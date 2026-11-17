विदेश में नौकरी करना कई युवाओं का सपना होते है. खासकर जब करियर की शुरुआत में ही किसी दूसरे देश से अच्छा पैकेज मिल जाए. लेकिन क्या ज्यादा सालाना पैकेज का मतलब हमेशा ज्यादा बचत और अच्छी लाइफस्टाइल होती है? इसे लेकर सोशल मीडिया पर बहस चल रही है. ऐसा इसलिए क्योंकि इंजीनियरिंग छात्र ने जो सवाल किया है, उसका जवाब शायद ही किसी के पास हो.

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छात्र ने सोशल मीडिया पर पोस्ट पर बताया कि उसे जापान के नागासाकी में एक IT कंपनी में सिस्टम इंजीनियर की नौकरी का ऑफर मिला है. यह ऑफर उसे 2027 में ग्रेजुएट होने से पहले मिला है. कंपनी की ओर से सालाना 30 लाख रुपये (30 LPA) का पैकेज दिया जा रहा है लेकिन जापान में रहने के लिए जगह, टैक्स और इंश्योरेंस की कटौती के बाद उसके हाथ में हर महीने करीब 1.3 लाख रुपये ही आने की उम्मीद है. लेकिन उसने यह भी बताया कि उसे बेंगलुरु में भी नौकरी का ऑफर मिला है. उसे अब ये नहीं समझ आ रहा है कि वह क्या करें?



जापान की नौकरी कैसे मिली?

अपनी पोस्ट में स्टूडेंट ने बताया कि उसे यह मौका Zenken के जरिए मिला. उसके मुताबिक, यह सर्विस भारतीय कॉलेजों से संपर्क कर स्टूडेंट्स को जापानी कंपनियों से जोड़ती है. इस प्रोसेस के तहत उसे नागासाकी में सिस्टम इंजीनियर की नौकरी का ऑफर मिला है.

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पहली नजर में 30 लाख रुपये का सालाना पैकेज काफी आकर्षक लग सकता है लेकिन स्टूडेंट को जापान में मिलने वाली इन-हैंड सैलरी को लेकर उसे चिंता हो रही है. उसने बताया कि सभी टैक्स और इंश्योरेंस कटने के बाद उसे हर महीने करीब 1.3 लाख रुपये ही मिलने की उम्मीद है.

उसकी परेशानी यह भी है कि उसके पास भारत में बेंगलुरु स्थित इंफोसिस का ऑफर भी है, जहां उसे 4.2 लाख रुपये सालाना पैकेज मिल रहा है. ऐसे में वह यह तय नहीं कर पा रहा कि जापान जाना बेहतर होगा या भारत में ही नौकरी शुरू करनी चाहिए.

ऑफर लेटर पर लिखी शर्तें ने भी बढ़ाई चिंता

स्टूडेंट के मुताबिक, उसके पास ऑफर लेटर पर साइन करने के लिए 10 दिन का समय है. उसने बताया कि कंपनी में आधिकारिक तौर पर काम शुरू करने के बाद कोई बॉन्ड नहीं होगा. नौकरी शुरू होने पर एक महीने की प्रोबेशन अवधि भी होगी. हालांकि, ऑफर लेटर साइन करने के बाद वह दूसरी कंपनियों के इंटरव्यू में शामिल नहीं हो सकता. इतना ही नहीं, अगर वह आधिकारिक तौर पर काम शुरू करने से पहले ऑफर ठुकराता है, तो उसे 5 लाख रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है. इसी शर्त ने उसके फैसले को और मुश्किल बना दिया है. इसे लेकर अब उसने रेडिट यूजर्स से मदद मांगी है.

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लोगों ने क्या दी सलाह?

स्टूडेंट ने अपनी पोस्ट में लोगों से सुझाव मांगे हैं. उसका सवाल है कि क्या जापान में 30 लाख रुपये के पैकेज पर जाना सही फैसला होगा या फिर बेंगलुरु में 4.2 लाख रुपये के ऑफर के साथ करियर शुरू करना बेहतर रहेगा. यहां पर लोगों की राय काफी अलग दिखाई दे रही है. एक ओर जहां कुछ लोगों ने उसे जापान जाने से मना किया है, तो वहीं कुछ न उसे बेंगलुरु की कंपनी का ऑफर स्वीकार करने की राय दी है.

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