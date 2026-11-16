सैमसंग और रेडमी ने दिया झटका, महंगे कर दिए अपने पॉपुलर स्मार्टफोन्स

Samsung Redmi Smartphone Price Hike: नया स्मार्टफोन खरीदने के लिए दिवाली के बाद का इंतजार कर रहे हैं, तो अब आपको अपनी जेब थोड़ी और ढीली करनी पड़ सकती है. Samsung और Xiaomi ने भारत में अपने 41 स्मार्टफोन वेरिएंट की कीमतें बढ़ा दी हैं. कुछ फोन 1,000 रुपये तो कुछ सीधे 4,000 रुपये तक महंगे हो गए हैं.

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Redmi के कुछ बजट फोन की कीमतों में करीब 19 फीसदी तक का उछाल आया है. दिलचस्प बात यह है कि यह बढ़ोतरी सिर्फ महंगे फ्लैगशिप फोन तक सीमित नहीं है, बल्कि उन स्मार्टफोन पर भी असर डाल रही है जिन्हें आम ग्राहक अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए खरीदते हैं.

बजट हो या महंगा फोन, सब हुए महंगे

मान लीजिए आपने 15 हजार रुपये के बजट में नया फोन खरीदने की योजना बनाई थी. आप Redmi का एक मॉडल पसंद करते हैं और कुछ दिन बाद उसे खरीदने का फैसला करते हैं. लेकिन जब दोबारा ऑनलाइन कीमत देखते हैं, तो वही फोन अब 2,000 रुपये महंगा हो चुका है. यानी फोन वही है, फीचर्स भी वही हैं, लेकिन उसे खरीदने के लिए अब ज्यादा पैसे देने होंगे.

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स्मार्टफोन बाजार में इन दिनों कुछ ऐसा ही हो रहा है. Samsung और Xiaomi ने 16 नवंबर से अपने कई फोन की नई कीमतें लागू कर दी हैं. जानकारी के मुताबिक, इस बदलाव से Samsung के Galaxy A और F सीरीज के 22 वेरिएंट और Xiaomi के Redmi पोर्टफोलियो के 19 वेरिएंट प्रभावित हुए हैं. कीमतों में 1,000 रुपये से 4,000 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है.

इसका सबसे ज्यादा असर बजट और मिड-रेंज फोन खरीदने वालों पर पड़ सकता है. क्योंकि इस सेगमेंट में ग्राहक अक्सर 1,000 या 2,000 रुपये के अंतर को भी काफी अहम मानते हैं.

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Redmi के इन फोन की कीमत में आया सबसे बड़ा उछाल

Xiaomi ने Redmi के 19 स्मार्टफोन वेरिएंट की कीमतें बढ़ाई हैं. इनमें Redmi A7, Redmi A7 Pro, Redmi 15A, Redmi 17C और Redmi Note सीरीज के फोन शामिल हैं. Redmi के मॉडल्स पर कीमतों में बढ़ोतरी 4.26 फीसदी से लेकर 18.75 फीसदी तक रही है. इन सभी प्रभावित वेरिएंट की औसत बढ़ोतरी करीब 10 फीसदी है.

Redmi A7 Pro

सबसे ज्यादा चर्चा Redmi A7 Pro 5G के 4GB RAM और 128GB स्टोरेज वेरिएंट की हो रही है. इसकी कीमत पहले 15,999 रुपये थी, जो अब बढ़कर 18,999 रुपये हो गई है. यानी एक ही बार में 3,000 रुपये का अंतर आ गया है. प्रतिशत के हिसाब से यह करीब 18.75 फीसदी की बढ़ोतरी है.

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Redmi A7 की कीमत 12,999 रुपये से बढ़कर 14,999 रुपये हो गई है. Redmi A7 Pro अब 13,999 रुपये के बजाय 15,999 रुपये में मिलेगा. वहीं Redmi 15A 5G के अलग-अलग वेरिएंट की कीमतों में 2,000 से 3,000 रुपये तक का इजाफा हुआ है.

Redmi 17C 5G

Redmi 17C 5G की शुरुआती कीमत अब 21,999 रुपये हो गई है, जबकि Redmi 17 की शुरुआती कीमत 25,999 रुपये है. Redmi Note सीरीज में भी बदलाव किया गया है. Redmi Note 17 5G अब 27,999 रुपये के बजाय 30,999 रुपये से शुरू होता है.

Redmi Note 17 Pro 5G

Redmi Note 17 Pro 5G के 8GB RAM और 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 36,999 रुपये से बढ़कर 40,999 रुपये हो गई है. इसके 8GB+256GB वेरिएंट की नई कीमत 43,999 रुपये है. Redmi Note 17 Pro Max 5G के दोनों वेरिएंट भी 3,000 रुपये महंगे हुए हैं.

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इस बढ़ोतरी का एक बड़ा असर यह है कि Redmi की A सीरीज में अब 14,999 रुपये से कम कीमत वाला फोन नहीं बचा है. यह वही सेगमेंट है जहां कम बजट में स्मार्टफोन तलाशने वाले ग्राहक सबसे ज्यादा विकल्प देखते हैं.

