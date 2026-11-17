राजस्थान के जयपुर में एक दर्दनाक सड़क हादसे में तीन भाई-बहनों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य बहन गंभीर रूप से घायल हो गई. दूदू-मालपुरा हाईवे पर तेज रफ्तार बेकाबू कार ने बाइक सवार चार भाई-बहनों को जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में दो सगी बहनों और उनके चचेरे भाई की जान चली गई. घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. बताया जा रहा है कि हादसे के बाद सड़क पर घायल तड़पते रहे और लोग तमाशबीन बने रहे. बाद में पुलिसकर्मियों ने उन्हें अपनी गाड़ी से अस्पताल पहुंचाया.

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जानकारी के मुताबिक, हादसा सोमवार देर शाम करीब 7 बजे सेवा गांव के पास हुआ. दूदू के खुड़ियाला गांव निवासी चारों भाई-बहन मूंगीथला गांव में एक शादी समारोह में मायरा भरने गए थे. शादी की रस्म पूरी करने के बाद चारों बाइक से अपने घर लौट रहे थे. इसी दौरान रास्ते में एक तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक को अपनी चपेट में ले लिया.

टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार चारों लोग सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने घायलों की मदद करने के बजाय तमाशबीन बने रहना बेहतर समझा. इसी बीच मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने चारों घायलों को अपनी गाड़ी से अस्पताल पहुंचाया.

कार चालक की तलाश में जुटी पुलिस

दूदू थानाधिकारी संजय मीणा ने बताया कि हादसे में 23 वर्षीय देशराज जाट, 19 वर्षीय दिव्या और 18 वर्षीय किस्मत की मौत हो गई. वहीं, 24 वर्षीय सिलोचना गंभीर रूप से घायल है. उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है.

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पुलिस ने तीनों मृतकों के शव अस्पताल की मॉर्च्यूरी में रखवा दिए हैं. हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया. पुलिस उसकी तलाश कर रही है. साथ ही दुर्घटना के कारणों की भी जांच की जा रही है.

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