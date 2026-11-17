भारत में हवाई सफर करने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है. ऐसे में एयरलाइन कंपनियों को ज्यादा विमानों की जरूरत पड़ रही है. देश में विमानों की कमी को देखते हुए अलग-अलग एयरलाइन कंपनियां 1,000 और सिविल एयरक्राफ्ट खरीदने की तैयारी में है. केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को इसकी जानकारी दी.

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पीयूष गोयल इन दिनों दो दिन की यात्रा पर मिस्र में हैं. वहां पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत ने अब तक 1,200 से ज्यादा विमानों के ऑर्डर दिए हैं. इसके बावजूद देश को अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए 2,000 से ज्यादा विमानों की आवश्यकता होगी. उन्होंने कहा, 'हम 1,000 और विमानों का ऑर्डर देने के लिए तैयार हैं. अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए हमें 2,000 से ज्यादा विमानों की जरूरत है.'

पीयूष गोयल ने यह भी कहा कि सरकार एयरबस और बोइंग जैसी स्थापित विमान निर्माता कंपनियों से संपर्क कर रही है, ताकि पहले से दिए गए ऑर्डर की डिलीवरी जल्द हो सके. दरअसल, विमानों की कमी के कारण एयरलाइंस के लिए नई उड़ानें शुरू करना और अपने नेटवर्क का विस्तार करना चुनौती बन रहा है.

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भारत-मिस्र के बीच बढ़ेगी उड़ानों की संख्या

पीयूष गोयल ने भारत और मिस्र के बीच हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने की जरूरत पर भी जोर दिया. उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच ज्यादा उड़ानें शुरू करने के लिए अतिरिक्त विमानों की जरूरत है. जैसे-जैसे एयरलाइंस को नए विमान मिलेंगे, वैसे-वैसे मिस्र के लिए भी ज्यादा उड़ानें शुरू करने की संभावना बढ़ेगी. फिलहाल इजिप्टएयर (EgyptAir) भारत और मिस्र के बीच सीधी उड़ानें संचालित करती है.

इंडिगो और एअर इंडिया ने दिए हैं बड़े ऑर्डर

भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते सविल एविएशन मार्केट में शामिल है. हवाई यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए देश की प्रमुख एयरलाइंस इंडिगो और एअर इंडिया ने एयरबस और बोइंग को बड़ी संख्या में विमानों के ऑर्डर दिए हैं. इन विमानों का मकसद घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों रूट पर यात्रियों की बढ़ती मांग को पूरा करना है. हालांकि, विमान खरीदने का ऑर्डर देने और उनकी डिलीवरी मिलने के बीच काफी समय लगता है. यही वजह है कि भारत अब विमान निर्माताओं से जल्द सप्लाई करने की मांग कर रहा है.

भारत में भी बढ़ रहा विमान बनाने का कारोबार

भारत सिर्फ विमान खरीदने पर ही ध्यान नहीं दे रहा, बल्कि देश में विमान निर्माण और इससे जुड़े उद्योग को भी बढ़ावा दिया जा रहा है. एयरबस (Airbus) की भारत में दो फाइनल असेंबली लाइन हैं. इनमें एक सैन्य परिवहन विमानों और दूसरी हेलीकॉप्टरों के लिए है. बोइंग (Boeing) और एयरबस दोनों कंपनियां भारत से हर साल करीब 2 अरब डॉलर के कलपुर्जे और सेवाएं खरीदती हैं. ब्राजील की विमान निर्माता कंपनी एम्ब्रेयर (Embraer) ने अदाणी ग्रुप के साथ रणनीतिक साझेदारी की है.

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इसके तहत भारत में रीजनल एयरप्लेन के निर्माण की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं. इसके अलावा कई बड़ी अंतरराष्ट्रीय एयरोस्पेस कंपनियां भारत में अपनी मौजूदगी बढ़ा रही हैं. सरकार की कोशिश है कि देश में विमान निर्माण, कलपुर्जों की सप्लाई और इससे जुड़े दूसरे कारोबार का भी विस्तार हो. भारत में नए विमानों की उपलब्धता बढ़ने से एयरलाइंस को अपनी उड़ानों का विस्तार करने में मदद मिलेगी. इससे घरेलू और अंतरराष्ट्रीय रूट पर यात्रियों को ज्यादा विकल्प मिल सकते हैं.

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