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Samsung के Galaxy फोन भी हुए महंगे

Xiaomi के साथ Samsung ने भी अपने कई फोन की कीमतें बढ़ाई हैं. कंपनी ने Galaxy A और F सीरीज के 22 वेरिएंट महंगे किए हैं. इनकी कीमतों में 3.13 फीसदी से 9.52 फीसदी तक की बढ़ोतरी हुई है.

Galaxy A07

Samsung Galaxy A07 5G के 4GB+128GB वेरिएंट की कीमत 20,999 रुपये से बढ़कर 22,999 रुपये हो गई है. इसके 6GB+128GB मॉडल की नई कीमत 25,999 रुपये है.

Galaxy F17 5G

Galaxy F17 5G के तीनों वेरिएंट 2,000 रुपये महंगे हुए हैं. अब इसका 4GB+128GB मॉडल 25,499 रुपये, 6GB+128GB मॉडल 28,499 रुपये और 8GB+128GB मॉडल 31,499 रुपये में मिलेगा.

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Galaxy A17 5G

Galaxy A17 5G की कीमतों में भी बदलाव हुआ है. इसके 6GB+128GB वेरिएंट की कीमत ट्रैवल अडैप्टर के साथ 31,999 रुपये और बिना ट्रैवल अडैप्टर 29,999 रुपये से शुरू होती है.

Samsung के महंगे मिड-रेंज मॉडल भी इस बदलाव से नहीं बचे हैं. Galaxy A57 के 8GB+256GB वेरिएंट की कीमत 62,999 रुपये से बढ़कर 66,999 रुपये हो गई है. इसके 12GB+256GB मॉडल की कीमत 72,499 रुपये से बढ़कर 76,499 रुपये हो गई है.

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Galaxy A36 की नई शुरुआती कीमत 38,999 रुपये, Galaxy A56 की 46,999 रुपये और Galaxy A37 की 48,999 रुपये है.

फोन वही, लेकिन कीमत क्यों बढ़ रही है?

अब सबसे बड़ा सवाल है कि जब फोन के फीचर्स नहीं बदले, तो कंपनियों ने दाम क्यों बढ़ा दिए? इसकी एक बड़ी वजह स्मार्टफोन में इस्तेमाल होने वाली मेमोरी चिप और दूसरे कंपोनेंट्स की बढ़ती लागत है.

स्मार्टफोन के अंदर RAM और स्टोरेज चिप बेहद अहम हिस्से होते हैं. RAM की मदद से फोन एक साथ कई ऐप चलाता है, जबकि स्टोरेज में फोटो, वीडियो, ऐप और दूसरी फाइलें सेव होती हैं. इन चिप्स की कीमत बढ़ने का सीधा असर फोन बनाने की कुल लागत पर पड़ता है.

इस समय दुनिया में AI की मांग तेजी से बढ़ रही है. AI मॉडल चलाने वाले बड़े डेटा सेंटर को बहुत ज्यादा मेमोरी चिप की जरूरत होती है. ऐसे में चिप बनाने वाली कंपनियों की क्षमता का बड़ा हिस्सा हाई-एंड मेमोरी की तरफ जा रहा है. इसका असर स्मार्टफोन में इस्तेमाल होने वाली मेमोरी की उपलब्धता और कीमत पर भी पड़ सकता है.

Counterpoint Research की एक रिपोर्ट के मुताबिक, बजट स्मार्टफोन बनाने की कुल लागत में मेमोरी का हिस्सा Q3 2025 के करीब 20 फीसदी से बढ़कर 2026 में 54 फीसदी तक पहुंच गया. यह बदलाव बताता है कि फोन बनाने वाली कंपनियों के लिए मेमोरी अब कितना बड़ा खर्च बन चुकी है.

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यानी AI का असर सिर्फ डेटा सेंटर या कंप्यूटर तक सीमित नहीं है. इसकी बढ़ती मांग स्मार्टफोन जैसे आम गैजेट की कीमत पर भी असर डाल सकती है.

क्या कंपनियां आगे भी महंगे करेंगी स्मार्टफोन?

मौजूदा कीमतों में बढ़ोतरी को सिर्फ Samsung और Xiaomi तक ही मानना मुश्किल हो सकता है. इंडस्ट्री सूत्रों के हवाले से आई रिपोर्ट्स में Vivo, Oppo, Motorola और Realme की तरफ से भी आने वाले दिनों में कीमतें बढ़ाने की संभावना जताई गई है.

अगर मेमोरी चिप और दूसरे कंपोनेंट्स की लागत ऊंची बनी रहती है, तो कंपनियों के सामने दो रास्ते होंगे. वे या तो बढ़ी हुई लागत खुद उठाएं और अपने मुनाफे में कटौती करें, या फिर इसका कुछ हिस्सा ग्राहकों से वसूलें. मौजूदा बदलाव बताते हैं कि कुछ कंपनियां कीमतें बढ़ाने का रास्ता चुन रही हैं.

इसका असर उन ग्राहकों पर ज्यादा पड़ सकता है जो 10,000 से 25,000 रुपये के बजट में फोन खरीदते हैं. इस रेंज में ग्राहक अक्सर कीमत के हिसाब से RAM, स्टोरेज, कैमरा और बैटरी की तुलना करते हैं. ऐसे में 2,000 से 4,000 रुपये की बढ़ोतरी किसी फोन को उनके बजट से बाहर कर सकती है.

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