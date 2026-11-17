क्या हमारे स्कूल और कॉलेज आज भी पुरानी लीक पर चल रहे हैं? क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसे ही दिमागों को सबसे काबिल मानती है जो एक समय में एक ही काम को करीने से लाइन में खड़े होकर कर सकें? यह एक ऐसा सवाल है जो अक्सर दबी जुबान से पूछा जाता था, लेकिन अब इस पर कॉरपोरेट जगत के दिग्गजों ने खुलकर बात करना शुरू कर दिया है.

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व्हाट्सएप के CEO और क्रेड के फाउंडर कुणाल शाह ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के इस बदलते दौर में हमारी शिक्षा पद्धति और इंसानी सोच के भविष्य पर एक बेहद दिलचस्प टिप्पणी की है. उन्होंने कंप्यूटर के प्रोसेसर CPU (सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट) और GPU (ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट) का मेटाफर इस्तेमाल करते हुए यह समझाने की कोशिश की है कि आने वाले समय में किस तरह के दिमागों की कद्र बढ़ने वाली है.

CPU बनाम GPU: क्या है सोचने का यह नया फर्क?

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर अपनी बात रखते हुए कुणाल शाह ने लिखा, "हमारी शिक्षा व्यवस्था 'CPU' जैसे दिमागों को इनाम देती है यानी एक वक्त पर एक ही समस्या और सीक्वेंश‍ियल तरीके से सोचना. लेकिन भविष्य शायद 'जीपीयू' जैसे दिमागों के पक्ष में हो सकता है. शायद ADHD को आखिरकार अपना सही प्लेटफॉर्म मिल गया है."

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इस बात को ऐसे समझिए:

CPU माइंड: कंप्यूटर का CPU निर्देशों को एक के बाद एक कतार में (Sequential) प्रोसेस करता है. ठीक इसी तरह, हमारी पारंपरिक पढ़ाई भी बच्चों को एक तय ढांचे में रहकर, एक समय में एक ही समस्या पर ध्यान केंद्रित करना सिखाती है.

GPU माइंड: इसके विपरीत, जीपीयू एक साथ ढेरों जटिल गणनाओं और ऑपरेशन्स को एक साथ प्रोसेस करने के लिए डिजाइन किया जाता है. भविष्य उन लोगों का हो सकता है जो एक साथ कई अलग-अलग आइडियाज के बीच तालमेल बिठा सकें, विषयों के बीच के पैटर्न को भांप सकें और उन चीजों को जोड़ सकें जो पहली नजर में जुड़ी हुई नहीं दिखतीं.

कुणाल शाह ने इस दौरान एडीएचडी (ADHD - Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder) यानी ध्यान भटकने या अति-सक्रियता से जुड़ी स्थिति का भी जिक्र किया, जिसे पारंपरिक कक्षाओं में अक्सर एक कमी या कमजोरी के रूप में देखा जाता है. हालांकि, यह सिर्फ एक वैचारिक तुलना है, लेकिन यह इस ओर जरूर इशारा करती है कि अलग तरीके से सोचने वाले दिमागों की अपनी अनूठी ताकतें हो सकती हैं.

क्या हमारे क्लासरूम आज की जरूरत के हिसाब से हैं?

कुणाल शाह की इस टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया पर एक लंबी और गहरी बहस छिड़ गई है कि क्या आज के स्कूल और दफ्तर अलग-अलग तरह की मानसिक क्षमताओं को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं?

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बहस में हिस्सा लेते हुए कई यूजर्स ने स्पेसएक्स और एनवीडिया जैसी दिग्गज कंपनियों का उदाहरण दिया, जो लीक से हटकर सोचने वाले और पारंपरिक तरीकों को चुनौती देने वाले कर्मचारियों को बढ़ावा देती हैं. वहीं, कई लोगों ने अपने स्कूली दिनों को याद करते हुए साझा किया कि कैसे पारंपरिक कक्षाओं के सख्त नियम और चुपचाप एक जगह बैठे रहने का दबाव उन बच्चों के लिए घुटन भरा होता है जिनका दिमाग थोड़ी तेजी से या अलग दिशा में भागता है.

लोगों का मानना है कि जैसे-जैसे रूटीन और कागजी काम एआई अपने हाथ में ले रहा है, वैसे-वैसे स्वतंत्र रूप से सोचना, क्रिएट‍िव‍िटी और अलग-अलग विचारों को आपस में जोड़ने की क्षमता सबसे बड़ी खूबी बनती जा रही है.

AI के दौर में क्यों जरूरी है इस पर सोचना?

यह सवाल अब सिर्फ तकनीक का नहीं, बल्कि हमारी पूरी जीवनशैली और परवरिश का है. क्या हमें अपने बच्चों को सिर्फ एक तय सांचे में ढालते रहना चाहिए या उन्हें ऐसे हुनर सिखाने चाहिए जहां वे अपनी यूनीक क्षमताओं का इस्तेमाल कर सकें?

एआई के इस युग में लक्ष्य CPU जैसे दिमागों को पूरी तरह खत्म करना नहीं है, बल्कि ऐसे समावेशी क्लासरूम और माहौल तैयार करना है जो हर तरह के सीखने के अंदाज का सम्मान करें. आखिरकार, जब मशीनें सारा हिसाब-किताब और एक जैसी प्रक्रियाएं खुद संभाल लेंगी, तब इंसानी दिमाग की असली खूबी उसकी वह उड़ान होगी जो एक साथ कई क्षितिज देख सकती है.

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