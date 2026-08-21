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BMW i5 LWB: 669KM रेंज, सिर्फ 99 लोग ही खरीद पाएंगे ये कार, शुरू हुई बुकिंग

बीएमडब्लू ने आई5 लॉन्ग व्हीलबेस फर्स्ट एडिशन की भारत में बुकिंग लेना शुरू कर दिया है. कंपनी ने एक्स1 लॉन्ग LBW वेरिएंट के लॉन्चिंग के मौके पर इसका ऐलान किया है. इस कार की सिर्फ 99 यूनिट्स को भारत में बेचा जाएगा. ये कार सिंगल चार्ज में 669 किलोमीटर की रेंज ऑफर करेगी. आइए जानते हैं इस कार की खास बातें.

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BMW i5 LWB की बुकिंग भारत में शुरू हो गई है. (Photo: ITG)
BMW i5 LWB की बुकिंग भारत में शुरू हो गई है. (Photo: ITG)

बीएमडब्लू (BMW) ने भारतीय बाजार में अपनी नई एसयूवी एक्स1 लॉन्ग व्हीलबेस (X1 LWB) को लॉन्च कर दिया है. इसके साथ ही कंपनी ने अपनी आई5 लॉन्ग व्हीलबेस (BMW i5 LWB) फर्स्ट एडिशन की बुकिंग एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है. ये कार अगले कुछ दिनों में भारत में लॉन्च होने वाली है. 

इसकी कुछ ही यूनिट्स भारतीय बाजार में उपलब्ध होंगी. भारत में बीएमडब्लू इस कार को लोकली असेंबल करेगी. इसे कंपनी की चेन्नई फैसिलिटी में तैयार किया जाएगा. ये दूसरी इलेक्ट्रिक कार होगी, जो आईएक्स1 के बाद चेन्नई फैसिलिटी से रोलआउट होगी. 

ये बीएमडब्लू की पहली इलेक्ट्रिक सेडान होगी, जिसे लोकली तैयार किया जाएगा. कार की बैटरी और दूसरे फीचर्स को कंपनी ने कन्फर्म कर दिया है. आइए जानते हैं बीएमडब्लू आई5 लॉन्ग व्हीलबेस वेरिएंट की खास बातें. 

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क्या होगा इस कार में खास? 

कंपनी ने कन्फर्म किया है कि ये कार 81.6kWh की बैटरी के साथ आएगी. इस बैटरी के साथ कार 669 किलोमीटर की क्लेम्ड रेंज ऑफर करेगी. कार सिर्फ 6.7 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पकड़ लेती है. इसमें 268 एचपी की पावर मिलेगी. 

यह भी पढ़ें: 1.5 लाख रुपये सस्ती... BMW X1 LWB हुई लॉन्च, मिलते हैं गजब के फीचर्स

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कार में रियर एक्सेल एयर सस्पेंशन मिलेगा. बीएमडब्लू ने बताया है कि इस कार के ग्राउंड क्लियरलेंस को बढ़ाया गया है. आई5 लॉन्ग व्हीलबेस में रियर सीट का खासा ख्याल रखा गया है. फर्स्ट एडिशन में एक स्पेशल एंटरटेनमेंट पैकेज दिया गया है. इस पैकेज के तहत कार में टैबलेट और टैबलेट होल्डर मिलेगा.  

यह भी पढ़ें: BMW के सीक्रेट लॉकर से निकले 26 लाख रुपये, चेकिंग में खुला बड़ा राज... 3 युवक हिरासत में

डैशबोर्ड पर फर्स्ट एडिशन लिखा हुआ मिलेगा. फर्स्ट एडिशन में कार्बन मैटेलिक पेंट के साथ टाइटेनियम ब्रॉन्ज एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे. सेडान में सिल्वर-ब्रॉन्ज एक्सेंट का इस्तेमाल किया गया है.

ये कार 5175 लंबी, 2156 एमएम चौड़ी और 1520 एमएम ऊंची होगी. जहां स्टैंडर्ड वेरिएंट में 2995 एमएम का व्हीलबेस मिलता है. वहीं इस कार में 3105 एमएम का व्हीलबेस दिया गया है. कंपनी का कहना है ज्यादा व्हीलबेस से रियर सीट पर कम्फर्ट और कैबिन स्पेस बढ़ेगा.

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