गुल्लू यानी कुशल तंवर...नाम तो सुना ही होगा. बैक-टू-बैक तीन रियलिटी शो जीतकर ‘बिग बॉस’ के अखाड़े में उतरे गुल्लू से हर किसी को बड़े धमाके की उम्मीद थी. रियलिटी शोज में गुल्लू का जबरदस्त ग्राफ देखते हुए लगा था कि बिग बॉस में वो अपने चुलबुले अंदाज और कॉमिक टाइमिंग से इस सीजन का पारा हाई कर देंगे, लेकिन गुल्लू तो शो में आते ही फुस्स हो गए.

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कनिका मान संग दोस्ती ने बिगाड़ा गुल्लू का गेम?

अब बात गुल्लू के गेम की हो रही है, तो भला हम कनिका मान को कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि बिग बॉस 20 में जब-जब गुल्लू का नाम लिया जाएगा, तब-तब कनिका मान भी उनके साथ ही आएंगी. शो में दोनों हमेशा साथ ही नजर आते हैं. एक सोफा और उसपर गुल्लू कनिका की बिचिंग...बस इतना ही है शो में गुल्लू-कनिका का कॉन्ट्रिब्यूशन.

शुरुआत से ही बैकफुट पर नजर आ रहे गुल्लू अपनी मजबूत पर्सनैलिटी दिखाने के बजाय पूरी तरह कनिका के इशारों पर चलते दिखते हैं. यही वजह है कि उनकी अपनी पहचान कहीं खो गई है और उनका पूरा गेम सिर्फ एक सोफे तक सिमटकर रह गया है.

सलमान खान ने लगाई क्लास

गुल्लू के कमजोर गेम का एक बड़ा कारण कनिका मान संग उनकी दोस्ती भी है, क्योंकि शो में गुल्लू अपनी पर्सनैलिटी को दिखाने के बजाए कनिका के हिसाब से चल रहे हैं. यही वजह है कि गुल्लू का गेम भी कनिका की वजह से सिर्फ एक सोफे तक ही सिमटकर रह गया है. गुल्लू कनिका शो में ज्यादातर सोफे पर बैठकर बाकी कंटेस्टेंट्स के गेम प्लान और उनके ऊपर टिप्पणी करते ही नजर आते हैं.

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सलमान खान ने भी इस हफ्ते वीकेंड का वार में कनिका और गुल्लू को उनके बोरिंग और खराब गेम के में बारे में टोका. उन्हें समझाने की कोशिश की. सलमान ने गुल्लू-कनिका से कहा कि अगर वो गलती से टॉप 5 में चले गए तो उनकी जर्नी वीडियो में सोफे पर हुई उनकी बातचीत को दिखाने के अलावा कुछ नहीं होगा. सलमान ने दोनों को ये भी समझाया कि गेम उनका कोई कॉन्ट्रिब्यूशन नहीं दिखता. लेकिन सलमान की बात मानने के बजाए गुल्लू और कनिका खुद को ही डिफेंड करते नजर आए.

कब जागेंगे गुल्लू?

इसमें कोई दो राय नहीं है कि गुल्लू के अंदर एक बेहतरीन खिलाड़ी बनने की काबिलियत है, लेकिन कनिका मान के साथ उनकी दोस्ती उनके पूरे गेम पर भारी पड़ रही है. गुल्लू वही करते हैं जो कनिका कहती हैं. अब देखना यह होगा कि सलमान खान की फटकार के बाद क्या गुल्लू अपने गेम की नैया पार लगा पाते हैं या कनिका के साथ सोफे पर बैठकर ही अपना सफर खत्म कर लेते हैं.



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