग-अलग कैटेगरी को लेकर 40 हजार से ज्यादा लोगों से रिस्पॉन्स लिया गया है. सर्वे में स्मार्टफोन के अलावा लैपटॉप, टैबलेट और होम अप्लायंसेज प्रोडक्ट्स को भी शामिल किया गया था.

AI के ये फीचर्स लोगों को पसंद

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सर्वे के मुताबिक, स्मार्टफोन में लोगों को ऐसे AI फीचर्स चाहिए जो उनके काम को आसान बनाएं. सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला AI फीचर कंटेक्सटुअल असिस्टेंस है, जिसे 25% लोगों ने चुना. इसका मतलब है कि फोन यूजर के काम को समझकर उसी समय मदद कर सके.

इसके बाद जनरेटिव फोटो एडिटिंग को 18% और विजुअल सर्च को 17% लोगों ने पसंद किया. वहीं, 11% लोगों ने अडैप्टिव बैटरी मैनेजमेंट को इम्पोर्टेन्ट AI फीचर माना.

यह भी पढ़ें: Samsung का बड़ा ऐलान! 27 अगस्त को लॉन्च होगा नया Galaxy स्मार्टफोन, फीचर्स लीक

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AI के साथ परफॉर्मेंस भी जरूरी

AI के बढ़ते क्रेज के बावजूद लोग फोन की बेसिक चीजों को नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं. सर्वे में 87% लोगों ने परफॉर्मेंस और स्पीड को फोन खरीदते समय सबसे इम्पोर्टेन्ट बताया है. इसके बाद 79% लोगों के लिए बैटरी लाइफ और 77% लोगों के लिए कैमरा क्वालिटी जरूरी है.

बैटरी को लेकर लोगों की सबसे बड़ी परेशानी भी सामने आई. 22% लोगों ने कहा कि उनके मौजूदा फोन में बैटरी लाइफ बेहतर होनी चाहिए. इसके बाद कैमरा और परफॉर्मेंस का नंबर आता है.

₹25 हजार से ₹50 हजार वाले फोन की ज्यादा डिमांड

सर्वे के मुताबिक, 42% लोग अपना अगला स्मार्टफोन ₹25,000 से ₹50,000 के बीच खरीदने का सोचते हैं. वहीं, करीब 48% लोग अगले तीन महीने में अपना फोन अपग्रेड करने की तैयारी में हैं.

यह भी पढ़ें: भारत का सबसे पावरफुल AI भी 171 मॉडल्स से पीछे, सबसे सस्ता AI, फिर भी क्यों हैं पीछे?

फोन खरीदते समय लोग अब सिर्फ ऑफर और कम कीमत नहीं देखते. 47% लोगों के लिए रिव्यू और रेटिंग्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं, जबकि 35% लोग प्राइस और डील्स को जरूरी मानते हैं.

यानी साफ है कि आज के खरीदार को फोन में AI वाले फीचर्स चाहिए, लेकिन इसके साथ अच्छी परफॉर्मेंस, लंबी बैटरी और बेहतर कैमरा भी उतना ही जरूरी हो गया है.
 

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