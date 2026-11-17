अमेरिका में एक सप्ताह के अंदर तीसरी बड़ी टेक्निकल समस्या सामने आई है. अब अमेरिका के कई बड़े बैंकों के कस्टमर को अपने ऑनलाइन बैंकिंग अकाउंट को एक्सेस करने में परेशानी आ रही है. इसमें बैंक ऑफ अमेरिका, चेज, जेपी मॉर्गन, यूएस बैंक, वेल्स फार्गो, और जेला समेत कई नाम शामिल हैं.

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आउटेज को ट्रैक करने वाली वेबसाइट डाउनडिटेक्टर के मुताबिक, यूजर्स ने बैंकिंग सेवाओं को एक्सेस करने में आ रही परेशानी को लेकर रिपोर्ट की है. बैंक कस्टमर को ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और बैंक अकाउंट का एक्सेस करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. शुरुआती रिपोर्ट में बताया है कि टेक्निकल बग की वजह से बैंकिंग सिस्टम में परेशानी सामने आई है.

चेज बैंक ने सर्विस ठप की बताई वजह

चेज बैंक ने साफ कर दिया है कि उसकी सेवाओं में आई समस्या एक तकनीकी गड़बड़ी की वजह से हुई थी. इसका किसी साइबर अटैक से कोई संबंध नहीं है, बैंकिंग सर्विस ठप होते ही कई लोगों ने आशंका जताई थी कि साइबर अटैक की वजह से बैंकिंग सर्विस ठप हुई है, जबकि ऐसा नहीं है.

चेज बैंक के प्रवक्ता ने सोवमार को जारी बयान में बताया है कि तकनीकी समस्या के कारण कुछ ट्रांजैक्शन पूरे होने में सामान्य से ज्यादा लग रहा है. उन्होंने आगे बताया है कि बैंक जल्द से जल्द इस समस्या को ठीक करने पर काम कर रहा है.

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बैंकिंग सर्विस पर नजर आ रहा है एरर

अमेरिका में कई कस्टमर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है कि जब वे बैंकिंग सर्विस को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको एरर का मैसेज नजर आ रहा है. मैसेज में लिखा है कि कुछ बैंकिंग सर्विस फिलहाल उपलब्ध नहीं है और बैंक इनको ठीक करने के लिए काम कर रहा है.

एक सप्ताह में तीसरा बड़ा टेक्निकल लोचा

अमेरिका में यह एक सप्ताह के अंदर तीसरी बड़ी टेक्निकल परेशानी सामने आई है. जहां सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट में आउटेज हुआ. इसके बाद अमेरिका के एयरलाइंस की उड़ानों को कुछ समय के लिए रोक दिया था. अमेरिका ने बताया था कि एयरलाइंस के कम्युनिकेशन सिस्टम ठप हो गया था, जिसकी वजह से सभी टेकऑफ को रोक दिया था. अब अमेरिका में बैंकिंग सिस्टम प्रभावित हुआ है.

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माइक्रोसॉफ्ट आउटेज के पीछे की वजह सामने आ चुकी है. कंपनी ने बताया है कि अपग्रेडशन के दौरान एक टेक्निकल परेशानी सामने आई है, जिसके बाद अमेरिका और भारत समेत दुनियाभर में माइक्रोसॉफ्ट की सर्विस ठप हो चुकी थी. इस दौरान माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक और टीम्स ने काम करना बंद कर दिया था.

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